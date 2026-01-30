Rohamtempóban érkezik az újabb havazás: mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó Magyarországon

Időjárás pénteken

Pénteken az erősen felhős, párás időjárás lesz jellemző Magyarországon az előrejelzések szerint. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, de északkeleten helyenként élénk lehet az északkeleti szél. A csúcshőmérséklet általában 1 és 7 Celsius-fok között alakul majd.

Estétől kezdve észak felől

egyre többfelé havas eső, a magasabban fekvő helyeken pedig gyenge havazás alakulhat ki.

Általában gyenge lesz a légmozgás, de a Zemplén térségében továbbra is élénk maradhat az északkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 0 fok körül alakul.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás szombaton

Szombaton úgyszintén jobbára erősen felhős, párás, egyes részeken ködös idő valószínű, leginkább az északkeleten szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet.

Több helyen is lehet számítani kisebb csapadékra - eső, havas eső, havazás egyaránt előfordulhat.

Az északkeleti, északi szelet az északkeleti tájakon élénk lökések kísérhetik. Délután -1 és +6 Celsius-fok között alakulhat a hőmérséklet, északkeleten valószínű a hidegebb, míg a déli tájakon az enyhébb idő.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás vasárnap

Döntően erősen felhős vagy borult idő valószínű, elszórtan hószállingózás, gyenge hóesés, a déli megyékben kisebb havas eső, eső is előfordulhat. Az északkeleti, keleti szelet kevés helyen élénk lökések kísérhetik. A minimum általában -5 és +1 Celsius-fok között alakul, de északkeleten, ahol hosszabb időre felszakad a felhőzet, ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. A maximum -2 és +4 fok között valószínű.

Kép forrása: HungaroMet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio