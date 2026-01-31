  • Megjelenítés
Figyelmeztet a szakértő: bénító csapás fenyegeti a világ egyik legerősebb országát – Már megkezdték a készülődést a legrosszabbra
Figyelmeztet a szakértő: bénító csapás fenyegeti a világ egyik legerősebb országát – Már megkezdték a készülődést a legrosszabbra

Portfolio
Többek között az iráni és venezuelai események olajpiaci következményeiről beszélt a MOL Talks legújabb epizódjában Horváth Ágnes, a Mol-csoport vezető közgazdásza. A szakember rámutatott: Kína az elmúlt időszakban növelte az olajimportját az amerikai szankciók alá eső országokból, ami akár egy jövőbeni blokádra vagy nagyobb geopolitikai sokkra való felkészülésként is értelmezhető.

Mint ismert,

Venezuela a világ legnagyobb kőolajtartalékával rendelkezik,

ez 303 milliárd hordót jelent, ami a globális tartalékok közel 17 százaléka (bár a számokat azért lehet vitatni). Ehhez képest a második legnagyobb tartalékkal bíró Szaúd-Arábia igazolt készleteit 260–270 milliárd, Iránét 200-210 milliárd, az Egyesült Államokét pedig "mindössze" 70-75 milliárd hordóra becsülik.

Viszont arról aránylag kevés szó esik a szaksajtóban, hogy a két, amerikai szankciókkal sújtott országnak, azaz Venezuelának és Iránnak hogyan alakul az exportja; márpedig Horváth Ágnes, a Mol-csoport vezető közgazdásza szerint nagyon is fontos és beszédes történetről van szó.

Még több Gazdaság

Megérkezett az újabb havazás: mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó Magyarországon

Mennyivel vezet a Tisza a Fidesz előtt?

Rendkívüli hóvihar csapott le az Egyesült Államokra: látványos hatással járt

Bár a két ország együttesen a globális kőolajtartalékok jelentős részét adja, de a tényleges kitermelésük messze elmarad a potenciáljuktól. Venezuela jelenlegi termelése a világkínálat körülbelül egy százalékát teszi ki, ráadásul ennek felfuttatása nem rövid távú kérdés az ország elhanyagolt és lepusztult olajipari infrastruktúrája miatt.

A Mol szakértője rámutat, hogy Venezuela exportjának mintegy 80 százaléka jelenleg Kínába irányul, ami napi 500-600 ezer hordót jelent.

Irán ennél is nagyobb mennyiséget, napi 1,8-2 millió hordót szállít a kínai piacra.

Ezek a volumenek Horváth Ágnes szerint érdemben hozzájárulnak ahhoz, hogy Kína stabilizálni tudja az ellátását, miközben a szankciók miatt jelentős árkedvezménnyel jut hozzá a kőolajhoz. „Kína ugyanakkor az elmúlt időszakban összességében növelte az importját. Ezek a szállítások nem más beszállítók rovására jelennek meg, hanem addicionális mennyiségként, ami arra utal, hogy készleteket halmoz fel.

Ez akár egy jövőbeni blokádra vagy nagyobb geopolitikai sokkra való felkészülésként is értelmezhető

– vélekedett Horváth Ágnes.

Szerinte a venezuelai hordók esetleges átirányítása az Egyesült Államok felé Kína számára kellemetlen lenne, de nem kritikus. Ugyanakkor globális szinten újraelosztaná a keresletet,

és más piacokon – például Európában – is erősebb versenyt generálhatna bizonyos olajtípusokért.

A teljes adás alább tekinthető meg – a geopolitikai aspektuson túl az is szóba kerül, hogy meddig lehet elég az amerikai kőolaj, ha marad a mostani kitermelési tempó, de azt is érinti a szakértő, hogy miért lett hirtelen kulcskérdés, hogy milyen olaj kerül a világpiacra.

Címlapkép forrása: Mike Hvozda/U.S. Coast Guard via Getty Images

