  • Megjelenítés
Dermesztő duplacsavar jön az időjárásban: először hó és ónos eső csap le Magyarországra, aztán fordul a kocka
Gazdaság

Dermesztő duplacsavar jön az időjárásban: először hó és ónos eső csap le Magyarországra, aztán fordul a kocka

MTI
|
Portfolio
Az átlagosnál enyhébb időjárás várható február első hetében. A hőmérséklet csúcsértéke keddtől emelkedik és a hét második felében délutánonként a déli országrészben már 14 Celsius-fok is lehet, míg az északi országrészben marad a 4-5 fok. A hét elején még előfordulhat havazás, havas eső, ónos eső, majd egyre inkább esőre kell készülni - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn

Túlnyomóan borult idő várható, de a nap második felében elkezdhet szakadozgatni a felhőzet.

Délelőtt még elszórtan fordulhat elő hószállingózás, kisebb havazás,

a Dunántúlon helyenként havas eső, gyenge eső, majd délután már csökken a csapadékhajlam. Napközben nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás, majd főként estétől a Dunántúlon megélénkül, néhol északnyugaton megerősödhet a déliesre forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul.

Kedden

Délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, reggel még helyenként az Alföldön kevesebb lehet a felhő, illetve napközben nyugaton, délnyugaton szakadozhat, vékonyodhat átmenetileg a felhőtakaró, ezeken a tájakon néhány órára a nap is kisüthet. Estig elszórtan kisebb vegyes halmazállapotú csapadék is várható.

Még több Gazdaság

Holnaptól újabb támogatási program indul, több millió forinthoz lehet hozzájutni

Gigantikus csapást mérhet Washington az orosz olajbevételekre, óriási lépésre szánta el magát egy ázsiai nagyhatalom

A napokban még havazni fog, majd hirtelen nagy fordulat jön az időjárásban

Északon, északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző,

melyet az ország többi részéhez hasonlóan ott is átmenetileg ónos eső, havas eső, majd eső válthat fel, majd estétől újabb hullámban érkezik csapadék. A délkeleti, keleti szél a keleti tájak kivételével többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban általában mínusz 5 és 0 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhő részeken ennél több fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek. Délután többnyire mínusz 1 és plusz 8 fok közötti hőmérséklet valószínű, de a naposabb délnyugati, nyugati tájakon 10 fok körül alakulhat a maximum, a középső és északkeleti országrészben lesz a leghidegebb az idő.

Szerdán

Általában erősen felhős vagy borult idő valószínű többfelé (sáros) esővel, északkeleten eleinte még vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. Az általában keleties irányú szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik, míg a déli országrészben a délies szél erősödhet meg. Hajnalban mínusz 1 és plusz 6, délután 2 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, északon, északkeleten lesz hidegebb, délen pedig enyhébb az idő.

Csütörtökön

Felhős idő valószínű, de különösen a nap második felében délnyugat felől átmenetileg nagyobb területen is felszakadozhat a felhőzet. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délies szelet élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban mínusz 1 és plusz 7, délután 4 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, továbbra is északkeleten lesz hidegebb az idő.

Pénteken

Ismét záródik a felhőtakaró, így általában erősen felhős vagy borult idő valószínű. Reggelre párássá válhat a levegő, köd is képződhet. Szórványosan eső, zápor előfordulhat. Az északias irányba forduló szél néhol megélénkülhet. Hajnalban mínusz 1 és plusz 6, délután 4 és 14 fok közötti értékek valószínűek.

Szombaton

Erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd nyugat felől szakadozhat a felhőtakaró. Többfelé párásság, köd is előfordulhat. Szórványosan eső, zápor kialakulhat. Az északnyugati, nyugati szél megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Hajnalban mínusz 1 és plusz 6, délután 5 és 13 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap

Megvastagszik a felhőtakaró, emellett éjszaka többfelé párássá válhat a levegő, köd is képződhet. Helyenként kisebb eső előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban mínusz 3 és plusz 4, délután 2 és 10 fok közötti jőmérsékletek valószínűek.

Kapcsolódó cikkünk

Sarkvidéki légtömeg próbált betörni Magyarországra: kiderült, mi mentette meg a Kárpát-medencét

A napokban még havazni fog, majd hirtelen nagy fordulat jön az időjárásban

Ha ez így folytatódik, alig lesz olyan helyszín, ahol téli olimpiát lehet majd rendezni

Jön a hatalmas vihar, 30 centis havat és mínusz 10 fokos hideget hoz magával Amerikába

Itt az időjárás-előrejelzés: érkezik a havazás, ez vár Magyarországra a következő napokban

Visszatért a tél Magyarországra - Havazás várható Budapesten is

Címlapkép forrása: MTI

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elon Musk bejelentette: azonnal lépniük kellett az oroszok miatt
Gigantikus csapást mérhet Washington az orosz olajbevételekre, óriási lépésre szánta el magát egy ázsiai nagyhatalom
Jön a hatalmas vihar, 30 centis havat és mínusz 10 fokos hideget hoz magával Amerikába
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility