Aggasztó jelek a gázpiacon: a háború óta nem voltak ilyen alacsonyak a készletek

A hétfő reggeli árcsökkenés elsődleges oka egy naptári technikai esemény, az úgynevezett fronthavi kontraktusváltás volt.
A gázpiacon a határidős ügyletek folyamatosan „gördülnek”. A mai nappal a kereskedők már nem a februári, hanem a márciusi leszállítású gázra szerződnek. A márciusi gáz iránti kereslet pedig hagyományosan alacsonyabb, hiszen a meteorológiai tavasz közeledtével a fűtési igény drasztikusan csökken. A piac tehát már árazza a tél végét.
A tengerentúli Henry Hub jegyzése is követte ezt a mintát, mivel az USA-ban az előrejelzések szerint enyhül a január végi extrém hideg, ami csökkenti a belföldi nyomást az exportra szánt LNG-készleteken.
Ha azonban eltekintünk a mai technikai áreséstől, a Financial Times által közölt adatok borús képet festenek. Az Európai Unió gáztárolóinak töltöttsége 41%-ra süllyedt,
ami a legalacsonyabb szezonális szint a háború kitörése, azaz 2022 óta.
A Gas Infrastructure Europe (GIE) adatai alapján tavaly ilyenkorhoz képest mintegy 130 teljes méretű LNG-hajószállítmánynak megfelelő gázmennyiség hiányzik a rendszerből. Jelenleg mindössze 490 terawattóra (nagyjából 44 milliárd köbméter) gáz van betárolva, ami alacsony szintnek számít a fűtési szezon ezen pontján.
A hazai és európai gáztartalékokról ebben a cikkünkben írtunk részletesen.
A jelenlegi alacsony készletszint nem véletlen, hanem részben tudatos döntések, részben piaci anomáliák eredménye. Különösen Németországban látványos a visszaesés, ahol a kormányzati politika és a piaci viszonyok miatt 20%-kal kevesebb gázzal vágtak neki a télnek, mint a csúcsidőszakban.
Ez azért lehetett így, mert:
- Az európai gázpiacon az elmúlt időszakban furcsa helyzet állt elő: a nyári (betárolási) gázárak magasabbak voltak, mint a téli határidős árak.
- A jelenség megnehezítette a kereskedők dolgát, hiszen azt eredményezte, hogy magasabb áron tudták csak beszerezni (eltárolni) a földgázt, amit később alacsonyabb áron kellett volna eladniuk.
- Erre reagálva az EU és Németország tavaly nyáron lazított a kötelező betárolási célszámokon, hogy „hűtsék a piacot”. Ez a stratégia akkor jónak tűnt, az árak csökkentek, de most, a kemény tél közepén visszaütni látszik.
Eközben a háttérben a nagybefektetők pozicionálása megváltozott. Az Argus adatai szerint a hedge fundok január közepére nettó vételi (net long) pozícióba fordultak az Intercontinental Exchange-en (ICE). Ez éles fordulatot jelent a korábbi hónapokhoz képest, amikor a többség az árak esésére játszott (shortolt). A nagyobb pénzintézetek tehát arra számítanak, hogy a szűkös készletek miatt a gázár még tartogat kellemetlen meglepetéseket, mielőtt a fűtési szezon végleg lezárulna.
A BloombergNEF elemzője, Olympe Mattei d’Ornano szerint azonban pánikra nincs ok: még egy extrém, 2018-as szintű hideghullám esetén is maradna mintegy 11%-nyi tartalék március végére, így az ellátásbiztonság és az áramkimaradások elkerülése garantált.
A valódi probléma nem a mostani tél vége, hanem a következő tél kezdete lesz.
Az alacsony szintről induló tavaszi készletfeltöltés óriási versenyfutást indíthat el Európa és Ázsia között az LNG-szállítmányokért, ami tartósan magasan tarthatja az árakat 2026-ban is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
