Nagyon erős az amerikai feldolgozóipar

Januárban az ISM feldolgozóipari beszerzési menedzserindexe 47,9 pontról 52,6 pontra változott januárban (várakozás: 48,5 pont). Ezen belül az árkomponens 58,5 pontról 59 pontra változott. A foglalkoztatottsági komponens 44,9 pontról 48,1 pontra, míg az új megrendelések 47,7 pontról 57,1 pontra.
Kirobbanó formában van az amerikai feldolgozóipar az ISM felérése szerint és hosszú idő után januárban kilábalhatott a recesszióból. Ráadásul óriáasit ugrottak az új megrendelésekm javult a foglalkoztatottsak, viszont az árnyomás magas maradt. Ez egy túlhevülő gazdaság jelei inkább. Épp egy ilyen helyzetre figyelmeztettünk ősszel, hogy a Fed épp akkor kezd el kamatot vágni, amikor már megvannak az alapjai a gazdaság újragyorsulásának.
Ha az erős szolgáltatószektor mellé még a feldolgozóipar is betársul, akkor az inflációs veszélyek hirtelen ugorhatnak meg.
Ezt szagolhatta ki a kötvénypiac is, ugyanis egy ideje már emelkednek az inflációs várakozások is.
