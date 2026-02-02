  • Megjelenítés
Az adóinga túloldalán, avagy üres zsebből nehéz takarékoskodni
Gazdaság

Az adóinga túloldalán, avagy üres zsebből nehéz takarékoskodni

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Míg a 2010 előtti adópolitika a gazdasági aktivitást fojtotta meg, az adókerülést erősítette, addig a jelenlegi rendszer az ingát a másik irányába lengette ki: a tőke és a felső rétegek relatíve alacsony adóztatása mellett a fogyasztást terhelő elvonások mára a társadalmi olló kinyílásához és a belső kereslet tartós gyengüléséhez vezetett. Friss elemzésünkben rávilágítunk, hogyan vált a magyar adóstruktúra degresszívvé.  A legalsóbb jövedelmi rétegek fizetik meg arányaiban a legmagasabb adót a „fogyasztásalapú” kormányzati stratégiáért, mivel pénzügyi megtakarítása és vállalkozói jövedelme érdemben csak a legfelső jövedelmi csoportoknak van. Így gyakorlatilag változatlan mondás: fizessenek inkább a szegényebbek. Ez nem csupán elméleti vita: a tőke és a munka adóztatása közötti felborult egyensúly immár a hosszú távú gazdasági növekedést is gyengíti.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Zsiday Viktor, bár több ponton egyetértett írásommal, továbbra is amellett érvel, hogy olyan adórendszer a kedvező, mely előnyben részesíti a megtakarítást a fogyasztással szemben. Az előzőekben, és most is amellett érvelek, hogy a magyar adórendszer szélsőségesen kilengett 2010 előtt, és - mint egy inga - most éppen a másik irányba leng ki. A korábbi kilengés ténylegesen fékezhette a gazdasági ösztönzőket és ezáltal az aktivitást, „büntette” a középréteget, növelte az adókerülést.

A mostani viszont jelentős jövedelmi-vagyoni egyenlőtlenségeket szül, gyengíti a fogyasztást,

és (persze egyéb okok miatt is) a hazai vállalkozói tőke nem fekteti be újra a jövedelmét, mely végül társadalmi feszültségekhez és gyenge növekedéshez vezet.

Az előző írásomban bemutattam, hogy a tőkejövedelmek nemzetközi szempontból is alacsony hazai adóztatása nem növeli a hazai tulajdonú vállalati körben a beruházásokat. Egyetértve Zsiday Viktorral, ez természetesen nem csak adózási kérdés. A sok esetben piactorzító, verseny ellen ható, kiszámíthatatlan hazai gazdaságpolitika is fontos szerepet játszik ebben.

Még több Gazdaság

Veszélyes front söpör végig az országon: jön a havazás és az ónos eső, 10 vármegyére adtak ki riasztást

Nagyon erős az amerikai feldolgozóipar

Megszületett a döntés, így venné ki legnagyobb ütőkártyáját Kína kezéből Trump

Degresszív adózás

Ezúttal a két fő jövedelem típus (munka és vállalkozói tőke), valamint a fogyasztás rétegződését és az ehhez kapcsolódóan az adórendszert szeretném bemutatni. A kérdés:

Ki fizet és mi után, illetve ez hogyan hathat a fogyasztásra, gazdasági növekedésre?

2020-tól a KSH megváltoztatta az egy főre eső jövedelem és fogyasztási kiadások szerinti adatszolgáltatását, a jövedelemi tizedek helyet áttért az ötödök szerinti vizsgálatra. Ha a magyar társadalmat ötödök szerint vizsgáljuk, az sok mindent elfed. Ezért maradok a tizedek szerinti vizsgálatnál, viszont így a KSH adatok esetében csak a 2010 és 2020 közötti időszakot tudom bemutatni.

Megállapítható, hogy a legfelső és legalsó jövedelmi tized esetében az egy főre eső bruttó jövedelem tekintetében a 2010-es közel nyolcszoros különbség ötszörösre csökkent. Ebben a csökkenésben nagy szerepe volt a minimálbéremeléseknek. Az egy főre eső nettó jövedelem tekintetében a legfelső és legalsó tized közötti különbség változatlan – hétszeres – maradt. Tehát amíg bruttó jövedelem alapján csökkentek a különbségek, a nettó alapján nem. Azaz

az új adórendszer bevezetése degresszív hatású volt: a magasabb jövedelműeknek jobban kedvezett (relatíve többet vesz el az alsó decilisektől, mint 2010 előtt).

