A miniszter bejelentette a határidőt: így csatlakozhatnak a gazdák a krízisbiztosítási rendszerhez

Az elmúlt év komoly kihívások elé állította a mezőgazdasági termelőket, a termelői kockázatok mérséklése érdekében a gazdálkodók csatlakozhatnak a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez, amelyre idén is február 1. és február 28. között van lehetőségük - jelentette be Nagy István agrárminiszter szombaton a közösségi oldalán.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a tavalyi gazdálkodási évben

az állattenyésztési szektort kora tavasszal a ragadós száj- és körömfájás járvány mellett az afrikai sertéspestis elleni védekezés többletköltségei sújtották,

mellett az elleni védekezés többletköltségei sújtották, a gyümölcs- és szőlőtermesztők súlyos tavaszi fagykárokkal szembesültek,

súlyos tavaszi szembesültek, míg a szántóföldi növénytermesztők az ország számos régiójában jelentős aszálykárt szenvedtek el.

Egyebek között az ezen jelenségekből fakadó piaci működési zavarok is felléptek az érintett ágazatokban, ezen hatások enyhítésére is javasolt a csatlakozás a rendszerhez. A kárenyhítési eszközök igénybevétele önkéntes.

A tárcavezető szerint a mezőgazdasági biztosításon és a kárenyhítésen túl érdemes a többlet-biztonságot nyújtó krízisbiztosítási rendszerhez is csatlakozni. Ez a kockázatkezelési eszköz 2021 óta szolgálja azt, hogy az időjárási kockázatok mellett hatékonyan kezeljen minden olyan kockázati tényezőt - legyen az akár állat- vagy növénybetegség járványszerű megjelenése, termelési költségek növekedése, piaci árak csökkenése vagy éppen piacvesztés - amik a gazdálkodóknak jövedelem-csökkenést okozhatnak - közölte.

Nagy István jelezte, hogy a rendszerhez való csatlakozással a mezőgazdasági termelő számára

3 éves elkötelezettséget jelent a tagsági jogviszony létesítése.

Az aktív termelői tagsággal rendelkező gazda az agrár-kárenyhítési eljárásban a vonatkozó jogszabály alapján ugyanakkora mértékű kárenyhítési juttatásra jogosult, mint a díjrendezett mezőgazdasági biztosítással rendelkező termelő.

A miniszter kiemelte: a csatlakozást követően a gazdáknak évente pénzügyi hozzájárulást kell befizetniük a Krízisbiztosítási Alap részére, ugyanakkor a gazdálkodót a tagsági jogviszony fennállása alatt adatszolgáltatási kötelezettség terheli, ami egyrészt a jövedelemre, másrészt az üzemméretre vonatkozó adatokra terjed ki.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a rendszer az igazoltan kieső gazdálkodói jövedelem akár 70 százalékát is tudta kompenzálni - részletezte Nagy István.

