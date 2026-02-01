  • Megjelenítés
Rémálom a télimádóknak: nagy fordulat jön az időjárásban!
Gazdaság

Rémálom a télimádóknak: nagy fordulat jön az időjárásban!

Portfolio
Február első hete szokatlanul enyhe időjárást hoz: a megszokottnál jóval magasabb hőmérsékletek, élénk délies szél és változatos halmazállapotú csapadék jellemzi majd az ország időjárását, a télies hideg csak északon tartja magát tovább, írja a HungaroMet.

A télkedvelők számára csalódást, az enyhébb idő híveinek viszont fellélegzést hoz február első hete.

Keddtől kezdődően markáns felmelegedés veszi kezdetét, amelynek hatására az ilyenkor megszokottnál jóval magasabb hőmérsékleti értékeket mérhetünk országszerte.

A felmelegedés hátterében élénk, helyenként erős délies szél áll, amely melegebb légtömegeket szállít a Kárpát-medencébe. A legmelegebb déli és délnyugati területeken a nappali csúcshőmérséklet meghaladhatja a 10 fokot, a hét közepén pedig akár a 15 fokot is megközelítheti.

Északon ugyanakkor lassabban enged a hideg: itt a melegebb levegő a talaj közelében megmaradó hidegebb légrétegre siklik fel, ami kedvez a csapadékképződésnek. Ennek következtében a hét elején ezeken a tájakon még havazás is előfordulhat, amely később vegyes halmazállapotú csapadékba, majd esőbe vált át.

Még több Gazdaság

Baleset történt az M4-es autóúton, megállították a forgalmat

Dermesztő duplacsavar jön az időjárásban: először hó és ónos eső csap le Magyarországra, aztán fordul a kocka

Holnaptól újabb támogatási program indul, több millió forinthoz lehet hozzájutni

A változékony időjárás miatt érdemes figyelni az aktuális előrejelzéseket, különösen az északi és magasabban fekvő területeken, ahol átmenetileg csúszós utak és romló látási viszonyok is kialakulhatnak.

Címlapkép forrása: OlgaPankova via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Elon Musk bejelentette: azonnal lépniük kellett az oroszok miatt
Gigantikus csapást mérhet Washington az orosz olajbevételekre, óriási lépésre szánta el magát egy ázsiai nagyhatalom
Jön a hatalmas vihar, 30 centis havat és mínusz 10 fokos hideget hoz magával Amerikába
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility