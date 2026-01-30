Rekordméretű hiány Kínában, ezermilliárdokat fordítottak rejtett adósságok törlesztésére

Kína kormányzati kiadásai 2025-ben is elmaradtak a tervezettől – immár a hetedik egymást követő évben. A hiány azonban még így is rekordmagasra szökött és a pénzek jelentős része az önkormányzatok mérlegen kívüli adósságainak finanszírozására ment el. Ez jól mutatja, hogy a mindig ambiciózus növekedési célokat hajszoló Kína igyekszik egyensúlyozni a gazdaság pörgetésére vonatkozó elvárásait a túlzott eladósodás elkerülésének céljával.

A pénzügyminisztérium pénteken közzétett adatai szerint a kormányzat tavaly összesen 40 ezermilliárd jüant (5,8 billió dollárt) költött a Bloomberg számításai szerint a két fő költségvetési tételből. Ez nagyjából 5 százalékkal maradt el az év elején kitűzött tervtől.

A visszafogott költekezés jól mutatja, hogy Peking igyekszik egyensúlyt teremteni a gazdaság élénkítése és a helyi önkormányzatok eladósodottságának féken tartása között. Legutóbb 2018-ban, az első Trump-kormányzat idején kirobbant kereskedelmi háború évében fordult elő, hogy Kína a tervezettnél többet költött.

A kiadások közel 4 százalékkal nőttek az előző évhez képest, és 12,7 billió jüannal meghaladták az összbevételeket, ami így is rekordméretű hiányt jelent.

A költekezési többlet jelentős része azonban nem közvetlenül a gazdaság élénkítését szolgálta: a források jelentős hányadát a helyi önkormányzatok mérlegen kívüli adósságainak refinanszírozására fordították.

Nagyjából 3,4 ezermilliárd jüannyi ökormányzati kötvénykibocsátást használtak fel az ilyen módon rejtett adósság visszafizetésére. Ez érdemben meghaladta a terveket és elszívta a beruházások számára elérhető finanszírozást.

Az év első felében a hatóságok még fokozták a kiadásokat, felkészülve a Trump-féle vámok miatt várható exportvisszaesésre. Az év második felében azonban a kiadások növekedési üteme lelassult, ami a beruházások és a fogyasztás lanyhulásához vezetett. Ennek oka, hogy az erős kivitel más piacokra bőségesen ellensúlyozta az amerikai eladások visszaesését. Az októberben, a Trump-kormányzattal kötött kereskedelmi fegyverszünet tovább csökkentette az azonnali beavatkozás kényszerét.

A kormány eközben egyre inkább eltolja a beruházások fókuszát az árutermelésről a humán tőke irányába. Arra számítanak, hogy a technológiai innováció és a növekvő háztartási jövedelmek lesznek a jövőbeli gazdasági növekedés és a fogyasztás fő hajtóerői, miután a régi recept kifulladni látszik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images