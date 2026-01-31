  • Megjelenítés
A miniszter bejelentette a határidőt: így csatlakozhatnak a gazdák a krízisbiztosítási rendszerhez
Gazdaság

A miniszter bejelentette a határidőt: így csatlakozhatnak a gazdák a krízisbiztosítási rendszerhez

MTI
Az elmúlt év komoly kihívások elé állította a mezőgazdasági termelőket, a termelői kockázatok mérséklése érdekében a gazdálkodók csatlakozhatnak a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez, amelyre idén is február 1. és február 28. között van lehetőségük - jelentette be Nagy István agrárminiszter szombaton a közösségi oldalán.
Agrárium 2026
2026 legjelentősebb agrártámogatási, szabályozási, finanszírozási, piaci és jövedelmezőségi változásai - Minden fontos információ egy helyen a sikeres üzleti döntésekhez.
Információ és jelentkezés

A miniszter hangsúlyozta, hogy a tavalyi gazdálkodási évben

  • az állattenyésztési szektort kora tavasszal a ragadós száj- és körömfájás járvány mellett az afrikai sertéspestis elleni védekezés többletköltségei sújtották,
  • a gyümölcs- és szőlőtermesztők súlyos tavaszi fagykárokkal szembesültek,
  • míg a szántóföldi növénytermesztők az ország számos régiójában jelentős aszálykárt szenvedtek el.

Egyebek között az ezen jelenségekből fakadó piaci működési zavarok is felléptek az érintett ágazatokban, ezen hatások enyhítésére is javasolt a csatlakozás a rendszerhez. A kárenyhítési eszközök igénybevétele önkéntes.

A tárcavezető szerint a mezőgazdasági biztosításon és a kárenyhítésen túl érdemes a többlet-biztonságot nyújtó krízisbiztosítási rendszerhez is csatlakozni. Ez a kockázatkezelési eszköz 2021 óta szolgálja azt, hogy az időjárási kockázatok mellett hatékonyan kezeljen minden olyan kockázati tényezőt - legyen az akár állat- vagy növénybetegség járványszerű megjelenése, termelési költségek növekedése, piaci árak csökkenése vagy éppen piacvesztés - amik a gazdálkodóknak jövedelem-csökkenést okozhatnak - közölte.

Nagy István jelezte, hogy a rendszerhez való csatlakozással a mezőgazdasági termelő számára

Még több Gazdaság

Már most megmondta a hitelminősítő elemzője, ki nyeri a magyarországi országgyűlési választást 2026-ban

Furcsa jelenség: extrém hideg csapott le, szó szerint "felrobbannak" a fák

Elszabadulhat az euró, a legvégső fegyverhez nyúlhatnak az EU-ban?

3 éves elkötelezettséget jelent a tagsági jogviszony létesítése.

Az aktív termelői tagsággal rendelkező gazda az agrár-kárenyhítési eljárásban a vonatkozó jogszabály alapján ugyanakkora mértékű kárenyhítési juttatásra jogosult, mint a díjrendezett mezőgazdasági biztosítással rendelkező termelő.

A miniszter kiemelte: a csatlakozást követően a gazdáknak évente pénzügyi hozzájárulást kell befizetniük a Krízisbiztosítási Alap részére, ugyanakkor a gazdálkodót a tagsági jogviszony fennállása alatt adatszolgáltatási kötelezettség terheli, ami egyrészt a jövedelemre, másrészt az üzemméretre vonatkozó adatokra terjed ki.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a rendszer az igazoltan kieső gazdálkodói jövedelem akár 70 százalékát is tudta kompenzálni - részletezte Nagy István.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghalt Fenyő Miklós énekes-zenész
Ilyen a valóra vált katasztrófa: összeomlott Európa egyik legerősebb országának autógyártása
Tízezrével rúgják ki a dolgozókat a cégek – megkezdte pusztítását az AI
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility