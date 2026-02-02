  • Megjelenítés
Életjelet mutatott Európa beteg embere
Gazdaság

Életjelet mutatott Európa beteg embere

Portfolio
A német kiskereskedelem tavaly nominálisan 3,8, reálértéken pedig 2,7 százalékkal növelte forgalmát a Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) hétfői adatai szerint - írta meg a Handelsblatt.

Az év első felében a reálforgalom még 3,8 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának szintjét, a második félévben azonban már csak 1,7 százalékos bővülést mértek. A karácsonyi szezonban, decemberben a kiskereskedelmi cégek reálértéken 3,2, nominálisan 3,5 százalékkal nagyobb forgalmat értek el, mint egy évvel korábban.

A szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok alapján a növekedés reálértéken 1,5, nominálisan 1,7 százalék volt.

A forgalom ugyan stabil, de igazi növekedésnek egyelőre nyoma sincs

– mondta Alexander Krüger, a Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank vezető közgazdásza. A Német Kiskereskedelmi Szövetség (HDE) legfrissebb fogyasztói barométere szerint ugyanakkor februárban javult a hangulat: az index a tavalyi nyár óta nem látott szintre emelkedett.

Még több Gazdaság

Elsők között néztük meg: erre számíts, ha beadnád a napelemes energiatároló pályázatot

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Aggasztó jelek a gázpiacon: a háború óta nem voltak ilyen alacsonyak a készletek

Kapcsolódó cikkünk

Egy elvesztegetett évtized után felébredt a tetszhalálból Európa "beteg embere"

Itt a friss európai GDP-rangsor – Magyarország az uniós mezőny végén

A szövetség szerint azonban továbbra is van ok az óvatosságra. Egyelőre kérdéses, hogy a geopolitikai feszültségek mennyire befolyásolják majd a német fogyasztók bizalmát, és hogy fenntartható-e a mostani, felfelé ívelő tendencia.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Az arany és az ezüst még mindig az évtized befektetése?
Vérengzés a piacokon - Mit csinál a magyar tőzsde?
Gigantikus csapást mérhet Washington az orosz olajbevételekre, óriási lépésre szánta el magát egy ázsiai nagyhatalom
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility