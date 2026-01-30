Óriási hátraarc a devizapiacokon - Mi lesz a forinttal?

Mozgalmas napokon van túl a devizapiac: az elmúlt időszakban érezhető árfolyam-elmozdulások rajzolódtak ki, elsősorban a dollár és a japán jen esetében, de a forint sem maradt ki a hektikus mozgásokból. A hazai fizetőeszköz az elmúlt napokban látványos hullámzást mutatott a főbb devizákkal szemben.

A péntek reggeli órákban ugyan még visszafogott a kereskedési aktivitás, ennek ellenére az euró már ekkor is érdemben erősödött a forinthoz képest: a

z árfolyam több mint egy forinttal feljebb került, és 381,4 környékén jár.

A dollár ennél is nagyobb lendületet vett, 320 forint fölé kapaszkodott, ami több mint kétforintos elmozdulást jelent.

Eközben az euró–dollár keresztárfolyam 1,191-nél alakul, ami nagyjából 0,4 százalékos dollárerősödésnek felel meg.

A pénteki nap azonban nemcsak az árfolyammozgások miatt lehet kiemelt, hanem a makroadatok szempontjából is. Érkeznek a negyedik negyedéves előzetes GDP-adatok: a hazai befektetők számára különösen a magyar számok lehetnek mérvadók, de Nyugat-Európából is több friss statisztika lát napvilágot. Németországban ráadásul a januári előzetes inflációs adatot is közzéteszik, miközben az Egyesült Államokban a termelői árak alakulására figyelhetnek a piaci szereplők.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images