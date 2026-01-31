  • Megjelenítés
Mennyivel vezet a Tisza a Fidesz előtt?
Mennyivel vezet a Tisza a Fidesz előtt?

A hétről hétre megjelenő, keszekusza képet mutató közvélemény-kutatási eredményeket látva meglepő lehet, de igaz: a Fidesz és a Tisza Párt közötti különbség hosszú hónapok óta betonba van öntve. Csak épp két különböző betonba.

Végérvényesen kettészakadtak a közvélemény-kutatási eredmények - derül ki a januári felméréseket böngészve. A megállapítás nem annyira matematikai, mint inkább optikai természetű. Ugyanis nem arról van szó, hogy a két kutatói csoport eredményei közötti, amúgy is óriási különbség nőtt volna. Hanem arról, hogy a választás előtt egy-másfél évvel még el lehetett képzelni, hogy a felmérések közötti lassú konvergencia elviselhetővé teszi a különbségeket. Most viszont már nagyon meredeken kellene változnia (az amúgy feltűnően stabil) pártpreferenciáknak ahhoz, hogy tíz hét múlva azok összeérjenek a választási eredményekkel.

E szempontból az sem jelent felmentést, hogy a múltban mi történt. A köztudatban ugyan élénken él a "minden közvélemény-kutató óriásiakat szokott tévedni" toposz, valójában a felmérési eredmények ilyen mértékű széttartására eddig sosem volt példa. Négy éve ilyenkor lényegesen közelebb voltak egymáshoz az eredmények, sőt, gyakorlatilag minden közvélemény-kutató a későbbi győztes Fidesz előnyét mérte.

Éppen ezért végérvényesen leszámolunk azzal a gyakorlattal, hogy a havi áttekintő írásunkban az összes kutatási eredményt együttesen értelmezzük. Ebben az esetben ugyanis a mozgásokat sokkal jobban befolyásolja az, hogy a kétféle kutatói körből épp melyik volt aktívabb, és így az átlagokat az összetételhatás mozgatja, nem pedig a valós a preferenciaváltozások.

Ennyi bevezetés után jöjjön a két kutatói csoport eredménye külön-külön. Elsőként azokat a kutatási eredményeket nézzük meg, amelyek következetesen a Fidesz előnyét mérik a Tisza Párttal szemben.

Mint látható, a különbség a két legnépszerűbb politikai alakulat támogatottságában igen stabilnak tűnik. Sőt, még egy kis növekedést is mérnek ezek a cégek: a tavaly nyáron és ősszel megjelent felmérési eredmények átlagosan 6,5 százalékpontos kormánypárti előnyt mutattak (a biztos szavazó pártválasztók körében), a téli felvételek 8,75 százalékpontot. Ez ugyan hibahatáron belüli mozgás, de mégis ellentétes irányú ahhoz képest, hogy a közvélemény-kutatások konvergenciájáról beszélhessünk.

A 2024 ősze óta Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatókra szűrve az alábbi képet kapjuk:

Az ábra jobb oldala szinte a tükörképe az előzőnek abból a szempontból, hogy Tisza Párt stabil előnyét mutatja. A tavaly nyári és őszi felmérések különbsége 10 százalékpont, de a Tisza Párt javára. Sőt, szinte hajszálra pontosan ugyanezt a differenciát mutatják az eddig megjelent téli közvélemény-kutatások is.

Vagyis ennél a kutató körnél gyakorlatilag tavaly tavasz óta nagyon stabilak az erőviszonyok.

Ha csak a januári számokat nézzük, még szembeötlőbb a párt-erőviszonyok befagyása: ugyanúgy 8, illetve 10 százalékpontos előny rajzolódik ki.

Ha mégis nagyon összegezni akarnánk a két közvélemény-kutatói csoport eredményeit, akkor kis Tisza-többség adódna. Érdekesség, hogy ez körülbelül akkora, mint amekkora torzító hatást becsülnek a hazai választási rendszernek a szakértők.

Változatosabban alakulnak a kicsi, parlamenti bejutásra aspiráló pártok esélyei. A DK-t a Fidesz-előnyt mérő kutatók október óta 1-3%-ra mérik, a Tisza vezetését jelző intézetek eredményei vegyesebbek. Bár minimálisan ebben a körben is csökkenő támogatottság látszik az átlagokból, de még bejutáshoz közeli, 4% körüli eredményt számolnak.

Hasonló helyzetben lehet a Kétfarkú Kutya Párt, annyi különbséggel, hogy őket még senki nem mérte be 1%-ra, míg a DK-t januárban két alkalommal is.

A Mi Hazánk is a bejutási küszöb környékén mozog, de őket jellemezően inkább egy hajszállal e fölé mérik a közvélemény-kutatók. Ez alapján jelenleg egy hárompárti parlament a legvalószínűbb kimenet.

