Hiába könyörgött Trump a demokratáknak, újra megbénult Amerika

Mivel az amerikai Képviselőház nem szavazta meg határidőre a republikánusok és a demokraták közti alku eredményeképp létrejött költségvetési megállapodást, a mai nappal, bár csak részlegesen, de
újra leállt az amerikai szövetségi kormány működése.
A mostani leállás várhatóan csak rövid ideig tart, és az amerikaiak többsége valószínűleg alig érzékeli a hatását - vélik a szakértők. A hétvégén dolgozó szövetségi alkalmazottak – köztük a katonák és a légiforgalmi irányítók – nélkülözhetetlennek számítanak, ezért munkájukat továbbra is folytatják.
A költségvetés körüli válság azt követően robbant ki, hogy a Border Patrol különleges ügynökei Minneapolisban megölték Alex Prettit, egy amerikai állampolgárt. A demokraták erre válaszul ugyanis megtagadták a Belbiztonsági Minisztérium finanszírozásának megújítását, amíg nem vezetnek be új korlátozásokat a bevándorlási hatóságok működésére. Követeléseik között szerepel a testkamerák kötelező használata, a bírósági végzések előzetes beszerzésének előírása, valamint az ügynökök arceltakarásának és a tömeges razziáknak a tiltása.
A vita fókuszában az áll, hogy a a republikánusok egy nagyszabású finanszírozási/költségvetési csomag részeként kezelték volna több terület mellett a Belbiztonsági Minisztérium (Department of Homeland Security, DHS) büdzséjét is, a demokraták azonban politikailag és tartalmilag is vállalhatatlannak tartották.
Január 25-én Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakcióvezetője bejelentette, hogy blokkolni fogja a republikánusok által tervezett nagy költségvetési csomagot, ha abból nem veszik ki a DHS-finanszírozást.
Ez a lépés a szakértők szerint érdemben megemelte a részleges leállás, azaz a DHS-t és több más minisztérium finanszírozását is érintő patthelyzet kialakulásának kockázatát.
Trump és Chuck Schumer végül előbbi engedményeinek köszönhetően csütörtökön egyezségre jutottak. A megállapodás szerint a Belbiztonsági Minisztérium két hétre kap forrást, miközben folytatják az egyeztetéseket, a kormányzat többi részét érintő, szeptember 30-ig szóló finanszírozási tervet pedig a republikánusok és a demokraták egyaránt jóváhagyták.
A megállapodást a Szenátus már pénteken jóváhagyta, a Képviselőház azonban még nem adta hozzájárulását, ezért aktiválódott a részleges leállás.
Ez már a második alkalom, hogy a kongresszus nem tudja határidőre biztosítani a kormányzat finanszírozását, amióta Trump visszatért hivatalába.
Az őszi, 43 napos leállás volt eddig a leghosszabb: több millió háztartás maradt élelmiszersegély nélkül, járatok ezreit törölték, és a szövetségi alkalmazottak több mint egy hónapig nem kaptak fizetést.
A mostani helyzet a szakértők szerint korlátozottabb, mivel több állami intézmény – köztük a Mezőgazdasági Minisztérium, a nemzeti parkokat felügyelő hivatal, a veteránügyi szolgálatok és az Igazságügyi Minisztérium – már rendelkezik a költségvetési év végéig szóló finanszírozással. A leállás által érintett tárcák között van viszont a Pénzügyminisztérium, a Védelmi Minisztérium, a Belbiztonsági Minisztérium, a Közlekedési Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium és a Munkaügyi Minisztérium.
A törvényhozás alsóháza hétfőn tér vissza egyhetes szünetéről, és várhatóan akkor hagyja jóvá a csomagot, amelyet a Szenátus már pénteken elfogadott.
Ha a Képviselőház hétfőn korán megszavazza a törvényt, a kormányzati működés már aznap teljes egészében helyreállhat. Kérdéses ugyanakkor, hogy a Munkaügyi Statisztikai Hivatal késlelteti-e a péntekre tervezett munkaerőpiaci jelentés közzétételét.
Trump az elmúlt napokban jelezte, hogy változtatásokat tervez a kitoloncolási kampányban. A közvélemény-kutatások szerint ez az akció egyre népszerűtlenebb a választók körében, ami kockázatot jelent a Republikánus Párt számára a közelgő félidős választásokon.
