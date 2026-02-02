Elmondták az elemzők, mi vár Magyarországra 2026-ban

Az idei gazdasági növekedés a piaci elemzők alap-előrejelzései szerint 1,5-2,5% között lehet – derült ki az Előrejelzők Fórumán. A negatív kockázati forgatókönyvek bekövetkezése esetén a magyar gazdaság 0-1%-kal növekedhet. A makroelemzők a főbb pozitív kockázatok között említették a választási költekezés nyomán a háztartások fogyasztásának várható felpörgését és a globális autóipari értékesítések további növekedését. A szakértők legfontosabb negatív kockázatként azonosították a beruházási volumen tartós csökkenését, a geopolitikai kockázatok további eszkalációját, valamint a vállalatok részéről az emelkedő bérköltségekre válaszul az elbocsátások növekedését. A szakértők szerint a közelgő választások a makrogazdasági előrejelzések elkészítését leginkább a forint árfolyam feltevésen keresztül befolyásolják, ami hatással van a becsült inflációs pályára és a jegybanki alapkamat előrejelzésére is.

A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Gazdaságpolitikai és Gazdaságelméleti Szakosztálya 2026. január 29-én rendezte meg évadnyitó konferenciájaként az Előrejelzők Fórumát. A makroelemzők a magyar gazdaság legfontosabb makromutatóinak 2026. évi várható alakulását vitatták meg.

A panelbeszélgetést – Halmai Péter (MKT Gazdaságpolitikai és Gazdaságelméleti Szakosztály elnöke, akadémikus, egyetemi tanár) megnyitóját követően - Madár István (a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője, MKT elnökségi tagja) moderálta három makrogazdasági elemző-szakértő részvételével:

Balatoni András (az Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzésért és elemzésért felelős igazgatója, az MKT Gazdaságpolitikai és Gazdaságelméleti Szakosztályának elnökségi tagja),

(az Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzésért és elemzésért felelős igazgatója, az MKT Gazdaságpolitikai és Gazdaságelméleti Szakosztályának elnökségi tagja), Palócz Éva (a Kopint-Tárki Zrt. vezérigazgatója, az MKT alelnöke) és

(a Kopint-Tárki Zrt. vezérigazgatója, az MKT alelnöke) és Virovácz Péter (az ING Bank vezető makrogazdasági elemzője).

(Az Előrejelzők Fóruma teljes panelbeszélgetés elérhető itt.)

Kiinduló helyzet – Hol tart a magyar gazdaság 2026 elején?

Halmai Péter bevezetőjében egy ábra segítségével illusztrálta a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét, nevezetesen 2019 óta a GDP és az infláció alakulása nagyfokú divergenciát mutat. Míg 2019 bázisán mérve az árszínvonal 46%-kal nőtt, addig a reál-GDP csak 5%-ot emelkedett.

Palócz Éva első hozzászólóként rámutatott, hogy a magyar GDP immár harmadik éve stagnál. A növekedés elmaradásáért elsősorban a beruházási volumen 20-25%-os visszaesése felel. Az idei magyar gazdasági növekedés fő kérdése, hogy a beruházások további zuhanása megáll-e, vagy akár némi növekedés lehetséges-e. A külső kereslet jelentős növekedési húzóhatásával nem számol, a belső gazdaság tekintetében főleg a fogyasztás húzóereje járulhat hozzá a növekedéshez. Pozitív kockázatként nevesítette a háztartások tényleges fogyasztásának felpörgését 2026 első negyedévében. Emlékeztetett, hogy 2022 első negyedévében év/év alapon 13%-kal növekedett a háztartások tényleges fogyasztása, ami a legnagyobb volt a magyar gazdaságtörténetben. A 2022-es választási lakossági költségvetési intézkedések összege elérte az 1500 Mrd Ft-ot, ennek nagyságrendje 2026-ban lényegesen kisebb lesz. A Kopint-Tárki 2026. évi növekedési pontelőrejelzése a magyar gazdaságra 2%, döntően lefelé mutató kockázatokkal: a legvalószínűbb gazdasági növekedési sáv 1-2%.

Balatoni András a hozzászólásában kiemelte, hogy a legutolsó, 2025. decemberi Inflációs jelentésben 2,4%-os gazdasági növekedési előrejelzést publikált az MNB 2026-ra. Negatív meglepetésként emelte ki a rossz novemberi ipari és építőipari teljesítmény adatot, ezért negatív meglepetésre számított a 2025 negyedik negyedévre. (A KSH egy nappal később publikálta ezt az adatot, ami valóban elmaradt a várakozásoktól.) A munkaerőpiaccal kapcsolatban kiemelte, hogy a vállalaton belüli munkaerőtartalékolás („labour hoarding”) még mindig számottevő a magyar gazdaságban, de az utóbbi időszakban már beindult a foglalkoztatás mérséklődése is.

A növekedés külső faktora kapcsán megjegyezte, hogy az exportkínálati kapacitások megvannak jelenleg a magyar gazdaságban, amire az exporttermelés elasztikusan tudna reagálni. Ennek a valószínűségét növeli, hogy a német gazdaság várható növekedési ütemét idénre 1%-ra, 2027-re 1,5%-ra prognosztizálják. A beruházás gyenge teljesítményét elsősorban a kereslet hiánya okozza. Jelenleg a beruházások finanszírozása biztosított, amit az is alátámaszt, hogy a magyar kkv szektornak több a likvid eszköze van, mint a hitele, és a magyar bankrendszernek jelenleg akkora a szabad tőkeállománya, hogy meg tudná duplázni a privát szektor irányába a hitelezési volument.

Virovácz Péter hozzászólásában 2,3%-os gazdasági növekedéssel számolt 2026-ra, de ezt azóta a gyenge utolsó negyedéves GDP-adatra reagálva 1,9%-ra csökkentette. A magyar gazdaság döntően nem a német, hanem a globális autóipar ciklikusságának van kitéve, így a globális autóipari fordulattól várható az addicionális keresleti húzóerő. Az európai autóipari értékesítési számok, főleg a zöld autógyártásban azt mutatják, hogy a várt fordulat már bekövetkezett, de ebből a fordulatból a hazai járműgyártás a termékszerkezet miatt még nem tudott profitálni. Egy autóipari értékesítési fordulat átfutási ideje azonban a magyar gazdaságban mintegy 6-9 hónap, így ez csak 2026 második felében jelenthet valódi külső keresleti húzóerőt.

A háztartások fogyasztása kapcsán aláhúzta, hogy a fogyasztási dinamika megfelelő, de jelentős potenciál van még a fogyasztás növekedésében. Ha az elmúlt évek válságaitól eltekintünk és a historikus fogyasztási adatokra kivetítünk egy trendvonalat az látható, hogy szintben el vagyunk maradva 9%-kal attól az elméleti trendvonaltól, ahol tarthatna ma a fogyasztás. A lakossági fogyasztás az eddigi 4% helyett, akár 5-7%-kal is nőhetne, ami egy 0,5%-os pótlólagos GDP stimulust jelenthetne. Az ING beruházások alakulásáról nem feltételez jelentős pozitív növekedési hatást, mert a magyar beruházási volumennek jelentős az importigénye.

A magyar gazdaság növekedési potenciálja az ING becslése szerint 2,5-3% között van,

amely egy dinamikusabb fogyasztási növekedéssel és egy magasabb autóipari növekedéssel bekövetkező pozitív nettó exporthatással elérhető.

Negatív növekedési szcenáriók

Palócz Éva szerint a német-magyar gazdasági reláció kizárólagos szerepét gyengíti az is, hogy van olyan kelet-európai ország (Csehország), amelynek a szerkezete hasonló a magyaréhoz és mégis jelentősen tudott növekedni az elmúlt három évben. A negatív növekedési kockázatok között említve helytelenítette a külföldi gyárak betelepítésén alapuló növekedési stratégiát, szerinte a betelepített külföldi gyárak elszívhatják a munkaerőt a helyi magyar vállalkozók elől. Összességében megállapította, hogy a negatív kockázatokat is beárazva a Kopint –Tárki Zrt. reális növekedési előrejelzése 1,5-2% 2026-ra.

