Venezuela jól járhat az amerikai olajeladásokkal Trump szerint

Az elnök hivatali repülőgépe fedélzetén Florida felé utazva újságírók kérdéseire válaszolva Donald Trump azt mondta, hogy a Dulcy Rodriguez ideiglenes elnök vezette venezuelai kormányzat jelenleg jó munkát végez és jó kapcsolatot sikerült kialakítani vele.
Donald Trump elmondta, hogy egyelőre nincs megállapodás arról, hogy az Egyesült Államok segítségével a világpiaci áron értékesítésre kerülő kőolajból származó bevételen milyen arányban osztoznak meg Venezuelával, de megjegyezte, hogy
"rengeteg olajat" fognak eladni, és a bevétel kisebb része kerül az amerikai félhez, nagyobb hányada Venezuelát illeti majd.
Donald Trump arról is beszélt, hogy Indiával elkészült egy megállapodás-tervezet venezuelai kőolaj megvásárlásáról, aminek nyomán India nem Irántól vásárol majd eneriahordozót. Iránnal kapcsolatban az elnök megjegyezte, hogy zajlanak tárgyalások, és hozzátette, hogy tárgyalásos úton szeretné rendezni a helyzetet, ugyanakkor megjegyezte, hogy "nagyon erőteljes hajók" tartanak az ország irányába.
Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy Kínát szintén szívesen látná a venezuelai kőolaj vásárlói között és ez a lehetőség nyitva áll.
Donald Trump elismerően nyilatkozott Maria Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetőről, aki jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik. Hangsúlyozta, szeretné elősegíteni, hogy Maria Corina Machado kapcsolatot alakítson ki az ország jelenlegi vezetésével.
Maria Corina Machado, vasárnap egy interjúban vitatta, hogy a Trump-adminisztráció nyomásgyakorlása enyhült volna a venezuelai rezsimen. Az NBC televízió politikai magazinjának adott interjúban kifejtette, hogy "minden, amit Dulcy Rodriguez tesz az Egyesült Államok utasítására teszi". Úgy vélte, hogy a rezsim legjobb érdekét szolgálja, ha elfogadja, hogy a politikai átmenet "megállíthatatlan" Venezuelában. Szombaton Caracasba érkezett Donald Trump elnök megbízottjaként Laura Dogu, aki az ismét megnyíló amerikai külképviseletet vezeti majd ügyvivőként.
Az Egyesült Államok 2019. februárjába szakította meg a diplomáciai kapcsolatokat Venezuelával, és azóta nem működött ott képviselete. Donald Trump elnök nem sokkal január 3-a, Nicolás Maduro hatalomból való eltávolítását és amerikai őrizetbe vételét követően jelentette be, hogy a két ország kölcsönösen újranyitja nagykövetségét.
Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images
Nincs megállás, a hétvégén is folytatódik az esés a kriptopiacokon
Tőkeáttételes pozíciókat is tömegesen likvidálnak.
Már 15 halálos áldozata van egy munkásbuszt ért dróntámadásnak Ukrajnában
Újabb csapás civil célpont ellen.
Rémálom a télimádóknak: nagy fordulat jön az időjárásban!
Havazásból eső lehet.
Szülészetet ért találat Ukrjanában
Legalább hatan megsebesültek.
Baleset történt az M4-es autóúton, megállították a forgalmat
Több kilométeres a torlódás.
Láthatatlan AI zsonglőrködik az árakkal, drágulást és torz piacot okozhat
Milyen kihívásokat hozhat a megfigyelési árazá?
Akkorát rántottak a dolláron pénteken, hogy a világ beleremegett. Trendfoduló, vagy csak korrekció?
A valóság és az új Fed elnök áll szemben egymással.
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.