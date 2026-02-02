  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Keddtől a benzin és a gázolaj nagykerára is változatlan marad - írja a holtankoljak.

Holnap a benzin és a dízel beszerzési ára sem változik.

Attól függetlenül, hogy a nagykereskedelmi árak változatlanok, a kiskereskedelmi árak változhatnak, így történt ez a hétvégén is. 

Így az aktuális átlagárak a kutakon 2026.02.02-én: 

  • 95-ös benzin: 553 Ft/liter
  • Gázolaj: 570 Ft/liter 
