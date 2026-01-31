Évekig lapulhat az emberi agyban egy rejtélyes parazita: az orvosok is meglepődtek, mire képes

A T. gondii nevű kórokozó macskák szervezetében szaporodik, az egerek és más állatok – köztük az ember – köztes gazdaként szolgálnak. A kórokozó általában macskaürülékkel való érintkezés vagy nyers hús fogyasztása révén jut az emberi szervezetbe.

A fertőzés többnyire tünetmentes, ezért a legtöbben nem is tudnak róla.

A parazita közben cisztákat képez az agyban, a szívben és az izmokban, ahol akár egy életen át megbújhat – látszólag tétlenül, egészen addig, amíg az immunrendszer meg nem gyengül.

Eddig úgy vélték, hogy ezek a ciszták csak egyetlen, alvó parazitaformát tartalmaznak. Az új, egysejtű RNS-szekvenálással végzett vizsgálat azonban kimutatta, hogy

az egerek agyában akár ötféle parazitaváltozat is jelen lehet egyazon cisztán belül.

Ezek eltérő ütemben fejlődnek. Néhányuk laboratóriumi körülmények között már néhány nap alatt elérheti a reaktivációhoz közeli állapotot.

A toxoplazmózis legyengült immunrendszerű embereknél influenzaszerű tüneteket, pszichiátriai panaszokat, görcsöket vagy látásproblémákat okozhat. A kezelés nehézségét az jelenti, hogy az aktív és az alvó forma eltérő gyógyszert igényel. Az altípusok azonosítása segíthet megérteni, miért vallottak eddig kudarcot a gyógyszerfejlesztési kísérletek.

A krónikusan fertőzött egerek agyában található ciszták jóval többféle parazitaváltozatot tartalmaztak, mint az akut fertőzés szakaszában. A fertőzés első hetében a paraziták gyorsabban osztódó formára váltottak, majd lassabb növekedési fázisba léptek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images