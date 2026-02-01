A napokban még havazni fog, majd hirtelen nagy fordulat jön az időjárásban

Vasárnap többnyire borult, párás idő várható, elszórtan hószállingózással, kisebb havazással vagy havas esővel, délen néhol gyenge esővel; napközben -2 és +4 fok között alakul a csúcs, éjjel -7 és 0 fokig hűlhet. Hétfőn délnyugat felől szakadozik a felhőzet, arrafelé estére akár ki is derülhet, a csapadék esélye fokozatosan csökken. A hét közepétől enyhülés jön: egyre inkább esős, szeles, változóan felhős idő valószínű, délutánonként akár 10–15 fok körüli maximumokkal, miközben északkeleten maradhat hűvösebb.

Vasárnap túlnyomóan borult, egyes körzetekben tartósan párás idő várható. Elszórtan fordulhat elő hószállingózás, kisebb havazás, havas eső, napközben a déli országrészben gyenge eső is. Északkeleten, az Észak-Alföldön, illetve a délnyugati tájakon időnként megélénkül az északkeleti szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű. Késő estére -4, +2 fok közé hűl le a levegő. Éjszaka túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös időre számíthatunk. Elszórtan előfordulhat hószállingózás, kisebb havazás, az éjszaka első felében délen havas eső is. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -7 és 0 fok között alakul.

Hétfőn erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, arrafelé a nap is kisüthet.

Estétől az ország délnyugati felén átmenetileg akár ki is derülhet az ég.

Hószállingózás, gyenge havazás még szórványosan előfordulhat, napközben néhol gyenge havas eső, eső is lehet. A nap második felére csökken a csapadékhajlam. Az északkeleti szél délire, délkeletire fordul, estétől északnyugaton több helyen megélénkülhet, Sopron térségében akár erős lökések is kísérhetik. A minimum általában -5 és 0 fok között várható, északkeleten ennél kissé alacsonyabb értékek is lehetnek. A maximum -2 és +5 fok között alakul, északkeleten lesz hidegebb, délnyugaton pedig enyhébb az idő.

Kedden délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, előtte még az Alföldön kevesebb lehet a felhő, illetve napközben nyugaton, délnyugaton szakadozhat, vékonyodhat átmenetileg a felhőtakaró, ezeken a tájakon néhány órára a nap is kisüthet. Estig elszórtan kisebb vegyes halmazállapotú csapadék is várható. Északon, északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző, melyet az ország többi részéhez hasonlóan ott is átmenetileg ónos eső, havas eső, majd eső válthat fel. A délkeleti, keleti szél a keleti tájak kivételével többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban általában -5, 0 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhő részeken ennél több fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek. Délután -1, +9 fok valószínű, a középső és északkeleti országrészben lehet a leghidegebb.

Szerdán erősen felhős vagy borult idő valószínű többfelé esővel, északkeleten eleinte még vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. Az általában keleties irányú szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik, míg a déli országrészben a délies szél erősödhet meg. Hajnalban -1, +6, délután 2, 13 fokra van kilátás, az Északi-középhegységben lesz hidegebb, délen pedig enyhébb az idő.

Csütörtökön felhős idő valószínű, átmeneti szakadozásokkal. Szórványosan eső, zápor előfordulhat. Az általában déli, délkeleti szelet élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban -1, +7, délután 4, 15 fok között alakul a hőmérséklet, továbbra is északkeleten lesz hidegebb az idő.

Pénteken felhős idő valószínű, átmeneti szakadozásokkal. Reggelre párássá válhat a levegő, köd is képződhet. Elszórtan eső, zápor előfordulhat. Az északias irányba forduló szél néhol megélénkülhet. Hajnalban -1, +6, délután 3, 13 fok közötti értékek valószínűek.

Szombaton erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd szakadozhat a felhőtakaró. Többfelé párásság, köd is előfordulhat. Helyenként eső, zápor kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad az északnyugati, nyugati szél, mely ismét elkezdhet délies irányba fordulni. Hajnalban -2, +5, délután 3, 11 fok közötti értékek valószínűek.

