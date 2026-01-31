  • Megjelenítés
Itt az időjárás-előrejelzés: érkezik a havazás, ez vár Magyarországra a következő napokban
Itt az időjárás-előrejelzés: érkezik a havazás, ez vár Magyarországra a következő napokban

MTI
Portfolio
Az időjárás előrejelzések szerint vasárnap folytatódik túlnyomóan borult, párás idő Magyarországon. A HungaroMet szerint több hullámban, több helyen valószínű gyenge intenzitású csapadék: havazás, hószállingózás, havas eső, eső, szitálás formájában, de a hőmérséklet csökkenésével egyre inkább a szilárd halmazállapot válik jellemzővé. Hétfőn ugyan előfordulhat még hószállingózás, gyenge havazás szórványosan, a nap második felére csökken majd a csapadékhajlam.

Érkezik a havazás Magyarországra

Ahogy arról korábban is beszámoltunk a magasban fokozatosan lehűlő légtömegek miatt a péntek esti, éjszakai órákban az Északi-középhegység térségében az addigi esőzés havazásba váltott át.

A folyamat következményeként a hegységben korábban kialakult hótakaró néhány centiméter friss hóval gyarapodott.

Az Időkép szerint az éjszakai órákban többek között Budapesten is fagypont körüli hőmérséklet és havazás várható. A nap közbeni maximum hőmérséklet ma várhatóan 3 fok körül alakul.

Időjárás holnap

Az HungaroMet időjárás-előrejelzése nyomán az MTI arról számolt be, hogy vasárnap túlnyomóan borult, egyes körzetekben tartósan párás idő várható, de az ország északkeleti harmadában helyenként időszakosan vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet.

Több hullámban, több helyen - de nem mindenhol - valószínű gyenge intenzitású csapadék:

havazás, hószállingózás, havas eső, eső, szitálás egyaránt előfordulhat, de a hőmérséklet csökkenésével egyre inkább a szilárd halmazállapot válik jellemzővé.

Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de az északkeleti, vasárnap emellett a délnyugati tájakon élénk lesz az északkeleti, keleti szél, a Zemplénben egy-egy erős széllökés is előfordulhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően -4 és +2 Celsius-fok között alakul, ugyanakkor amennyiben az északkeleti tájakon szakadozottabbá válik a felhőzet, ott ennél több fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában -2 és +4 Celsius-fok között valószínű, de a délnyugati tájakon előfordulhat ennél kissé melegebb is.

Időjárás jövőhéten

Ha február 2-án (azaz hétfőn) a népi hagyomány szerint meglátja a medve az árnyékát a napsütésben, hosszú tél vár még ránk a továbbiakban. A HungaroMet szerint az ország döntő részén ettől nem kell tartani: az ország északkeleti, keleti felén hétfőn döntően borult marad az ég, ott legfeljebb átmenetileg csökkenhet a felhőzet. Ugyanakkor főként

a Dunántúl délnyugati, déli részein nagyobb területen, valamint kisebb körzetekben a Balatontól északra és a Duna-Tisza köze déli részén is előbukkanhat a nap.

A nap első felében hószállingózás, gyenge havazás, esetleg havas eső még előfordulhat, délutánra azonban általában megszűnik a csapadék. A csúcshőmérséklet észak-keleten -2, dél-nyugaton pedig +5 Celsius-fok körül alakulhat.

