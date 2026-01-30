  • Megjelenítés
Stratégiai partnerséget jelentett be a Mol
Portfolio
A Mol-csoport új stratégiai partnerséget kötött Líbia Nemzeti Olajvállalatával (NOC). A szándéknyilatkozat a szénhidrogén-kutatás, technológiai innováció és nyersolaj-kereskedelem területét érintő együttműködés alapjait fekteti le, olvasató a közleményben.

A Mol-csoport stratégiai együttműködésről állapodott meg a líbiai Nemzeti Olajvállalattal (NOC).

A szándéknyilatkozatot Budapesten írta alá Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója, valamint Masoud Suleman, a Líbiai Nemzeti Olajtársaság (NOC) elnöke.

A stratégiai partnerségi megállapodás keretrendszert határoz meg a NOC és a Mol számára, hogy információt cseréljenek és közösen tárják fel az együttműködés lehetséges területeit. Ezek között szerepel a szénhidrogén-kutatás és -termelés, a technológiai és mezőfejlesztési innovációk, az olajipari szolgáltatások lehetőségei Líbiában, a nyersolaj-ellátás és a kereskedelem.

Biztos vagyok benne, hogy ez az új megállapodás katalizátorként fog szolgálni nemzetközi portfóliónk további bővítéséhez

– mondta el többek között Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója.

A Mol-csoport nemzetközi portfóliójának részeként a vállalat kilenc országban rendelkezik olaj- és gázkutatási, illetve kitermelési eszközökkel, amelyből nyolc országban termel: Horvátországban, Azerbajdzsánban, Irakban, Kazahsztánban, Oroszországban, Pakisztánban, Egyiptomban és Magyarországon. Ezeken felül a Mol nemrégiben együttműködési megállapodásokat írt alá a kazahsztáni nemzeti olajtársasággal (KazMunayGas), az azerbajdzsáni nemzeti olajtársasággal (SOCAR) és Törökország nemzeti olajvállalatával (Turkish Petroleum). Ezek eredményeként a Mol, mint operátor hamarosan megkezdi a szárazföldi kutatást Azerbajdzsánban, a Shamakhi-Gobustan régióban, és a közös szénhidrogén-kutatás már meg is kezdődött Magyarországon a Turkish Petroleummal.

