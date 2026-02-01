Rémálom a télimádóknak: nagy fordulat jön az időjárásban!

Február első hete szokatlanul enyhe időjárást hoz: a megszokottnál jóval magasabb hőmérsékletek, élénk délies szél és változatos halmazállapotú csapadék jellemzi majd az ország időjárását, a télies hideg csak északon tartja magát tovább, írja a HungaroMet.

A télkedvelők számára csalódást, az enyhébb idő híveinek viszont fellélegzést hoz február első hete.

Keddtől kezdődően markáns felmelegedés veszi kezdetét, amelynek hatására az ilyenkor megszokottnál jóval magasabb hőmérsékleti értékeket mérhetünk országszerte.

A felmelegedés hátterében élénk, helyenként erős délies szél áll, amely melegebb légtömegeket szállít a Kárpát-medencébe. A legmelegebb déli és délnyugati területeken a nappali csúcshőmérséklet meghaladhatja a 10 fokot, a hét közepén pedig akár a 15 fokot is megközelítheti.

Északon ugyanakkor lassabban enged a hideg: itt a melegebb levegő a talaj közelében megmaradó hidegebb légrétegre siklik fel, ami kedvez a csapadékképződésnek. Ennek következtében a hét elején ezeken a tájakon még havazás is előfordulhat, amely később vegyes halmazállapotú csapadékba, majd esőbe vált át.

A változékony időjárás miatt érdemes figyelni az aktuális előrejelzéseket, különösen az északi és magasabban fekvő területeken, ahol átmenetileg csúszós utak és romló látási viszonyok is kialakulhatnak.

Címlapkép forrása: OlgaPankova via Getty Images