Figyelmeztet a NAV: fontos igazolás érkezik minden magyar munkavállalónak a napokban
Gazdaság

MTI
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleménye szerint a munkáltatóknak február 2-áig kell átadniuk a munkavállalóiknak az előző évi jövedelmekről szóló összesített igazolásokat. Az adóhatóság idén 5,5 millió magánszemélynek készít szja-bevallási tervezetet, amelyek március közepétől lesznek elérhetők.

A közelgő határidő kapcsán a NAV felhívja a figyelmet arra, hogy a munkáltatóktól kapott, 25M30-as jelű, az előző évi kifizetésekről és juttatásokról szóló összesített igazolást a magánszemélyeknek nem kell beküldeniük az adóhatósághoz,

az iratokat ugyanakkor öt évig meg kell őrizni. Az igazolás alapján a munkavállalók ellenőrizhetik a bevallási tervezetüket, vagy elkészíthetik a saját szja-bevallásukat.

Az önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági és nyugdíjbiztosítási befizetésekről szóló pénztári igazolások átadására február 16-áig van lehetőségük a szolgáltatóknak. Ezek az adatok automatikusan megjelennek a bevallási tervezetekben, de az igazolások birtokában mindenki személyesen is áttekintheti és ellenőrizheti azokat.

Az adóhatóság tájékoztatása szerint a munkáltatóknak idén először kell adatszolgáltatást teljesíteniük a 35 év alatti munkavállalóik számára nyújtott lakhatási támogatásról. A KLAKTAM jelű adatszolgáltatás február 2-áig nyújtható be az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban, valamint átmenetileg még az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban is.

A háziorvosoknak és a szakorvosoknak szintén február 2-áig kell teljesíteniük a tavaly kiállított, személyi kedvezményre jogosító igazolásokról szóló elektronikus adatszolgáltatást. A K51-es űrlap kizárólag elektronikusan tölthető ki, erre a legegyszerűbb megoldást az ONYA felülete kínálja.

A NAV hangsúlyozza, hogy a magánszemélyek, az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek számára továbbra is az eSZJA portál jelenti a legkényelmesebb megoldást az adóbevallás elkészítéséhez. A rendszerben az adóhatóság által előkészített tervezet néhány perc alatt áttekinthető, szükség esetén módosítható és véglegesíthető. A kitöltést egy interaktív kérdés–válasz funkció is támogatja.

A bevallási tervezetek március 15-től lesznek elérhetők Ügyfélkapu+ vagy DÁP-azonosítással.

Az adóhatóság honlapján minden szükséges információ megtalálható a 2026-os szja-bevallási időszakkal kapcsolatban.

