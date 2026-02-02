  • Megjelenítés
Elsők között néztük meg: erre számíts, ha beadnád a napelemes energiatároló pályázatot
Elsők között néztük meg: erre számíts, ha beadnád a napelemes energiatároló pályázatot

Portfolio
Elindult az otthoni napelemekhez kapcsolódó energiatárolók támogatási pályázata (Otthoni Energiatároló Program), mi pedig megnéztük, mire kell felkészülni – mutatjuk a részleteket!
A pályázati felület jelenleg virtuális várólistát alkalmaz a nagy forgalom miatt.

A rendszer első belépéskor még mintegy négyórás várakozási időt jelzett, ez azonban időközben fél óra alá csökkent - és azóta már be is tudtunk lépni. (Arról nincs információ, hogy hány felhasználó áll jelenleg sorban.)

A pályázati felületre belépve több adat automatikusan kitöltődik az ügyfélkapus (DÁP) azonosítást követően, ami első tapasztalat alapján érdemben gyorsítja az ügyintézést. A kezelőfelület könnyen átlátható és az előzetesen közzétett pályázati útmutató alapján egyértelmű, hogy mit kell csinálni.

Ezek alapján a pályázat kitöltése néhány perc alatt elvégezhető

- amennyiben a szükséges alapadatok előre rendelkezésre állnak.

Ilyenek többek között a helyrajzi szám, az adóazonosító jel, a villanyszámlán szereplő POD-azonosító, valamint az ingatlan alapadatai.

A pályázat beadását követően a rendszer azonnal visszaigazolást küld a kérelem beérkezéséről és befogadásáról - az elbírálásról később, a pályázati ütem lezárását követően érkezik visszajelzés.

Előzmények

Ahogy korábban megírtuk, január közepén jelent meg a pályázati felhívás. Nem sokkal később piaci körképünkben megírtuk, hogy a 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nagy érdeklődés övezi, és akár órák alatt elkapkodhatják.

Mit kell tudni a most induló pályázatról? A rendszer „első körben” azokat részesíti előnyben, akik már kikerültek vagy 2030 december 31-ig kikerülnek a szaldó elszámolásból, valamint az 5000 fő alatti településeken élőket.

A pályázatot kiíró az utolsó pillanatban még kétszer módosította a pályázati előírásokat:

  • Január 28-án tisztázódott, hogy a pályázatban való részvétel és az energiatároló telepítése nem jelenti automatikusan a kedvező szaldó elszámolásból való kiesést – ez sokakat visszatartott volna a jelentkezéstől.

  • Alig két nappal ezelőtt ismét belenyúltak a szabályokba, pontosítva a műszaki feltételeket, például az invertercserékre vonatkozó kW-korlátokat.

