Rohamtempóban érkezik az újabb havazás: mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó Magyarországon
Rohamtempóban érkezik az újabb havazás: mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó Magyarországon

A HungaroMet előrejelzése szerint pénteken borult időjárás várható Magyarországon. Országszerte leginkább gyenge esőzésre, az esti óráktól pedig egyes térségekben havas esőre, havazásra is van kilátás. Szombaton és vasárnap hasonló időjárási körülményekre kell készülni, a hétvégén is több helyen előfordulhat kisebb csapadék, hószállingózás illetve gyenge hóesés.

Időjárás pénteken

Pénteken az erősen felhős, párás időjárás lesz jellemző Magyarországon az előrejelzések szerint. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, de északkeleten helyenként élénk lehet az északkeleti szél. A csúcshőmérséklet általában 1 és 7 Celsius-fok között alakul majd.

Estétől kezdve észak felől

egyre többfelé havas eső, a magasabban fekvő helyeken pedig gyenge havazás alakulhat ki.

Általában gyenge lesz a légmozgás, de a Zemplén térségében továbbra is élénk maradhat az északkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 0 fok körül alakul.

Időjárás szombaton

Szombaton úgyszintén jobbára erősen felhős, párás, egyes részeken ködös idő valószínű, leginkább az északkeleten szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet.

Több helyen is lehet számítani kisebb csapadékra - eső, havas eső, havazás egyaránt előfordulhat.

Az északkeleti, északi szelet az északkeleti tájakon élénk lökések kísérhetik. Délután -1 és +6 Celsius-fok között alakulhat a hőmérséklet, északkeleten valószínű a hidegebb, míg a déli tájakon az enyhébb idő.

Időjárás vasárnap

Döntően erősen felhős vagy borult idő valószínű, elszórtan hószállingózás, gyenge hóesés, a déli megyékben kisebb havas eső, eső is előfordulhat. Az északkeleti, keleti szelet kevés helyen élénk lökések kísérhetik. A minimum általában -5 és +1 Celsius-fok között alakul, de északkeleten, ahol hosszabb időre felszakad a felhőzet, ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. A maximum -2 és +4 fok között valószínű.

