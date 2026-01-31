  • Megjelenítés
Csavaros revansot vesznek a dánok Grönlandért – átveszik Panama irányítását
Csavaros revansot vesznek a dánok Grönlandért – átveszik Panama irányítását

Az amerikai elnök folyamatos fenyegetéseinek eredményeként sikerült „kiüldözni” Kínát a panamai kikötők irányításából, most azonban váratlanul egy dán cégóriást bíztak meg annak ideiglenes menedzselésével. A helyzet különösen érdekes fordulatokat vehet a közeljövőben, miután nemrég még az amerikai BlackRock akarta megszerezni a kínai érdekeltségeket.

Ideiglenesen a dán Maersk csoporthoz tartozó APM Terminals veszi át a Panama-csatorna két kulcsfontosságú kikötőjének – Balboa és Cristobal – üzemeltetését, miután a panamai legfelsőbb bíróság érvénytelenítette a hongkongi CK Hutchison Holdings leányvállalatának koncessziós szerződését. A döntést pénteken erősítette meg a Panama Maritime Authority - írja az Euractiv.

A bírósági határozat előzménye, hogy Donald Trump többször is azzal fenyegetőzött, hogy az Egyesült Államok lépéseket tesz a csatorna feletti ellenőrzés visszaszerzésére, arra hivatkozva, hogy az infrastruktúra de facto kínai befolyás alá került.

A Panama-csatorna a globális kereskedelem mintegy 5 százalékát bonyolítja, és az amerikai konténerforgalom körülbelül 40 százaléka halad át rajta.

A panamai legfelsőbb bíróság indoklása szerint a CK Hutchison érdekeltségébe tartozó Panama Ports Company koncessziója aránytalanul kedvezett a vállalatnak, emellett a cég állítólag 1,2 milliárd dollárral tartozik a panamai államnak. A társaság ezt vitatja, és arra hivatkozik, hogy az elmúlt három évben 59 millió dollárt fizetett be a költségvetésbe.

Washington üdvözölte a döntést, de érdemes lesz figyelni, Trump reagál-e külön, hiszen a béke Nobel-díj és Grönland annektálása körüli adok-kapok óta úgy látni, az amerikai elnöknek személyes problémája lehet Dániával.

Peking persze élesen bírálta az átvételt: a kínai külügyminisztérium szóvivője jelezte, hogy Kína minden szükséges lépést megtesz vállalatai jogainak védelmében.

A panamai elnök, José Raúl Mulino hangsúlyozta, hogy a csatorna működése zavartalan marad, az átmeneti időszakot pedig egy új, Panama számára kedvezőbb feltételeket biztosító koncesszió követi majd. Az APM Terminals egyelőre azt kommunikálja, hogy kizárólag az ellátási lánc folyamatosságának biztosítása érdekében vállalja az ideiglenes üzemeltetést.

A háttérben tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a CK Hutchison 2025 tavaszán bejelentette: eladná a Panama Ports Company 90 százalékos részesedését és több más, nem kínai kikötőjét egy, az amerikai BlackRock vezette befektetői csoportnak, az üzlet azonban kínai tiltakozás nyomán meghiúsult.

Ez tovább erősíti azokat a félelmeket, hogy a Panama-csatorna körüli vita hosszabb távon is bizalmatlan terep lehet a stratégiai infrastruktúrafejlesztésbe behúzható külföldi befektetőknek.

