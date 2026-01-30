Vizsgálat deríthet fényt a boltok egyik titkára

A Gazdasági Versenyhivatal nemrég jelentette be, hogy gyorsított ágazati vizsgálatot indított az étolaj magyarországi árának jelentős emelkedése miatt, miután kiderült, hogy hazánkban a drágulás mértéke meghaladta a környező országokban tapasztalt szintet.
Mivel az elérhető statisztikákban nem láttuk nyomát érdemi áremelésnek – már csak azért sem mert az étolaj árrésstopos – megkérdeztük a Gazdasági Versenyhivatalt, hogy hol érzékeltek elszálló árakat.
A kérdés jelentősége nagyobb, minthogy egy liter étolaj 20-30 forinttal többe kerül-e az indokoltnál, ugyanis áll emögött egy olyan vélelem, hogy a
kiskereskedelmi láncok a forint erősödésén próbálhatják behozni az árrésstopon elszenvedett veszteségeiket és ez az oka annak, hogy nem látunk sehol jelentős keresztárazást a kiskereskedelemben.
Vagyis a boltok „lenyelik” a forint erősödését, cserébe nem lesznek drágábbak azok a termékek sem, amelyek például nem csak az árrésstop hatályán esnek kívül, de az Online Árfigyelőben nem szerepelnek.
Lapunk rendszeresen figyeli az árfigyelőt és ott egészen biztosan nem látni nyomát keresztárazásnak.
Visszatérve az étolajra, a GVH azt írta lapunknak, hogy egyelőre nem láttak indokolatlan áremelést az ellátási lánc egyik részén sem, de a vizsgálat eleve csak most indult. Amit viszont láttak, az az étolaj árának euróban mért, a régiós átlagnál nagyobb emelkedése.
AZ MNB jelezte a GVH-nak, hogy az étolaj euróban mért árnövekedése Magyarországon meghaladta a többi V4 tagország árváltozásának az átlagát 6,1 százalékponttal. Konkrétabban, az 01154 COICOP kód alatt megtalálható „other edible oil” megnevezésű termékkör árváltozása érdekében a 2025 szeptembertől novemberig tartó három hónap átlagos árszintje került összevetésre a 2024 decemberi árszinttel, majd ezeket a saját devizában számított áremelkedések ászámításra kerültek euróra országonként, ezután került összevetésre a másik három V3 ország átlagos euróban számított árszintváltozása a hazaival. Tehát nem az EU átlaggal történt összevetés, hanem a Visegrádi országok körében, és az összehasonlítás nem saját valutában, hanem euróban történt
– írja a hatóság.
Az étolaj ára Magyarországon igen hektikusan alakult az elmúlt években, már csak amiatt is, mert ez a termék része volt az árstop-intézkedésnek 2022 elejétől 2023 nyaráig. Vonatkozott rá a kötelező akciózás (bár ez már sokkal szélesebb kört érintett) és jelenleg árrésstopos is.
A grafikonon is látszik, hogy a legnagyobb emelkedés nem az elmúlt időszakban történt, hanem 2024 közepétől történt, de ennek megvan az oka: az étolaj ára 2024 nyarán világszerte emelkedett a napraforgótermesztést sújtó aszályok miatt Ukrajnában, Európában és Oroszországban, ami szűkítette a kínálatot. Magyarországon és Szlovákiában ez különösen élesen jelentkezett, mivel mindkét ország nagy mértékben függ a napraforgóolajtól. A 2024-es nyári szárazság és hőség miatt Ukrajna napraforgótermése 20 százalékkal csökkent az előző évhez képest, ami nyolc év óta a legalacsonyabb szint. Európában, például Franciaországban 15%-os terméskiesés volt, Oroszországban és Bulgáriában is hasonló problémák, ami globálisan megemelte a növényi olaj árát. Emellett a háborús feszültségek tovább nehezítették az ukrajnai exportot.
Ha megnézzük az étkezési olajok (ez nem csak napraforgó, az Eurostat az olivaolajon kívül mindent ide sorol) árának alakulását Európában méghozzá 2024 júniusi bázison, akkor ez szépen meg is mutatkozik.
A legnagyobb emelkedés Szlovákiában volt, de a régiót különösen érzékenyen érintette mindez, miközben Nyugat-Európát kevésbé. Ha meg szeretnénk érteni, hogy mire gondolhatott a GVH, akkor érdemes megnézni szintén 2024 nyári bázison, hogy a V4-országokban hogyan alakult az étkezési olajok ára.
Itt látszik, hogy a magyar és a szlovák árazás valóban elvált a másik két V4-tagtól és bár ez nem euróban, hanem nemzeti valutában számolt összeg, valóban lehet alapja a hatóság állításának.
Az áfa sem mindegy
Magyarországon az étolaj 27 százalékos általános áfakulcs alá tartozik, vagyis nem részesül kedvezményes adózásban, szemben több alapvető élelmiszerrel, például a sertéshússal, a marhahússal vagy egyes tejtermékekkel, amelyek alacsonyabb - 5, 18 százalékos kulccsal - adóznak. A V4-es országokban ezzel szemben jóval kedvezőbb szabályozás érvényes: Szlovákiában 2025-től az étolaj az alapvető élelmiszerek közé kerül, és mindössze 5 százalékos áfa vonatkozik rá a 23 százalékos általános kulcs helyett; Lengyelországban szintén 5 százalékos csökkentett áfa terheli az étolajat, míg Csehországban az étolaj a 12 százalékos csökkentett kulcs alá esik, amelyet 2024 óta alkalmaznak több élelmiszerre az ottani 21 százalékos alapkulcs helyett.
Mit hozott az árrésstop?
Maga az árrésstop a KSH szerint 887 forintról 833 forintra csökkentette 1 liter napraforgó étolaj árát havi átlagban. Ennél pontosabb képet kapunk, ha az Online Árfigyelőben összevetjük a nagy láncokban kapható étolajak március 13-i árát egy árréstop utánival, amely a mi esetünkben március 24. Itt az árak 921 forintról 839 forintra estek. 10 százalékos árréssel számolva 762 forintos átlagos beszerzési árat feltételezhetünk, amely azt jelenti, hogy korábban valamivel 20 százalék felett lehetett az árrés.
Maradva az Online Árfigyelőnél tavaly október óta a napraforgó étolajak ára 795 és 814 forint között ingadoztak, de ezen beül is inkább a 800 forint feletti sávban, vagyis az elmúlt hónapokban a nagyobb láncoknál vásárlók nem tapasztalhattak jelentős drágulást.
Tényleg drágák az élelmiszerek
A GVH arra is felhívta a figyelmet, hogy az Eurostat adatai szerint miközben a hazai általános fogyasztói árszint az EU-s átlag 69 százalékán áll, az élelmiszerek ára csak 4,9 százalékkal marad el az uniós átlagtól, a régiós országokhoz képest pedig mintegy 10 százalékkal magasabb. Különösen kiugró az olajok és zsírok termékcsoportja, ahol a magyar árszint 10 százalékkal haladja meg az uniós és 16 százalékkal a régiós átlagot.
Furcsa helyzet alakult ki a magyar kiskereskedelemben. Miközben a GVH dolga a verseny tisztaságának megőrzése és ennek érdekében indít ágazati vizsgálatokat, a kormány az elmúlt években előszeretettel élt piactorzító eszközökkel. Az árrésstop már az Európai Bizottság rosszallását is kiváltotta, mondván, Magyarország olyan alacsony árrésplafont határozott meg, amely nem teszi lehetővé a vállalkozások számára, hogy fedezzék működési költségeiket. Mindezt egy kiskereskedelmi adóval sújtott környezetben. Nem kizárt, hogy a boltok ebben a helyzetben élnek a forinterősödés nyújtotta lehetőségekkel és ezen keresztül igyekeznek profitot termelni, vagy akár növelni az exportarányt bizonyos termékeken. Ez a gyakorlat a nagy láncoknál már jelentkezett ráadásul szélesebb körben, messze nem csak az étolajnál.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Rejtélyes üzenetet küldött Donald Trump a "különleges" partnerének: még megbánhatja, amit tett?
Amerika szövetségesei sorra bújnak egy ágyba a legnagyobb riválisával.
Gőzerővel veszi saját részvényeit az Opus Global
Két milliárd forint értékben vettek ma.
Megszólaltak az elemzők a friss GDP-adatról: van, aki már most visszavágta az idei növekedési várakozásait
Nőnek a lefelé mutató kockázatok.
Bombariadó van több magyar iskolában is – Azonnali evakuálás kezdődött
Fenyegető e-mailek érkeztek.
Zöld utat kaphat a magyar gyógyszercég készítménye, nők milliói vártak erre a bejelentésre
Még az Európai Bizottságnak kell rábólintania.
Támadásra készülhetett egy orosz hajó Európa partjainál, harci helikoptereket vetettek be a megállítására
Az utolsó pillanatokban kerülték el a katasztrófát.
"Brutálisan szembesültünk a valósággal": egyetlen baleset megrengette az európai ország gazdaságát
Egy hónapot teljesen el is lehet felejteni.
Magyar mesterlövész adott le tűpontos találatokat az M6-os autópályán - Videó készült a nem mindennapi akcióról
Súlyos incidens miatt vonult ki a TEK.
Februártól 2,80%-ra csökkenti az Otthon Start kamatát az egyik nagybank
Az UniCredit Bank tovább fokozza a versenyt a támogatott hiteleknél, a pénzintézet ugyanis februártól 2,80%-os kamaton kínálja az Otthon Start lakáshitelt. Emellett a hitel mellé kínált ajánd
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!