Gigantikus csapást mérhet Washington az orosz olajbevételekre, óriási lépésre szánta el magát egy ázsiai nagyhatalom

India vállalta, hogy jelentősen visszafogja az orosz nyersolaj vásárlását, miután Washington az ezzel összefüggő importra is vámemeléseket vezetett be.
A források szerint az ország a következő hónapokban napi több százezer hordóval csökkenti az Oroszországból érkező szállításokat.
Donald Trump amerikai elnök 2025 márciusában 25 százalékos vámot vetett ki azokra az országokra, amelyek venezuelai olajat vásárolnak. Ezt követően az amerikai erők január 3-án elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Azóta Washington irányítja a caracasi kormányt, és határozatlan ideig kézben kívánja tartani az ország olajiparát. Az Egyesült Államok ezzel az orosz olajbevételek visszaszorítására is törekszik, amelyek az ukrajnai háború finanszírozását szolgálják.
India 2022 után vált az orosz kőolaj egyik legnagyobb vásárlójává, miután Oroszország Ukrajna elleni inváziója nyomán bevezetett nyugati szankciók lenyomták az orosz olaj árát.
A források szerint India hamarosan napi egymillió hordó alá szorítja orosz olajimportját. Januárban az import még napi 1,2 millió hordó volt, februárban várhatóan egymillióra, márciusban pedig 800 ezer hordóra csökken. Később a behozatal napi 500–600 ezer hordóra mérséklődhet, ami megkönnyítheti India számára egy kereskedelmi megállapodás megkötését az Egyesült Államokkal.
Az indiai árukra kivetett amerikai vámok augusztusra már elérték az 50 százalékot, miután Washington további 25 százalékos illetéket szabott ki az orosz olajvásárlások miatt.
Az állami tulajdonú Hindustan Petroleum, a Mangalore Refinery and Petrochemicals és a HPCL-Mittal Energy már leállította az orosz olaj vásárlását. A Reliance Industries, a világ legnagyobb finomítói komplexumának üzemeltetője februártól naponta legfeljebb 150 ezer hordó orosz olajat vásárol. Az Indian Oil Corp és a Bharat Petroleum szintén lassította az orosz olajbeszerzéseket.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Új korszak az ESG-beszámolókban - Mi lesz a tanúsítással?
Sok vállalatnak már fél év múlva esedéskes a beszámolás.
A cégvezető tudattalanja így hat a munkatársak hormonszintjére, és írja át a vállalati eredményeket
A piaci eredményekre a „láthatatlan CEO” is hatással van.
Rengeteg pénz ömlik Portugáliába, de ez az arany nem csillog olyan fényesen
Az aranyvízum hátulütői.
Trump baltával ugrott neki a világrend átfaragásának, sokan csak a fejüket fogják
Ez szembe megy az eddigiekkel.
Hihetetlen összegű befektetést kaphat az a cég, amelynek járműve nemrég gyereket ütött el
Egyelőre nem erősítették meg a híreket hivatalosan.
Elképesztő üzlet robbant be a világ legnépesebb országában
Hihetetlen tempóban terjed az új luxustrend.
Kincs, ami nincs – Bezár a digitális műkereskedelem emblematikus platformja
Búcsúzik a Nifty Gateway.
Mennyire ismeri fel önmagát az AI? Súlyos kérdések múlhatnak ezen
Fontos lenne ez a képesség.
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.