  • Megjelenítés
FONTOS Trump baltával ugrott neki a világrend átfaragásának, sokan csak a fejüket fogják
 
Portfolio signature

Rengeteg pénz ömlik Portugáliába, de ez az arany nem csillog olyan fényesen

A portugál aranyvízum-program a 2010-es évek egyik legsikeresebb európai befektetési konstrukciója lett: több milliárd eurónyi külföldi tőkét vonzott az országba, felpörgette az ingatlanpiacot, és hozzájárult a válság utáni gazdasági kilábaláshoz. Ugyanakkor éppen ez a siker tette a programot a portugál lakhatási válságról szóló viták egyik központi elemévé, mivel a befektetési célú kereslet látványosan felhajtotta az árakat a nagyvárosokban és a turisztikai régiókban, egyre nehezebb helyzetbe hozva a helyi lakosságot.
Property Warm Up 2026
Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!
Információ és jelentkezés
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

A portugál aranyvízum program (Golden Visa) 2012-ben indult azzal a céllal, hogy külföldi tőkét vonzzon az országba a pénzügyi válság utáni gazdasági helyreállítás támogatására. A konstrukció lényege egyszerű: az Európai Unión kívüli állampolgárok jelentős befektetés fejében tartózkodási engedélyt, majd hosszabb távon állandó letelepedési jogot vagy akár állampolgárságot is szerezhetnek Portugáliában.

A program egyik legnépszerűbb eleme sokáig az ingatlanvásárláshoz kötődött.

A befektetők meghatározott értékhatár feletti lakóingatlan megvásárlásával jogosulttá váltak a vízumra, miközben a tényleges portugáliai tartózkodási kötelezettség rendkívül alacsony volt. Ez különösen vonzóvá tette a programot azok számára, akik nem feltétlenül költözni akartak, hanem biztonságos európai „tartalék opciót” kerestek.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility