Életjelet mutatott Európa beteg embere

Az év első felében a reálforgalom még 3,8 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának szintjét, a második félévben azonban már csak 1,7 százalékos bővülést mértek. A karácsonyi szezonban, decemberben a kiskereskedelmi cégek reálértéken 3,2, nominálisan 3,5 százalékkal nagyobb forgalmat értek el, mint egy évvel korábban.
A szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok alapján a növekedés reálértéken 1,5, nominálisan 1,7 százalék volt.
A forgalom ugyan stabil, de igazi növekedésnek egyelőre nyoma sincs
– mondta Alexander Krüger, a Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank vezető közgazdásza. A Német Kiskereskedelmi Szövetség (HDE) legfrissebb fogyasztói barométere szerint ugyanakkor februárban javult a hangulat: az index a tavalyi nyár óta nem látott szintre emelkedett.
A szövetség szerint azonban továbbra is van ok az óvatosságra. Egyelőre kérdéses, hogy a geopolitikai feszültségek mennyire befolyásolják majd a német fogyasztók bizalmát, és hogy fenntartható-e a mostani, felfelé ívelő tendencia.
