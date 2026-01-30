Vizsgálat deríthet fényt a boltok egyik titkára

Bár az étolaj ára az utóbbi időszakban nem mutat látványos kilengéseket a boltok polcain, a háttérben mégis komoly kérdések merültek fel az árazási gyakorlatokkal kapcsolatban. A Gazdasági Versenyhivatal gyorsított ágazati vizsgálatot indított, miután arra jutott, hogy Magyarországon az étolaj drágulása meghaladta a környező országokban tapasztalt mértéket euróban számolva. Bár a hatóság ilyet nem említ, lapunk úgy tudja: felmerülhet annak az esélye, hogy a kiskereskedelmi láncok a forint erősödésén próbálják behozni az árrésstopos veszteségeiket, és ezért nem jelenik meg látványos keresztárazás más termékeknél. Ha ez így van, akkor már csak arra kell választ kapnunk, hogy helyes-e, ha egy olyan mértékben szabályozott környezetben, mint a magyar, a hatóság minden profittermelő lehetőségtől megfosztja a piaci szereplőket.

A Gazdasági Versenyhivatal nemrég jelentette be, hogy gyorsított ágazati vizsgálatot indított az étolaj magyarországi árának jelentős emelkedése miatt, miután kiderült, hogy hazánkban a drágulás mértéke meghaladta a környező országokban tapasztalt szintet.

Mivel az elérhető statisztikákban nem láttuk nyomát érdemi áremelésnek – már csak azért sem mert az étolaj árrésstopos – megkérdeztük a Gazdasági Versenyhivatalt, hogy hol érzékeltek elszálló árakat.

A kérdés jelentősége nagyobb, minthogy egy liter étolaj 20-30 forinttal többe kerül-e az indokoltnál, ugyanis áll emögött egy olyan vélelem, hogy a

kiskereskedelmi láncok a forint erősödésén próbálhatják behozni az árrésstopon elszenvedett veszteségeiket és ez az oka annak, hogy nem látunk sehol jelentős keresztárazást a kiskereskedelemben.

Vagyis a boltok „lenyelik” a forint erősödését, cserébe nem lesznek drágábbak azok a termékek sem, amelyek például nem csak az árrésstop hatályán esnek kívül, de az Online Árfigyelőben nem szerepelnek.

Lapunk rendszeresen figyeli az árfigyelőt és ott egészen biztosan nem látni nyomát keresztárazásnak.

Visszatérve az étolajra, a GVH azt írta lapunknak, hogy egyelőre nem láttak indokolatlan áremelést az ellátási lánc egyik részén sem, de a vizsgálat eleve csak most indult. Amit viszont láttak, az az étolaj árának euróban mért, a régiós átlagnál nagyobb emelkedése.

AZ MNB jelezte a GVH-nak, hogy az étolaj euróban mért árnövekedése Magyarországon meghaladta a többi V4 tagország árváltozásának az átlagát 6,1 százalékponttal. Konkrétabban, az 01154 COICOP kód alatt megtalálható „other edible oil” megnevezésű termékkör árváltozása érdekében a 2025 szeptembertől novemberig tartó három hónap átlagos árszintje került összevetésre a 2024 decemberi árszinttel, majd ezeket a saját devizában számított áremelkedések ászámításra kerültek euróra országonként, ezután került összevetésre a másik három V3 ország átlagos euróban számított árszintváltozása a hazaival. Tehát nem az EU átlaggal történt összevetés, hanem a Visegrádi országok körében, és az összehasonlítás nem saját valutában, hanem euróban történt

– írja a hatóság.

Az étolaj ára Magyarországon igen hektikusan alakult az elmúlt években, már csak amiatt is, mert ez a termék része volt az árstop-intézkedésnek 2022 elejétől 2023 nyaráig. Vonatkozott rá a kötelező akciózás (bár ez már sokkal szélesebb kört érintett) és jelenleg árrésstopos is.

A grafikonon is látszik, hogy a legnagyobb emelkedés nem az elmúlt időszakban történt, hanem 2024 közepétől történt, de ennek megvan az oka: az étolaj ára 2024 nyarán világszerte emelkedett a napraforgótermesztést sújtó aszályok miatt Ukrajnában, Európában és Oroszországban, ami szűkítette a kínálatot. Magyarországon és Szlovákiában ez különösen élesen jelentkezett, mivel mindkét ország nagy mértékben függ a napraforgóolajtól. A 2024-es nyári szárazság és hőség miatt Ukrajna napraforgótermése 20 százalékkal csökkent az előző évhez képest, ami nyolc év óta a legalacsonyabb szint. Európában, például Franciaországban 15%-os terméskiesés volt, Oroszországban és Bulgáriában is hasonló problémák, ami globálisan megemelte a növényi olaj árát. Emellett a háborús feszültségek tovább nehezítették az ukrajnai exportot.

Ha megnézzük az étkezési olajok (ez nem csak napraforgó, az Eurostat az olivaolajon kívül mindent ide sorol) árának alakulását Európában méghozzá 2024 júniusi bázison, akkor ez szépen meg is mutatkozik.

A legnagyobb emelkedés Szlovákiában volt, de a régiót különösen érzékenyen érintette mindez, miközben Nyugat-Európát kevésbé. Ha meg szeretnénk érteni, hogy mire gondolhatott a GVH, akkor érdemes megnézni szintén 2024 nyári bázison, hogy a V4-országokban hogyan alakult az étkezési olajok ára.

Itt látszik, hogy a magyar és a szlovák árazás valóban elvált a másik két V4-tagtól és bár ez nem euróban, hanem nemzeti valutában számolt összeg, valóban lehet alapja a hatóság állításának.

Az áfa sem mindegy

Magyarországon az étolaj 27 százalékos általános áfakulcs alá tartozik, vagyis nem részesül kedvezményes adózásban, szemben több alapvető élelmiszerrel, például a sertéshússal, a marhahússal vagy egyes tejtermékekkel, amelyek alacsonyabb - 5, 18 százalékos kulccsal - adóznak. A V4-es országokban ezzel szemben jóval kedvezőbb szabályozás érvényes: Szlovákiában 2025-től az étolaj az alapvető élelmiszerek közé kerül, és mindössze 5 százalékos áfa vonatkozik rá a 23 százalékos általános kulcs helyett; Lengyelországban szintén 5 százalékos csökkentett áfa terheli az étolajat, míg Csehországban az étolaj a 12 százalékos csökkentett kulcs alá esik, amelyet 2024 óta alkalmaznak több élelmiszerre az ottani 21 százalékos alapkulcs helyett.

Mit hozott az árrésstop?

Maga az árrésstop a KSH szerint 887 forintról 833 forintra csökkentette 1 liter napraforgó étolaj árát havi átlagban. Ennél pontosabb képet kapunk, ha az Online Árfigyelőben összevetjük a nagy láncokban kapható étolajak március 13-i árát egy árréstop utánival, amely a mi esetünkben március 24. Itt az árak 921 forintról 839 forintra estek. 10 százalékos árréssel számolva 762 forintos átlagos beszerzési árat feltételezhetünk, amely azt jelenti, hogy korábban valamivel 20 százalék felett lehetett az árrés.

Maradva az Online Árfigyelőnél tavaly október óta a napraforgó étolajak ára 795 és 814 forint között ingadoztak, de ezen beül is inkább a 800 forint feletti sávban, vagyis az elmúlt hónapokban a nagyobb láncoknál vásárlók nem tapasztalhattak jelentős drágulást.

Tényleg drágák az élelmiszerek

A GVH arra is felhívta a figyelmet, hogy az Eurostat adatai szerint miközben a hazai általános fogyasztói árszint az EU-s átlag 69 százalékán áll, az élelmiszerek ára csak 4,9 százalékkal marad el az uniós átlagtól, a régiós országokhoz képest pedig mintegy 10 százalékkal magasabb. Különösen kiugró az olajok és zsírok termékcsoportja, ahol a magyar árszint 10 százalékkal haladja meg az uniós és 16 százalékkal a régiós átlagot.

Furcsa helyzet alakult ki a magyar kiskereskedelemben. Miközben a GVH dolga a verseny tisztaságának megőrzése és ennek érdekében indít ágazati vizsgálatokat, a kormány az elmúlt években előszeretettel élt piactorzító eszközökkel. Az árrésstop már az Európai Bizottság rosszallását is kiváltotta, mondván, Magyarország olyan alacsony árrésplafont határozott meg, amely nem teszi lehetővé a vállalkozások számára, hogy fedezzék működési költségeiket. Mindezt egy kiskereskedelmi adóval sújtott környezetben. Nem kizárt, hogy a boltok ebben a helyzetben élnek a forinterősödés nyújtotta lehetőségekkel és ezen keresztül igyekeznek profitot termelni, vagy akár növelni az exportarányt bizonyos termékeken. Ez a gyakorlat a nagy láncoknál már jelentkezett ráadásul szélesebb körben, messze nem csak az étolajnál.

