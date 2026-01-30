Vitézy Dávid: a Bubi gyakorlatilag leállt

A budapesti közösségi kerékpármegosztó rendszer a szolgáltatóváltás elhúzódó átmeneti időszakában kritikus állapotba került: a felhasználók szerint a Bubi gyakorlatilag használhatatlan, miközben a BKK továbbra is értékesít bérleteket - írja Vitézy Dávid a Facebookon.

A fővárosban egyre több panasz érkezik a Bubi-szolgáltatás működésére. A felhasználók arról számolnak be, hogy az állomásokon alig találnak működőképes kerékpárokat, sok helyen pedig teljesen kiürültek a dokkolóállomások - derül ki a politikus posztjából.

A problémák hátterében szolgáltatóváltás áll. A korábbi üzemeltető szerződése tavaly decemberben megszűnt, az új szolgáltató pedig várhatóan csak a nyári időszakban kezdi meg a tevékenységét. Az átmeneti periódus kialakulásáért a közbeszerzési eljárás késedelmes kiírása a felelős Vitézy szerint

Bár a közlekedési vállalat megkísérelte fenntartani a rendszer működőképességét, a távozó szolgáltató láthatóan nem fordít kellő figyelmet a szolgáltatás minőségének biztosítására.

Ez a helyzet komoly etikai kérdéseket vet fel, különösen annak fényében, hogy a BKK az átmeneti időszakban is folytatja a bérletek értékesítését.

Felmerült az a javaslat, hogy a szolgáltatás jelenlegi állapotára való tekintettel a december óta értékesített bérletek ellenértékét térítse vissza a BKK az érintett ügyfeleknek.