Balatoni András hozzászólásában kifejtette, hogy az Inflációs jelentés kockázati térképében van egy olyan pozitív kockázati forgatókönyv, hogy gyorsabban nő a lakossági fogyasztás, ami a megtakarítási ráta zuhanásával jár, viszont ez a tartósan magasabb növekedési pálya fenntarthatósági korlátokba ütközne. Egyértelműen negatív növekedési kockázatként azonosította, hogy a geopolitikai konfliktusok ismételt kiéleződése (Grönland) megjelenhet a kockázati prémiumokban, a vámok emelkedésében és a külkereskedelem ellátási láncok akadozásában, ami rontaná a növekedési kilátásokat. Az optimális gazdaságpolitikai stratégia kapcsán kiemelte, hogy a magyar gazdaság jelenleg a közepes fejlettségű és a fejlett gazdaságok határán van.

Az extenzív növekedés elérte a határát, ettől kezdve pedig a növekedés intenzív tényezőinek bekapcsolására lenne szükség.

Fontos lenne a magyar hozzáadott érték értékesítésén alapuló középtávú növekedési stratégia alkalmazása, ennek megfelelően a termékexporthoz képest a szolgáltatásexport egyre hangsúlyosabb szerephez juthatna. A szolgáltatások sokkal nagyobb hányadban tudásintenzívek, amibe beépül az a magyar humán tőke, ami a belső erőforrásainkat magasabb hozzáadott értéken tudja hasznosítani.

Virovácz Péter szerint negatív kockázat a lassan elkezdődött elbocsátások esetleges folytatódása. Az ING bruttó nominálbér növekedési ütemre vonatkozó 2026-os előrejelzése robosztus 10,5%, tekintve hogy 2026-ban 11%-os minimálbér- és 7%-os garantált bérminimum növelésre került sor. Ha a cégek a béremeléseket azzal a feltételezéssel állították be, hogy idén lesz robosztus gazdasági növekedés és ez végül mégsem valósul meg, akkor megindulhat a munkaerőpiaci alkalmazkodás erőteljesebb elbocsátások formájában. Ez a negatív visszacsatolási mechanizmusként csökkentheti a fogyasztói és az üzleti bizalmat, ami végül negatív spirált okozva 0-1%-os növekedésben is manifesztálódhat. További negatív kockázatok között említette a német gazdasági konjunktúra késlekedését, a dollár további gyengülését és a magyar háztartások inflációs várakozások erősen perzisztens jellegét.

A választás hatása a makroelőrejelzésekre

Palócz Éva hozzászólásában kiemelte, az általános várakozások szerint az államháztartási hiány konszolidációjára a választást követően sor fog kerülni, ami további forrásszűkét jelent majd az állami beruházásokra nézve.

Virovácz Péter kifejtette, hogy

a választások miatt előálló legnagyobb kockázatot az előrejelzésben a forint árfolyam alakulása jelenti.

A nemzetközi pénz- és tőkepiaci befektetőkkel történő kapcsolattartás során szélsőséges várakozások rajzolódnak ki, 365-ös és 420-as közötti EUR/HUF árfolyamfeltevéssel is lehet találkozni. Ezek a forintárfolyam szcenáriók nagyon extrémnek tekinthetők és a szélsőséges erősödés vagy gyengülés inflációs- és recessziós kockázatokkal járhat.

Palócz Éva szerint az idei év első negyedévében várhatóan 3% alatt lesznek a havi inflációs mutatók. Ez egy viszonylag mérsékelt év eleji vállalati átárazásokat feltételez. Az év folyamán több olyan tényező (jövedéki adóemelés, és telekom szolgáltatási áremelések második félévre halasztása) is van, ami 2026 decemberére 4% fölé viheti az inflációt. Az első negyedéves alacsony áremelkedési ütem miatt növekedhet a nyomás a jegybankon, hogy csökkentse az alapkamatot. Palócz úgy véli, ez kockázatos lehet, mivel a carry-trade ügyletek támasztják a forint árfolyamát.

