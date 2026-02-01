A napokban még havazni fog, majd hirtelen nagy fordulat jön az időjárásban

Vasárnap túlnyomóan borult, egyes körzetekben tartósan párás idő várható. Elszórtan fordulhat elő hószállingózás, kisebb havazás, havas eső, napközben a déli országrészben gyenge eső is. Északkeleten, az Észak-Alföldön, illetve a délnyugati tájakon időnként megélénkül az északkeleti szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű. Késő estére -4, +2 fok közé hűl le a levegő. Éjszaka túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös időre számíthatunk. Elszórtan előfordulhat hószállingózás, kisebb havazás, az éjszaka első felében délen havas eső is. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -7 és 0 fok között alakul.
Hétfőn erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, arrafelé a nap is kisüthet.
Estétől az ország délnyugati felén átmenetileg akár ki is derülhet az ég.
Hószállingózás, gyenge havazás még szórványosan előfordulhat, napközben néhol gyenge havas eső, eső is lehet. A nap második felére csökken a csapadékhajlam. Az északkeleti szél délire, délkeletire fordul, estétől északnyugaton több helyen megélénkülhet, Sopron térségében akár erős lökések is kísérhetik. A minimum általában -5 és 0 fok között várható, északkeleten ennél kissé alacsonyabb értékek is lehetnek. A maximum -2 és +5 fok között alakul, északkeleten lesz hidegebb, délnyugaton pedig enyhébb az idő.
Kedden délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, előtte még az Alföldön kevesebb lehet a felhő, illetve napközben nyugaton, délnyugaton szakadozhat, vékonyodhat átmenetileg a felhőtakaró, ezeken a tájakon néhány órára a nap is kisüthet. Estig elszórtan kisebb vegyes halmazállapotú csapadék is várható. Északon, északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző, melyet az ország többi részéhez hasonlóan ott is átmenetileg ónos eső, havas eső, majd eső válthat fel. A délkeleti, keleti szél a keleti tájak kivételével többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban általában -5, 0 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhő részeken ennél több fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek. Délután -1, +9 fok valószínű, a középső és északkeleti országrészben lehet a leghidegebb.
Szerdán erősen felhős vagy borult idő valószínű többfelé esővel, északkeleten eleinte még vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. Az általában keleties irányú szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik, míg a déli országrészben a délies szél erősödhet meg. Hajnalban -1, +6, délután 2, 13 fokra van kilátás, az Északi-középhegységben lesz hidegebb, délen pedig enyhébb az idő.
Csütörtökön felhős idő valószínű, átmeneti szakadozásokkal. Szórványosan eső, zápor előfordulhat. Az általában déli, délkeleti szelet élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban -1, +7, délután 4, 15 fok között alakul a hőmérséklet, továbbra is északkeleten lesz hidegebb az idő.
Pénteken felhős idő valószínű, átmeneti szakadozásokkal. Reggelre párássá válhat a levegő, köd is képződhet. Elszórtan eső, zápor előfordulhat. Az északias irányba forduló szél néhol megélénkülhet. Hajnalban -1, +6, délután 3, 13 fok közötti értékek valószínűek.
Szombaton erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd szakadozhat a felhőtakaró. Többfelé párásság, köd is előfordulhat. Helyenként eső, zápor kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad az északnyugati, nyugati szél, mely ismét elkezdhet délies irányba fordulni. Hajnalban -2, +5, délután 3, 11 fok közötti értékek valószínűek.
