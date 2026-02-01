Rengeteg pénz ömlik Portugáliába, de ez az arany nem csillog olyan fényesen

A portugál aranyvízum-program a 2010-es évek egyik legsikeresebb európai befektetési konstrukciója lett: több milliárd eurónyi külföldi tőkét vonzott az országba, felpörgette az ingatlanpiacot, és hozzájárult a válság utáni gazdasági kilábaláshoz. Ugyanakkor éppen ez a siker tette a programot a portugál lakhatási válságról szóló viták egyik központi elemévé, mivel a befektetési célú kereslet látványosan felhajtotta az árakat a nagyvárosokban és a turisztikai régiókban, egyre nehezebb helyzetbe hozva a helyi lakosságot.

A portugál aranyvízum program (Golden Visa) 2012-ben indult azzal a céllal, hogy külföldi tőkét vonzzon az országba a pénzügyi válság utáni gazdasági helyreállítás támogatására. A konstrukció lényege egyszerű: az Európai Unión kívüli állampolgárok jelentős befektetés fejében tartózkodási engedélyt, majd hosszabb távon állandó letelepedési jogot vagy akár állampolgárságot is szerezhetnek Portugáliában.

A program egyik legnépszerűbb eleme sokáig az ingatlanvásárláshoz kötődött.

A befektetők meghatározott értékhatár feletti lakóingatlan megvásárlásával jogosulttá váltak a vízumra, miközben a tényleges portugáliai tartózkodási kötelezettség rendkívül alacsony volt. Ez különösen vonzóvá tette a programot azok számára, akik nem feltétlenül költözni akartak, hanem biztonságos európai „tartalék opciót” kerestek.