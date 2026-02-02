Dollár, forint, részvények: megmutatjuk, mi mozgathatja a piacokat a következő napokban

Az elmúlt hét után aligha számíthatunk unalmas folytatásra: a piacok még ki sem fújták magukat, máris új impulzusok érkeznek. A kérdés nem az, lesz-e mozgás, hanem az, merre indul a következő hullám.
A geopolitikai zaj és a jegybanki üzenetek továbbra is ott vibrálnak a háttérben, Donald Trump amerikai elnök bármikor tehet olyan gazdasági vagy külpolitikai lépést, amelyre a piacok összerándulnak, miközben a befektetők minden új adatban kapaszkodót keresnek. Egy-egy szám most könnyen narratíva váltást hozhat, és újrarendezheti az erőviszonyokat.
A volatilitás tehát maradhat, a bizonytalanság pedig inkább lehetőség, mint akadály a piacok szemében. A következő napok ismét megmutathatják, mennyire törékeny – vagy éppen mennyire ellenálló – a múlt hét végi dollárrali, ami mindent meghatározott.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Kitart-e a dollár lendülete, vagy újabb fordulat jön a devizapiacokon?
- tabil marad-e a forint és a hazai részvénypiac a nemzetközi hullámzás közepette?
- Melyik makroadat mozdíthatja ki igazán a piacokat a mostani állapotukból?
