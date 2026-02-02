  • Megjelenítés
 
Dollár, forint, részvények: megmutatjuk, mi mozgathatja a piacokat a következő napokban

Mozgalmas hét után fordulunk rá egy újabb, legalább ennyire sűrű időszakra: a múlt heti éles irányváltások és hirtelen hangulatfordulatok után most kiderülhet, merre áll be tartósabban a piac. A devizák, a kötvények és a részvényindexek egyszerre keresik az egyensúlyt, miközben több kulcsadat is választ adhat arra, hogy milyen az amerikai és erópai makrogazdasági helyzet, meddig tart ki a dollár új lendülete, a forint stabilitása és mi lesz az elmúlt időszak legjobb befektetéséből legnagyobb szakadó arany és ezüst árfolyamával. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Az elmúlt hét után aligha számíthatunk unalmas folytatásra: a piacok még ki sem fújták magukat, máris új impulzusok érkeznek. A kérdés nem az, lesz-e mozgás, hanem az, merre indul a következő hullám.

A geopolitikai zaj és a jegybanki üzenetek továbbra is ott vibrálnak a háttérben, Donald Trump amerikai elnök bármikor tehet olyan gazdasági vagy külpolitikai lépést, amelyre a piacok összerándulnak, miközben a befektetők minden új adatban kapaszkodót keresnek. Egy-egy szám most könnyen narratíva váltást hozhat, és újrarendezheti az erőviszonyokat.

A volatilitás tehát maradhat, a bizonytalanság pedig inkább lehetőség, mint akadály a piacok szemében. A következő napok ismét megmutathatják, mennyire törékeny – vagy éppen mennyire ellenálló – a múlt hét végi dollárrali, ami mindent meghatározott.

Amire választ kaphat cikkünkben:

  • Kitart-e a dollár lendülete, vagy újabb fordulat jön a devizapiacokon?
  • tabil marad-e a forint és a hazai részvénypiac a nemzetközi hullámzás közepette?
  • Melyik makroadat mozdíthatja ki igazán a piacokat a mostani állapotukból?

