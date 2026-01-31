Figyelmeztet a szakértő: bénító csapás fenyegeti a világ egyik legerősebb országát – Már megkezdték a készülődést a legrosszabbra

Mint ismert,
Venezuela a világ legnagyobb kőolajtartalékával rendelkezik,
ez 303 milliárd hordót jelent, ami a globális tartalékok közel 17 százaléka (bár a számokat azért lehet vitatni). Ehhez képest a második legnagyobb tartalékkal bíró Szaúd-Arábia igazolt készleteit 260–270 milliárd, Iránét 200-210 milliárd, az Egyesült Államokét pedig "mindössze" 70-75 milliárd hordóra becsülik.
Viszont arról aránylag kevés szó esik a szaksajtóban, hogy a két, amerikai szankciókkal sújtott országnak, azaz Venezuelának és Iránnak hogyan alakul az exportja; márpedig Horváth Ágnes, a Mol-csoport vezető közgazdásza szerint nagyon is fontos és beszédes történetről van szó.
Bár a két ország együttesen a globális kőolajtartalékok jelentős részét adja, de a tényleges kitermelésük messze elmarad a potenciáljuktól. Venezuela jelenlegi termelése a világkínálat körülbelül egy százalékát teszi ki, ráadásul ennek felfuttatása nem rövid távú kérdés az ország elhanyagolt és lepusztult olajipari infrastruktúrája miatt.
A Mol szakértője rámutat, hogy Venezuela exportjának mintegy 80 százaléka jelenleg Kínába irányul, ami napi 500-600 ezer hordót jelent.
Irán ennél is nagyobb mennyiséget, napi 1,8-2 millió hordót szállít a kínai piacra.
Ezek a volumenek Horváth Ágnes szerint érdemben hozzájárulnak ahhoz, hogy Kína stabilizálni tudja az ellátását, miközben a szankciók miatt jelentős árkedvezménnyel jut hozzá a kőolajhoz. „Kína ugyanakkor az elmúlt időszakban összességében növelte az importját. Ezek a szállítások nem más beszállítók rovására jelennek meg, hanem addicionális mennyiségként, ami arra utal, hogy készleteket halmoz fel.
Ez akár egy jövőbeni blokádra vagy nagyobb geopolitikai sokkra való felkészülésként is értelmezhető
– vélekedett Horváth Ágnes.
Szerinte a venezuelai hordók esetleges átirányítása az Egyesült Államok felé Kína számára kellemetlen lenne, de nem kritikus. Ugyanakkor globális szinten újraelosztaná a keresletet,
és más piacokon – például Európában – is erősebb versenyt generálhatna bizonyos olajtípusokért.
A teljes adás alább tekinthető meg – a geopolitikai aspektuson túl az is szóba kerül, hogy meddig lehet elég az amerikai kőolaj, ha marad a mostani kitermelési tempó, de azt is érinti a szakértő, hogy miért lett hirtelen kulcskérdés, hogy milyen olaj kerül a világpiacra.
Címlapkép forrása: Mike Hvozda/U.S. Coast Guard via Getty Images
Ilyen a valóra vált katasztrófa: összeomlott Európa egyik legerősebb országának autógyártása
Nehéz szavakat találni.
Rendkívüli hóvihar csapott le az Egyesült Államokra: látványos hatással járt
Igazán extrém időjárás.
Nagy változás jön az üzemanyagoknál – Ez mindenkit érint
Kivezetésről döntött az EU.
Fontos változás a napelemes pályázatban: az utolsó pillanatban nyúlt bele a kormány
Több ponton írták át a feltételeket, rengetegen érintettek lehetnek!
Egy "európai légió" létrehozásával ágyazhatnak meg az uniós hadtesteknek
Lenygelország szerint valahogy el kell indulni az elrettentés útján.
Úgy néz ki, ebből háború lesz: valójában hallani sem akar Irán a tárgyalásokról, azt mondják, semmi értelme Trumppal egyeztetni
"Nem akarunk olyan egyeztetésekbe belemenni, amelyek eleve kudarcra vannak ítélve."
Kimondta Donald Trump: hamarosan vége az ukrajnai háborúnak, de van egy hatalmas probléma
Ez igencsak megnehezíti a békekötést.
Februártól 2,80%-ra csökkenti az Otthon Start kamatát az egyik nagybank
Az UniCredit Bank tovább fokozza a versenyt a támogatott hiteleknél, a pénzintézet ugyanis februártól 2,80%-os kamaton kínálja az Otthon Start lakáshitelt. Emellett a hitel mellé kínált ajánd
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!