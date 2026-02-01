Gigantikus csapást mérhet Washington az orosz olajbevételekre, óriási lépésre szánta el magát egy ázsiai nagyhatalom

Az Egyesült Államok arról tájékoztatta Indiát, hogy hamarosan ismét vásárolhat venezuelai kőolajat, ami segíthet kiváltani az orosz importot – közölte három, az ügyet ismerő forrás a Reutersnek. Washington tavaly még vámokkal fenyegette Indiát a venezuelai olajvásárlások miatt.

India vállalta, hogy jelentősen visszafogja az orosz nyersolaj vásárlását, miután Washington az ezzel összefüggő importra is vámemeléseket vezetett be.

A források szerint az ország a következő hónapokban napi több százezer hordóval csökkenti az Oroszországból érkező szállításokat.

Donald Trump amerikai elnök 2025 márciusában 25 százalékos vámot vetett ki azokra az országokra, amelyek venezuelai olajat vásárolnak. Ezt követően az amerikai erők január 3-án elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Azóta Washington irányítja a caracasi kormányt, és határozatlan ideig kézben kívánja tartani az ország olajiparát. Az Egyesült Államok ezzel az orosz olajbevételek visszaszorítására is törekszik, amelyek az ukrajnai háború finanszírozását szolgálják.

India 2022 után vált az orosz kőolaj egyik legnagyobb vásárlójává, miután Oroszország Ukrajna elleni inváziója nyomán bevezetett nyugati szankciók lenyomták az orosz olaj árát.

A források szerint India hamarosan napi egymillió hordó alá szorítja orosz olajimportját. Januárban az import még napi 1,2 millió hordó volt, februárban várhatóan egymillióra, márciusban pedig 800 ezer hordóra csökken. Később a behozatal napi 500–600 ezer hordóra mérséklődhet, ami megkönnyítheti India számára egy kereskedelmi megállapodás megkötését az Egyesült Államokkal.

Az indiai árukra kivetett amerikai vámok augusztusra már elérték az 50 százalékot, miután Washington további 25 százalékos illetéket szabott ki az orosz olajvásárlások miatt.

Az állami tulajdonú Hindustan Petroleum, a Mangalore Refinery and Petrochemicals és a HPCL-Mittal Energy már leállította az orosz olaj vásárlását. A Reliance Industries, a világ legnagyobb finomítói komplexumának üzemeltetője februártól naponta legfeljebb 150 ezer hordó orosz olajat vásárol. Az Indian Oil Corp és a Bharat Petroleum szintén lassította az orosz olajbeszerzéseket.

