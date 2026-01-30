Trump bejelentette: korábbi válságbankár a Fed új elnöke

Örömmel jelentem be, hogy Kevin Warsht jelölöm a Fed kormányzótanácsának elnökének - közölte az amerikai elnök. Trump emlékeztet arra is, hogy Kevin Warsh 35 évesen a Fed Kormányzótanácsának minden idők legfiatalabb tagja lett, 2006 és 2011 között.
A piaci szereplők régóta nagy figyelemmel követik, hogy kit jelöl Trump az amerikai monetáris politika élére, miután a jelenlegi Fed-elnök Jerome Powell mandátuma idén májusban lejár.
„Régóta ismerem Kevint, és biztos vagyok abban, hogy a nagy Fed-elnökök egyikeként, talán a legjobbként fogják számon tartani.
Mindenekelőtt „központi szereplő”, és soha nem fog cserbenhagyni
- írta Trump róla. A jelöltet a Szenátusnak is meg kell még szavaznia.
Trump jelölésről szóló bejelentése ezzel egy hónapokig tartó folyamatot zár le, amely gyakran egy nyilvános meghallgatásra hasonlított, mivel Warsh, Kevin Hassett, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója és más fő jelöltek – köztük Christopher Waller, és Rick Rieder, – rendszeresen megjelentek a televízióban, hogy bemutassák referenciáikat és bemutassák gondolataikat a gazdaságról és a Fed politikájáról.
Ki is Kevin Warsch?
Kevin Warsh nem tipikus akadémikus közgazdász, mint Bernanke vagy Yellen volt. A nagy elődökkel ellentétben, ő nem akadémikus, hanem gyakorló közgazdász, aki a piac és a politika metszetében él - írtuk róla reggeli cikkünkben.
A Harvard jogi diplomája után a Morgan Stanley összeolvadásokkal és felvásárlásokkal (M&A) foglalkozó osztályán edződött, majd George W. Bush gazdasági tanácsadója lett.
Szerepe a 2008-as válság alatt kritikus volt. Mivel értette a bankrendszer bugyrainak a működését (monetary plumbing), ő lett a Fed összekötője a Wall Street felé a pánik legsötétebb óráiban. Ben Bernanke akkori Fed-elnök jobbkezeként tartották számon.
Részletesen írtunk az új elnökjelöltről:
Címlapkép forrása: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images