Az egy főre eső fogyasztási kiadások kevésbé egyenlőtlenek a legfelső és legalsó jövedelemi tized között. A 2010-es 4,1-es érték mindössze 4,6-ra növekedett 2020-ra. Ennek fő oka, hogy az alsó decilisekben (=szegényebbek) a jövedelmet szinte teljesen elfogyasztják (tehát igen kevés megtakarítás képződik, ha egyáltalán van), míg a legfelső decilisben (=gazdagabbak) a jövedelem jelentősebb része megtakarítássá válik.

Kinek kedvez a rendszer?

A következőkben a magyar háztartások pénzügyi megtakarítási rétegződését mutatom be. A lakásvagyontól eltekintek.

A lakásvagyon ugyan nagyon jelentős, a háztartások több, mint 91,6%-a saját tulajdonú lakásban lakik Magyarországon (ez az arány EU-ban csak Romániában és Szlovákiában nagyobb az Eurostat adatai alapján). De egyrészt ez nagy többségében alapvetően a lakhatást szolgálja, nem befektetés. Másrészt, nem lehet mobilizálni és újrabefektetni (akár közvetítőkön keresztül) a gazdaságba. A gazdasági növekedés szempontjából gyakorlatilag holt tőkének tekinthető (új lakásépítésnek és felújításoknak természetesen van növekedési hatása, de ez az összes vagyon kis részét érinti). A lakáskeresletet élénkítő nagy általános állami programok gazdasági hatása ezért is kétséges, viszont az áremelkedésen keresztül ezek is növelik a vagyoni egyenlőtlenséget. Az adórendszer erre is ráerősít. Természetes személyek esetében az 5 éven túli ingatlanértékesítésből származó jövedelem (lakásáremelkedésből származó nyereség) adómentes az összegtől függetlenül. A vidéki kádárkockán nyert pár millió és a budapesti lakás több tízmilliós nyeresége egyaránt adómentes. Egyébként korábban 15 év után vált adómentessé az egyéb ingatlan (garázs, telek, nyaraló), de ezt is leszállították 5 évre.

Az MNB „Miből élünk” elnevezésű átfogó háztartási vagyonfelmérése alapján a hazai háztartások 80%-a egy főre vetítve gyakorlatilag semennyi pénzügyi megtakarítással sem rendelkezik. Érdemi megtakarítása csak a felső 10%-nak van, de az nagyon dinamikusan növekszik (jövedelem-decilisenként nagyon hasonló eloszlást és trendet kapunk). Ez egy nagyon fontos statisztika, hiszen ebből gyakorlatilag az is következik, hogy

a megtakarítások nagyobb adóztatásával a felső 20%-ot adóztatná inkább az állam, a fogyasztással jelenleg pedig sokkal inkább az alsó 80, de mindenképpen 50%-ot.

Ismét kiemelem: relatív fogalmakról beszélünk, tehát az ÁFA és az SZJA rátája nyilván mindenkinek ugyanaz, csak az nem mindegy, hogy a fogyasztás-megtakarítás aránya mekkora az adott rétegnek.

Forrás: MNB

2023-ban a pénzügyi vagyon 69%-a tartozott a legfelső jövedelmi decilisbe. A szűken vett vállalkozói vagyonnak (részesedések) azonban már a 89%-a! A tőkét terhelő kedvező adózás előnye így potenciálisan csak egy nagyon szűk körnél csapódik le. Nem mellesleg, a pénzügyi vagyon és azonban belül a vállalkozói részesedések területi egyenlőtlensége is szembetűnő: nem meglepő módon Budapest, Közép- és Nyugat- Magyarország a meghatározó.

Adózásról, részletesen

Térjünk vissza az adózásra. Az alábbi táblázat foglalja össze a három fő adótípusból származó bevételek GDP-arányos mértékét. A táblában azt láthatjuk, hogy 2023-ban a teljes magyar adóterhelés jobban elmarad az EU 27 átlagtól, mint 2010-ben.

kép3
Forrás: EC 2025 Country Report – Hungary

Az adókon belül a fogyasztást terhelő adók - már 2010-ben is magas aránya – tovább növekedett. A fogyasztási adók nem tesznek különbséget az alacsonyabb és magasabb jövedelműek fogyasztása között. Az ÁFA kulcsa ráadásul nálunk a legmagasabb az EU-ban (27%).

Így ez az adó összességében regresszív: a jövedelem növekedésével csökken a fogyasztás súlya, vagyis csökken az adóterhelés.

A Budapest Intézet (2022) számítása szerint a legalsó jövedelmi ötöd áfaterhelése a jövedelemhez viszonyítva mintegy 5,3 százalékponttal nagyobb, mint a legfelső jövedelmi ötödé.

Bár elvileg vállalati különadó kategória, de fontos megemlíteni a kiskereskedelmi adót, melyet a cégek beépítenek az árakba. Mivel az alacsonyabb jövedelműek jövedelmük nagyobb részét költik alapvető fogyasztási cikkekre, ők arányaiban többet adóznak ezeken keresztül is, mint a tehetősebbek. Ezen az ársapka rendszere sem segít, inkább csak az inflációt növeli.

A munkát terhelő adók csökkentek (2020 óta tovább csökkentek). De az egykulcsos személyi jövedelemadó az egyenlőtlenségeket természetesen nem csökkenti. A gyermekes családok esetében pedig a kedvezmények kifejezetten a magas jövedelműeknek kedveznek.

A lakosság tőkejövedelemből (osztalék, kamat, árfolyamnyereség, bérleti díj) származó adózása nemzetközi viszonylatban kedvezőnek tekinthető: 15%-os SZJA és esetenként 13% szociális hozzájárulási adó terheli. Ez utóbbi több esetben maximalizált, tehát degresszív. Az előbbiek alól az állampapírokból származó kamatjövedelmek kivételt jelentenek, melyek 2019-től adómentesek. A másik ilyen jelentősebb kivétel a magántőkealapok több ezer milliárd forintos állománya. Ezzel kapcsolatban egy 2023-ig fennálló adózási kiskapura szeretném még a figyelmet felhívni. Magántőkealapok esetében a magánszemélyek tőkenyeresége mentesült a fenti SZJA-tól és szociális hozzájárulási adótól. 2023-ban ezt a kiskaput úgy zárták azonban be, hogy aki még időben (jól informálva) felértékeltette és magántőkealapba rakta a vállalati részesedését, az a jövőben sem fog adót fizetni a kezdeti vagyoni hozzájárulásához képesti tőkenyeresége után.

A tőkét terhelő adók szerepe összességében közel változatlan maradt Magyarországon. A nagyon kedvezőre csökkentett társasági adókulcs (EU-ban a legalacsonyabb) hatását részben ellensúlyozza az iparűzési adó és a szektorális adók.

Ezek mindegyike ellentmond annak az adózás alapelvnek, hogy legyen minden adózó egységes és ne legyen ágazatdiszkriminált.

Itt egyáltalán nem mellékes az a tény sem, hogy a szektorális különadók egy részét a szereplők át tudják terhelni a fogyasztókra, így az egyfajta fogyasztási adóvá válik. Darák Péter és Lovas Dóra (2023) tanulmányában találó metaforát talált a különadókra. Az adórendszer „deszantosai”-nak nevezték el ezeket. Utalva arra, hogy a „deszantosokat” egy konkrét feladat megoldásra, ideiglenesen szokták bevetni, a gazdaságban pedig válságkezelési helyzetekben. Sajnos politikailag egy nagyon előnyös adófajta, pedig az adórendszer átláthatóságát egyértelműen rontja. A választók nagy többsége számára láthatatlan, pedig nagyrészt végső soron ők fizetik, mert beépülnek az árakba és az általános inflációba. Az egyéb piactorzító hatásokról nem is beszélve.

Összefoglalva, a lényeg:

a tőkét terhelő effektív adók jóval elmaradnak az EU átlagtól.

Ráadásul a magánszemélyek tőkejövedelménél (osztalék, tőzsdei árfolyamnyereség) a szociális hozzájárulási adó plafon degresszív hatású (ismételten az alacsony megtakarítással és ebből származó jövedelemmel rendelkezőket terheli relatíve jobban). Az EU-ban – ezzel párhuzamosan - átlagosan más folyamatok zajlottak: a munkát és fogyasztást terhelő adók súlya átlagosan valamivel csökkent, míg a tőkét terhelők aránya növekedett az adórendszeren belül.

Fájó következmények

Az alábbi táblázatban foglalom össze a fő hatásokat adónemenként. Azt már bemutattam, hogy az adórendszer potenciális pozitív hatásai (beruházásokon keresztül) nem jelentkeznek, míg a negatív hatások a gyenge fogyasztáson keresztül igen. A hazai fogyasztás lassan nem tér magához az Európabajnok inflációs sokkból.

kép4

Összességében a kívánt GDP hatásokat láthatóan sem feltétlenül éri el a jelenlegi, úgymond fogyasztást adóztató, megtakarításokat „előnyben részesítő” adórendszer.

Mit lehet tenni?

A fogyasztást terhelő adókat csökkenteni kellene, valamilyen elérendő paraméter alapján,

például egészségmegőrzés (lsd. a zöldségek, gyümölcsök, egészséges élelmiszerek ÁFÁ-ját), vagy a szegényebben fogyasztói kosarával szembeni méltányosság mentén. Természetesen nem fűnyíró elv alapján, hanem átgondoltan, szociális, jövedelem- és gazdaságpolitikai célok mentén, versenypolitikailag is ügyelve, hogy a csökkentés döntően a fogyasztókhoz kerüljön.

Érdemes lenne megfontolni egy legalább két kulcsos SZJA rendszert.

Akár egy nulla százalékos kulcs a minimálbér estében, vagy egy magasabb kulcsot, pl. havi egy millió forint fölött. Az alábbi ábra a régiós országok SZJA adókulcsait mutatja. A fejlettebb országok (Csehország, Lengyelország és Szlovénia) mind többkulcsosak. Vajon tényleg az egykulcsos SZJA lenne a valódi kitörési pont, versenyképességi tényező? Vagy csupán egy jól kommunikálható politikai eszköz?

Megjegyezzük, hogy a régiónkban – a rendszerváltást követő két évtizedben – több ország is bevezetett egykulcsos SZJA rendszert, de többségük (Csehország, Lengyelország, Litvánia, Lettország, Szlovákia) a 2010-es évek végére visszatért a többkulcsos megoldáshoz. Érdemes lenne az ottani tapasztalatokat becsatornázni.

Forrás: Tax Foundation | Europe

Az alacsonyabb jövedelműek magas fogyasztási rátája miatt a fenti átalakítás (minimálbér vagy bérminimum környéki SZJA csökkentés, élelmiszer ÁFA csökkentés) egyértelműen növelné a fogyasztást. A fogyasztás (kereslet) serkentése egyébként akár kiválthatna egyéb kormányzati programokat is, például a nemrég bejelentett vendéglátó egységeknek nyújtandó csomagot. Nem is beszélve arról, hogy a leginkább érintetteknek akár még pénzügyi megtakarításuk is képződhetne.

A tőkét terhelő adók esetében a nemzetközi szempontból kimondottan alacsonynak tekinthető (EU-ban a legalacsonyabb) társasági adókulcs (9%) könnyen növelhető. Ez a nemzetközi működőtőke vonzást nem rontaná érdemben. Tekintettel arra, hogy a nagyobb külföldi beruházások jelentős részét, az alacsony kulcsok ellenére, a kormányzat jelentős egyedi támogatásokkal és adókedvezményekkel vonzza be (EKD, egyedi kormánydöntésen alapuló támogatásokkal). Ezenkívül a régiónkban a TAO tekintetében nálunk a legalacsonyabb az adókulcs.

Forrás: Tax Foundation | Europe

A magánszemélyek tőkejövedelmeiknek (osztalék, kamat, árfolyamnyereség, bérleti díj) adóztatásánál kiskapukat, azok indokoltságát felül lehetne vizsgálni. Például a szociális hozzájárulási adó plafont ki lehetne vezetni. 

Ami az adórendszer „deszantosait” illeti, a különadók tartósan velünk maradtak.

Időszerű lenne, ha a „deszantosok” nagy része lassan visszatérne a bázisára.

Zsiday Viktor tehát – amellett, hogy egyetértett sok mindennel – válaszában tulajdonképpen ugyanazt írta le, mint az első bejegyzésében, hiszen, ha a megtakarítások helyett inkább a fogyasztást kellene adóztatni, akkor (tekintve, hogy Magyarországon a többségnek alig van releváns megtakarítása), gyakorlatilag változatlan mondás: fizessenek inkább a szegényebbek.

Nem amellett érvelek, hogy az ingát vissza kellene lökni, a 2010 előtti állapotokba, de a mostani szisztéma túlságosan szélsőséges. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi, sok csatornán keresztül, erősen a legmódosabbakat leginkább támogató adórendszer helyett érdemes lenne valamilyen középutat találni.

És ez ma már nemcsak a társadalmi igazságossági kérdés, hanem a fenti makrogazdasági adatok alapján a gazdasági növekedéssel is jól érvelhető.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb reakció Zsiday Viktor felvetésére - „Az adórendszerhez nyúlni nem kell félnetek, jó lesz”

Zsiday Viktor elmondta, milyen reformra lenne szüksége a magyar adórendszernek

Magyar adóparadoxon: a szegény fizet, a gazdag nevet?

Zsiday Viktor ítéletet mondott a 27 százalékos magyar áfakulcsról

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Hatalmas rángatások és fordulatok a piacokon - Eldőlni látszik az irány
Zsiday Viktor: még egy egyetemista is tudja, hogy lehetne 3 százalék körüli növekedés Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility