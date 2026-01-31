Hatalmas bírságolási hullám kezdődött az otthoni napelemeseknél - Sokba kerül a figyelmetlenség

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A háztartási méretű napelemes kiserőművek (HMKE-k) hálózati termelésére vonatkozó kedvező, önmagában is támogatásnak minősülő szaldó elszámolási rendszer megváltoztatása és a bruttó elszámolás 2024 elejétől kezdődő fokozatos bevezetése jelentősen, sokak szerint indokolatlan mértékben rontotta a hazai lakossági napelemes beruházások megtérülését. Azonban az új elszámolási rendszerbe került HMKE-k nagy részének működése még annál is kevésbé gazdaságos, mint amit a teljesítmény, a költségek, valamint a kilowattóránkénti (kWh) 5 forintos betáplálási tarifa és a 36, illetve 70 forintos lakossági áramár közötti eltérés sugall. A hálózati cégek mérési, elszámolási gyakorlatával kapcsolatos problémát súlyosbítja, hogy az ígéretek ellenére helyenként még mindig élő betáplálási korlátozás által érintett körzetekben jókora bírságokat kezdtek el kiróni a tiltást szándékukon és tudtukon kívül megszegő ügyfelekre.

Bár sok termelő-fogyasztó nincs tisztában vele, a jelenlegi szabályozási és műszaki körülmények közt, illetve a hálózati engedélyes társaságok (elosztók - DSO-k) által alkalmazott mérési módszer miatt a HMKE-k által megtermelt áram jelentős része gyakran akkor is hálózati betáplálásra kerül, illetve így van elszámolva, amikor házon belül is lenne rá igény.

És hiába termelnek eleget a napelemek, a fogyasztás - legalábbis az alkalmazott mérési módszer alapján - részben ilyenkor is hálózati vételezésként kerül rögzítésre,

ami aztán a számlákon is megmutatkozik.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a szándékukon - és tudtukon - kívül a hálózatba termelő HMKE-s háztartások egy része olyan trafókörzetben működik, ahol a korábbi ígéretek ellenére még mindig nem oldották fel a 2022-ben ellátásbiztonsági megfontolásból bevezetett hálózati betáplálási stopot, ami több 10 ezer, de akár több 100 ezer forintos büntetést is maga után vonhat az érintett napelem-tulajdonosok számára.

Értesüléseink szerint ugyanis

az elosztók elkezdték bírságolni ezeket a napelemes háztartásokat,

akiknek így havi szinten 50 ezer forint plusz költséget okozhat a lényegében önhibájukon kívül elkövetett hálózatra termelés.

Az összetett probléma kialakulásához több tényező vezetett, amelyek közül két lépés mindenképpen kiemelendő, anélkül, hogy túlzottan elvesznénk a műszaki részletekben.

Az első lényeges változás az volt, hogy az elosztói szabályzat módosulása értelmében 2021. április 30-a után napelemes HMKE csatlakozási kérelmet egy fázison már csak 2,5 kilowattos (kW) inverterig lehet leadni a szolgáltatónak, miután egészen addig 5 kW volt a határ -

ez a látszólag marginális változtatás jelentős következményekkel járt.

Egy egyfázisú 2,5 kW-os inverter jellemzően egy 3 kWp napelem teljesítményű HMKE-t tud működtetni, de ennél jellemzően jóval nagyobb (csúcs)teljesítményű napelemes rendszerek települnek a háztetőkre (a HMKE-k átlagos beépített teljesítőképessége meghaladja a 9 kW-ot), és rendszerint a családi házak energiaigénye is jóval nagyobb ennél.

Vagyis a szabályozás módosítása gyakorlatilag azt jelenti, hogy az otthoni napelemes rendszert létesíteni kívánó háztartások 98%-a rákényszerült, hogy háromfázisú invertert telepíttessen, amihez a saját belső villamosenergia-hálózatát is háromfázisúra kell bővíttetnie.

Bár a fázisbővítés bizonyos teljesítményszintig nem jár extra költséggel, de ezt csak az végeztetheti el, aki szabványos mérőóra-hellyel rendelkezik, a mérőóra-szabványosítás pedig családi ház esetében akár 3-500 ezer forintba is kerülhet.

A rendszer megváltoztatásának indítéka az lehetett, hogy az elosztók úgy vélték, az egyfázisú inverterek jelentős fázis-asszimetriát idézhetnek elő trafókörzeteikben. Ahelyett azonban, hogy a szimmetrizálást házon belül oldották volna meg - és akár 6-7 kW-ra emelték volna az 5 kW-os határértéket -, inkább a felhasználókra testálták a feladatot. Pedig a hálózati cégek akár manuálisan is megoldhatták volna a trafókörzetek szimmetrizálását, napjainkban pedig már ezt a munkát is lényegesen megkönnyítik az intelligens hálózati eszközök, transzformátorok.

Történt mindez annak ellenére, hogy a korábbi, 5 kW-os rendszer jól bevált, mivel jellemzően a fogyasztás is egyfázisú, a felhasználók 99%-a pedig nem használ háromfázisú eszközöket, és a magyar villamosenergia-rendszer is ezt figyelembe véve lett kialakítva, továbbá nem egy európai országban egy fázison 7-8 kW-os fogyasztás és termelés is engedélyezett.

Miközben a változtatás mérsékelten enyhített a trafókörzeten belüli asszimetrián, további bonyodalmaknak ágyazott meg felhasználói oldalon, miután a napelemes ügyfelek elsöprő többsége - érthető módon - nem tervezte át háza fogyasztását és a belső villamos hálózatát, illetve nem kötötte át a fázisokat, saját fogyasztását szimmetrizálandó.

A problémát a fent említett lényeges változások közül a második intézkedés tette igazán fájdalmassá sok HMKE-tulajdonos számára.

Az elosztói engedélyesek ugyanis

megváltoztatták a HMKE-s háztartások termelésének és fogyasztásának mérési logikáját,

a napelemes és egyéb iparágakban bevett, az EU által előírt negyedórás nettó elszámolást az úgynevezett vektoros mérési módszertannal felváltva, amit az áramkereskedő az elszámolásában is hasonlóan átvett.

Ahelyett tehát, hogy a napelemes ügyfelek 15 perces időszakonként összesíthetnék és elszámolhatnák egymással szemben a termelést és a fogyasztást (lényegében szaldósíthatnák), a szolgáltatók fázisonként is külön összesítik és számolják el a termelést és fogyasztást. Az elosztók által telepített új okosmérők és ad/vesz mérők ugyanis vektorosan, vagyis fázisonként mérnek és összesítenek, a három fázison zajló energiaáramlást pedig lényegében külön regiszterekben rögzíti az elosztó.

Erre a változtatásra különösebb hírverés nélkül került sor, olyannyira, hogy nem csak a felhasználók és a kivitelező cégek, de értesüléseink szerint az NPP napelemes lakossági pályázat kiírója és a szakminisztérium sem értesült róla valós időben; a napelemes telepítő cégek pedig csak mintegy 2 éve kezdtek el gyanakodni, hogy az elosztók által alkalmazott mérési logika nem egyezik meg az iparágban megszokott az inverterek és kapcsolódó okosmérők által alkalmazott módszerrel.

A két változás együttesen rendkívül kellemetlen meglepetéseket képes okozni a felhasználóknak



- nem beszélve egyelőre az ezektől nem független betáplálási büntetésekről. Kritikus időszakokban az történik, hogy amit az egyik fázison kitáplál a rendszer a hálózatra, azt a másik fázison azonnal el is fogyasztja a hálózatról, jóval magasabb áron vételezve.

A jelenlegi mérési és elszámolási módszerek mellett a szimmetrikus inverter tehát energiatárolóval is csak részben képes a megtermelt energiát felhasználni, és még akkor is hálózatra táplál (5 forint/kWh-ért), miközben vételez is onnan (a hálózathasználati költséget is tartalmazó 36-70 forint/kWh-ért), amikor a napelemekkel termelt energia egyébként bőven fedezné a háztartás fogyasztását.

A helyzet valamelyest javítható, ha a felhasználó az otthoni nagyfogyasztó berendezéseket igyekszik egyenletesen elosztani a három fázison, de ez sem nyújt teljes megoldást. Hiába rakja át ugyanis például a hűtőt és a fagyasztót két külön fázisra, szükség lenne egy harmadik folyamatosan üzemelő nagyfogyasztóra is, ráadásul ahhoz, hogy a hálózatból egyáltalán ne importáljon a rendszer, ezeknek a gépeknek egyszerre kellene ugyanannyi áramot fogyasztaniuk, miközben a hűtő és a fagyasztó is automatikus vezérlésű.

Ráadásul a rendszert kezelő otthoni energia-menedzsment alkalmazás többnyire szintén nem passzol ezekhez a körülményekhez, ezért megtévesztő adatokat szolgáltat a fázison megvalósuló, a számlázás alapját képező energiaáramlásról

Miután a bruttó elszámolási rendszer bevezetése jelentősen visszavetette a HMKE-telepítési igényeket, ezért új érdemi keresletet jelenleg csak pályázati támogatások képesek generálni a piacon.

Így a 2023 elején meghirdetett NPP lakossági napelemes pályázat több mint 20 ezer nyertesének

nagy része- becslések szerint minimum a fele - akut módon érintett a fenti problémában,

de mivel a tízéves szaldós időszak letelte után fokozatosan minden HMKE átkerül a bruttó rendszerbe, így szinte mind a több mint 320 ezer, zömében szimmetrikus inverterrel ellátott hazai napelemes háztartás számára van relevanciája az ügynek.

Az NPP kiírásakor és a szerződések megkötésekor egyetlen nagy klasszikus invertergyártó sem kínált aszimmetrikus megoldást, csak néhány kisebb kínai gyártónak voltak ilyen termékei, mielőtt hónapokkal, akár évekkel később több más gyártó is előállt aszimmetrikus megoldással és az ehhez tartozó otthoni energiamenedzsment rendszerrel. Ennek az az oka, hogy korábban ilyen inverterekre alig volt kereslet, ugyanis Európában csak Csehországban volt érvényben olyan szabályozás, amely az aszimmetrikus invertereknek piacot biztosított.

Így az NPP-s pályázat nyerteseinek egy része rendelkezik aszimmetrikus inverterrel, de lényegében minden olyan felhasználónak rosszul mér a rendszere, aki nem a legújabb és paradox módon általában a legolcsóbb - hibrid inverterrel, illetve hibrid rendszerrel valósította meg napelemes beruházását.

Önmagában azonban a szimmetrikus inverter aszimmetrikusra való lecserélése, és az otthoni energiamenedzsment rendszer ennek megfelelő átprogramozása sem oldja meg teljesen a problémát.

Azon túl ugyanis, hogy az aszimmetrikus inverter élettartama elviekben rövidebb, az olyan háztartások esetében sem nyújt teljes megoldást, ahol a fogyasztás túlnyomó része egy fázison valósul meg, mivel ennek mértéke többnyire meghaladja a háromfázisú aszimmetrikus inverter egy fázisára jutó maximális teljesítményértékét.

Mindezt megfejeli, hogy a hírek szerint az elosztók elkezdték pénzbüntetésekkel sújtani azokat a HMKE-s ügyfeleket, akiknek a napelemei éppen az elosztói mérési módszer megváltoztatása miatt tűnnek úgy, hogy időnként hálózatra termelnek - az ígéretek ellenére több körzetben továbbra is létező - betáplálási tiltás mellett. Az iparágban bevett algebrai mérés alkalmazása mellett ezek a rendszerek nem minősülnének hálózatra termelőnek, ugyanis összességében valójában nem is táplálnak ki áramot. Ez esetben a kapott adatokat úgy összesítenék, hogy összegzik a fázisok adott időszakon belüli pozitív/negatív egyenlegét, akár másodperces, perces vagy egyéb bontásban, és az elszámolás is e szerint történik, ezzel lényegében megszüntetve a problémát.

Ám mivel a ténylegesen alkalmazott módszerek mellett valamelyik fázison így is megvalósulhat hálózati irányú áramlás, ez megteremti az alapot a bírságoláshoz.

A pótdíjakat olyan zárolt körzetekben is ráterhelhetik a napelemes ügyfelekre, ahol a visszatáplálás megakadályozását céltó visszwatt-védelem megfelelően működik - áll az MNNSZ és a MANAP iparági szervezetek által a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnökhelyetteséhez eljuttatott levélben.

A levélben hangsúlyozzák:

a hazai elosztói engedélyesek által alkalmazott, nem nyilvános vektoros mérési módszertan és az erre épített büntetések indokolatlan anyagi hátrányt okoznak a háztartási kiserőművek (HMKE) tulajdonosainak, és ellentétesek az Európai Unió hatályos előírásaival, rombolják a fogyasztói bizalmat, és csökkentik a napenergia-telepítések dinamikáját, ezért a probléma rendezése a magyar energiapolitikai célok, a hálózat rugalmassága és a megújulók elterjedése szempontjából is elengedhetetlen.

A levélben rögzítik: a vektoros mérés egyértelműen ellentétes az Európai Unió 1711/2024/EU irányelvében és 1747/2024/EU rendeletében rögzített előírásokkal, amelyek előírják, hogy a prosumerek jogosultak a 15 perces időszakon belül a termelést és a fogyasztást egymással szemben elszámolni.

A szakmai szervezetek a MEKH beavatkozását kérték egyebek mellett abban, hogy

vizsgálja ki a jelenlegi elszámolási gyakorlatot, különösen a vektoros mérés alkalmazását;

rendelje el az EU-s 15 perces nettó elszámolás bevezetését minden szolgáltató esetében;

tiltsa meg a mérési módszerből fakadó büntetések alkalmazását, amíg a rendszer nincs összhangban az uniós szabályozással;

írja elő az ügyfelek előzetes értesítését minden észlelt anomáliáról;

vizsgálja felül a zárolt körzetek fenntartásának jogszerűségét.

Az iparág évekkel ezelőtt nyílt állásfoglalást kért az elosztóktól, és számos alkalommal sürgette az elosztói mérési gyakorlat iparágban bevett gyakorlatnak megfelelő módosítását, a világszinten is különlegesnek számító helyzetből adódó problémákat pedig többször jelezték az illetékeseknek, és igyekeznek magas szinten napirenden tartani az ügyet. Tudomásunk szerint eddig érdemi reakció nem született a felvetésekre, pedig az érintett ügyfelek között egyre nagyobb számban akadnak elégedetlen felhasználók, amit a hozzánk eljutott olvasói észrevételek is alátámasztanak.

A megoldást iparági vélemények szerint az jelenthetné, ha az elosztók a saját eszközeiket átprogramoznák, vagy a kapott adatokat az algebrai mérés elvei szerint kezelve összesítenék egy bizonyos időszakon belül (akár 1 percenként is) a fázisok pozitív/negatív egyenlegét, és az elszámolás is e szerint történne. Ugyanakkor ennek esélyét egyebek mellett az is csökkenti, hogy a hálózati társaságok már több 100 ezer vektorosan mérő okosmérőt is telepíthettek Magyarországon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images