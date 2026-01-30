Öt tonna marihuánát, fegyvereket és lőszereket találtak a szomszédban

Rekordmennyiségű, öt tonna marihuánát foglaltak le a közép-szerbiai Krusevac melletti, 1000 lelket sem számláló Konjuhban - jelentette be Ivica Dacic szerb belügyminiszter.

A tárcavezető közölte, ez a legnagyobb kábítószerfogás eddig Szerbiában, a lefoglalt drog értéke

hét és tízmillió euró (2,67-3,82 milliárd forint) közé tehető.

A marihuánát egy családi ház melléképületében találták meg, ahol illegális fegyverek és lőszerek, valamint jelentős mennyiségű készpénz is volt.

Ivica Dacic hozzátette: három gyanúsítottat állítottak elő, a házban lakó apát és fiát, valamint egy harmadik férfit, aki szintén a bűnbanda tagja volt.

