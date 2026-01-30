  • Megjelenítés
Óriási hátraarc a devizapiacokon - Mi lesz a forinttal?
Gazdaság

Óriási hátraarc a devizapiacokon - Mi lesz a forinttal?

Portfolio
Az amerikai jegybank jövőjét felforgató fordulat körvonalazódik, miközben itthon és a devizapiacon is feszült a hangulat: a hírek szerint Kevin Warsh, a Wall Street és a politika határán mozgó közgazdász veheti át a Federal Reserve irányítását, ami szakítást jelenthet a jelenlegi monetáris dogmákkal. Warsh elutasítja a végtelen pénznyomtatást, agresszív mérlegszűkítést és a bankszabályozás újraírását sem zárja ki, miközben a kamatpolitikában is meglepetésekre készülhet.


Eközben a magyar gazdaság teljesítménye tavaly a negyedik negyedévben mindössze 0,2 százalékkal bővült az előző három hónaphoz képest, elmaradva a 0,4 százalékos várakozásoktól, ami tovább növeli az óvatosságot. A dollár szárnyalása is erre erősít rá: a forinttal szemben több mint 2,5 egységgel, közel 0,8 százalékkal erősödött, miközben az euróhoz képest 0,4 százalékos pluszban jár, a forint pedig az euróval szemben is gyengül, 381–382 között ingadozó árfolyam mellett.
Itt a friss európai GDP-rangsor – Magyarország az uniós mezőny végén

2025 viharos gazdasági-politikai eseményei ellenére Európa gazdasága ellenálló maradt, az év második felében pedig a növekedés érezhetően gyorsulni kezdett. A trend az év utolsó negyedévében is folytatódott, amikor nagy meglepetést okozva negyedéves alapon 0,3-0,3, éves alapon pedig 1,3 és 1,4 százalékkal bővült átlagosan az euróövezet és az Európai Unió GDP-je. A meglepetést a kontinens nagy gazdaságai okozták, hiszen Németország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Hollandia egyaránt a várakozásokat felülmúló mértékű növekedésről számolt be. A növekedési rangsor dobogósai Írország, Lengyelország és Spanyolország, míg a rangsor végén a recessziót éppen csak elkerülő Finnország, a két év után először növekedést regisztráló Németország és a már 3 éve stagnáló Magyarország vannak.

Reagált Nagy Márton a mai GDP-adatra!

A magyar gazdaság 2025-ben gyengén teljesített: a GDP mindössze 0,3 százalékkal nőtt éves átlagban, a negyedik negyedévben pedig 0,2 százalékos bővülést mért a KSH. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint a kormány a belső fogyasztás élénkítésével kerülte el a recessziót, miközben a gazdaságot a restriktív monetáris politika magas reálkamatokon keresztül ellenszélben tartja.

Szárnyal a dollár

A dollár 2,6 egységet erősödött a forinttal szemben délelőttre, ez 320,4-es árfolyamot jelent.

Az amerikai fizetőeszköz erősödése mögött az áll, hogy a hírek szerint Kevin Warsh, a Wall Street és a politika hibridje veheti át a Fed irányítását, ami egyet jelent a mai monetáris dogmák tűzre vetésével. Warsh nem hisz a végtelen pénznyomtatásban és kész agresszíven szűkíteni a mérleget, még akkor is, ha ez rövid távon fájni fog. Cserébe újraírná a bankszabályozást és a kamatpolitikával kapcsolatban is meglepetésre készülhet.

Megvan a Fed új elnöke? Tombol a piac

320 körül jár a dollár

A dollár 320 körül mozog pénteken, ez több mint két egységnyi forintgyengülés a tegnap esti szinthez képest.

Megvan a Fed új elnöke? Tombol a piac

A hírek szerint Kevin Warsh, a Wall Street és a politika hibridje veheti át a Fed irányítását, ami egyet jelent a mai monetáris dogmák tűzre vetésével. Warsh nem hisz a végtelen pénznyomtatásban és kész agresszíven szűkíteni a mérleget, még akkor is, ha ez rövid távon fájni fog. Cserébe újraírná a bankszabályozást és a kamatpolitikával kapcsolatban is meglepetésre készülhet. Elemzésünkben bemutatjuk, hogyan alakíthatja át a „Warsh-pivot” a befektetési térképet, és miért remegtek meg a tőzsdék már a pletyka hallatán is.

Korrigál a forint

Bár a forint a tegnap esti szinthez képest még mindig gyengül az euróval szemben, az árfolyam már 381 alatt jár.

Keresi az irányt a forint

A forint az euróval szemben gyengüléssel kezdte a pénteket, az árfolyam egészen 382-ig ment, ezt azonban egy korrekció követte.

Itt a friss GDP-adat, ismét csalódást okozott a magyar gazdaság

Tavaly a negyedik negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,2%-kal haladta meg az előző negyedévit. Előzetesen az elemzők 0,4%-os bővülésre számítottak, vagyis az eredmény elmarad várakozásoktól. A teljes 2025-ös teljesítmény szerény 0,3 százalékos bővülésre volt elég, ami még a vérszegény 2024-es GDP-növekedést is alulmúlja.

Lassult a francia növekedés

A francia gazdaság 0,2 százalékkal bővült a tavalyi év utolsó negyedévében, ami lassulást jelent az előző három hónaphoz képest – derül ki az INSEE statisztikai hivatal pénteken közzétett előzetes adataiból.

Tovább gyengült a forint

Az euró és a dollár is tovább menetelt a forinttal szemben:

  • Az euró 382 felett,
  • a dollár pedig már jócskán 320 felett jár.
Érkezik az egyik legfontosabb magyar adat – Mit csinál a forint?

Mozgalmas napokon van túl a devizapiac: az elmúlt időszakban érezhető árfolyam-elmozdulások rajzolódtak ki, elsősorban a dollár és a japán jen esetében, de a forint sem maradt ki a hektikus mozgásokból. A hazai fizetőeszköz az elmúlt napokban látványos hullámzást mutatott a főbb devizákkal szemben.

A péntek reggeli órákban ugyan még visszafogott a kereskedési aktivitás, ennek ellenére az euró már ekkor is érdemben erősödött a forinthoz képest: a

z árfolyam több mint egy forinttal feljebb került, és 381,4 környékén jár.

A dollár ennél is nagyobb lendületet vett, 320 forint fölé kapaszkodott, ami több mint kétforintos elmozdulást jelent.

Eközben az euró–dollár keresztárfolyam 1,191-nél alakul, ami nagyjából 0,4 százalékos dollárerősödésnek felel meg.

A pénteki nap azonban nemcsak az árfolyammozgások miatt lehet kiemelt, hanem a makroadatok szempontjából is. Érkeznek a negyedik negyedéves előzetes GDP-adatok: a hazai befektetők számára különösen a magyar számok lehetnek mérvadók, de Nyugat-Európából is több friss statisztika lát napvilágot. Németországban ráadásul a januári előzetes inflációs adatot is közzéteszik, miközben az Egyesült Államokban a termelői árak alakulására figyelhetnek a piaci szereplők.