Balatoni András hozzászólásában elmondta, hogy az infláció szempontjából kedvező, hogy a globális élelmiszerárciklus növekedési epizódja véget ért. Az MNB hosszútávú idősorokon végzett vizsgálatai azt mutatják, hogy egy élelmiszerár növekedési ciklus átlagosan 18 hónapig tart és a FAO élelmiszerárakban ezalatt átlagosan egy 30%-os árnövekedés következik be. A ciklus hossza most is hasonlóan alakult, de „csak” 10%-os átlagos élelmiszer áremelkedés történt. Jelenleg az látható, hogy markáns korrekció következett be egyes kiemelt élelmiszeripari termékkörökben (tej, tejtermékek, vaj), ami már megjelenhet a januári élelmiszerárakban is. Balatoni nem tart a piaci szolgáltatók év közepi jelentős drágításától, mivel nem emelhetik jobban az áraikat, mint a 2025. évi átlagos infláció. A dezinflációs pálya fenntarthatósága szempontjából kedvező, hogy a szolgáltatási és a kiskereskedelmi szektor saját áremelési várakozásai a 2017-2020 közötti szinten vannak. A lakosság inflációs várakozásai viszont magasak, ez hiteles monetáris politikával úgy törhető meg. Ha a jegybanknak tartósan sikerül tartósan levinni az inflációt, ami jó lehetőséget teremt arra, hogy a háztartások elkezdjenek hinni az alacsony inflációs rezsim fenntarthatóságában.

Virovácz Péter az év eleji inflációs pályával kapcsolatban nagyon optimista, szerinte februárban 1,5-1,7%-ig is csökkenhet az árszínvonal-emelkedés üteme. Éves átlagban 3% körüli inflációs mutatóra számít 2026-ban.

Februárban és márciusban kétszer 25 bázispontos kamatcsökkentéssel kalkulál az alapforgatókönyvben, amit az FRA-görbék alapján már a piac is beárazott, így szerinte az alapkamat-csökkentéseknek a forint árfolyamára már nem lesz számottevő hatása. Ha januárban alacsony lesz az átárazás és így pozitív inflációs meglepetés lesz, akkor ez megfelelő alapot jelenthet egy akár 50 bázispontos kamatcsökkentésre is, mivel ha az év vége felé az az infláció felkúszik 4-4,5%-ra, akkor ebben a helyzetben már sokkal nehezebb a piac felé az MNB-nek egy kamatcsökkentést hitelesen kommunikálnia.

A decemberi irányadó jegybanki alapkamat az ING előrejelzése szerint 5,5-5,75%-ot érhet el. Ha nincs egy választási meglepetésre adott extrém piaci reakció, akkor az ING forintárfolyamra vonatkozó pontbecslése 385 EUR/HUF az év végi árfolyamszintre.

Palócz Éva szintén 5,5-5,75%-ra várja az MNB alapkamatot 2026. decemberére. A Kopint-Tárki Zrt. 2026-ra prognosztizált forintárfolyamsávja 380-400 HUF/EUR, az éves átlagos inflációs előrejelzése alappályán 3,5-3,8% 2026-ra.

Virovácz Péter hangsúlyozta, hogy bármilyen kormány is alakul majd a választásokat követően a költségvetési konszolidációt végre kell hajtania. A 2026-os kormányzati növekedési cél (3,1%) várható jelentős alulteljesülése miatt ceteris paribus 5,5%-ra várható a költségvetés GDP-arányos hiánya. Ennek a jelentős része kamatkiadás, az elsődleges egyenlegben ez 1-1,5% körüli hiányt jelent, ami az EU-n belül egyáltalán nem számít rossznak. A hitelminősítők hosszú idősoros adatbázisokon alapuló értékelése szerint, ha egy ilyen hosszú ideig regnáló kormányt leváltanak, akkor ennek kimutathatóan pozitív (romló) fiskális kockázata van, vagyis emelkedő költségvetési hiány és magasabb államadósságráta prognosztizálható rövid távon.

Az összefoglalót Laczkó Tihamér, az MKT Gazdaságpolitikai Szakosztályának titkára készítette.

