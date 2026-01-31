Orbán Viktor váratlanul bejelentette: hatalmas új kalandba vág bele Magyarország

A miniszterelnök szombaton Hatvanban, a Digitális Polgári Körök rendezvényén lépett színpadra, itt került szóba a magyar gazdaság egyik húzóágazatának, az autógyártásnak a helyzete. A kormányfő beszéde saját YouTube-csatornáján érhető el.
Az autóipar helyzetéről szóló kérdésre válaszolva a miniszterelnök elismerte, hogy az ágazat ciklikus, hullámzó teljesítményt mutat. Ugyanakkor megnyugtatta a jelenlévőket: véleménye szerint a magyarországi telephelyek a legeredményesebbek közé tartoznak, a hazai munkavállalók teljesítménye pedig sok esetben felülmúlja a külföldi üzemek dolgozóinak eredményeit.
Ezért szerinte nincs ok attól tartani, hogy tömeges bezárásokra kerülne sor magyarországon.
Az elektromos átállás kapcsán a kormányfő bírálta az Európai Unió megközelítését. Úgy fogalmazott, hogy Brüsszel erőltetetten, kívülről próbálta ráerőltetni az átmenetet az ipari szereplőkre. Szavai szerint régen az emberek magától értetődőnek gondolták, hogy "ha autó, akkor német", de ez mára megváltozott:
Korábban azt gondolta az ember, ha autó, az német. Ennek vége van. Lehet, hogy német, de az is lehet, hogy nem
– fogalmazott a miniszterelnök. Elmondása szerint Magyarország a közelmúltban nagy tétet tett a gépgyártásra és különösen az autógyártásra, ezért kulcsfontosságú, hogy Magyarország be tudjon kapcsolódni a technológia következő fázisába, az elektromos autógyártásba is.
Pozitív példaként említette a debreceni BMW-gyárat, amelynek 2026-ra tervezett elektromos autóit a vállalat már most teljes egészében értékesítette. Hozzátette, hogy más hazai járműipari beruházásoknál is kedvező fejlemények tapasztalhatók. A kormányfő ekkor jelentette be, hogy
az ország márciustól egy hatalmas új kalandba vág bele, a járműgyártás egy régebben elhalt ágának újbóli életre keltésével.
A szóban fogó cég nem más, mint a Rába, Orbán Viktor elmondása szerint pedig márciustól Győrben megkezdődhet a Rába–Tátra teherautók gyártása.
A miniszterelnök felidézte, hogy korábban Rába–MAN járművek készültek, most azonban ezzel a lépéssel újjáéled a magyar teherautó-gyártás. Hangsúlyozta: nem kivonulni kell az autóiparból, hanem megerősíteni a meglévő pozíciókat.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
