Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Holnap a benzin és a dízel beszerzési ára sem változik.
Attól függetlenül, hogy a nagykereskedelmi árak változatlanok, a kiskereskedelmi árak változhatnak, így történt ez a hétvégén is.
Így az aktuális átlagárak a kutakon 2026.02.02-én:
- 95-ös benzin: 553 Ft/liter
- Gázolaj: 570 Ft/liter
Címlapkép forrása: Shutterstock
