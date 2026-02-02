  • Megjelenítés
Nagyon erős az amerikai feldolgozóipar
Gazdaság

Nagyon erős az amerikai feldolgozóipar

Portfolio
Minden fronton nagyon erős az amerikai feldolgozóipar az ISM felérése szerint. A foglalkoztatottság javult, az új megrendelések óriásit ugrottak. Eközben viszont az árnyomás is erős maradt.

Januárban az ISM feldolgozóipari beszerzési menedzserindexe 47,9 pontról 52,6 pontra változott januárban (várakozás: 48,5 pont). Ezen belül az árkomponens 58,5 pontról 59 pontra változott. A foglalkoztatottsági komponens 44,9 pontról 48,1 pontra, míg az új megrendelések 47,7 pontról 57,1 pontra.

Kirobbanó formában van az amerikai feldolgozóipar az ISM felérése szerint és hosszú idő után januárban kilábalhatott a recesszióból. Ráadásul óriáasit ugrottak az új megrendelésekm javult a foglalkoztatottsak, viszont az árnyomás magas maradt. Ez egy túlhevülő gazdaság jelei inkább. Épp egy ilyen helyzetre figyelmeztettünk ősszel, hogy a Fed épp akkor kezd el kamatot vágni, amikor már megvannak az alapjai a gazdaság újragyorsulásának.

Ha az erős szolgáltatószektor mellé még a feldolgozóipar is betársul, akkor az inflációs veszélyek hirtelen ugorhatnak meg.

Ezt szagolhatta ki a kötvénypiac is, ugyanis egy ideje már emelkednek az inflációs várakozások is.

