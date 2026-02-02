Óvatos optimizmusról érkezett hír a világ második legnagyobb gazdaságából

Januárban tovább élénkült a kínai feldolgozóipar: a beszerzésimenedzser-index 50,3 pontra emelkedett az előző havi 50,1 pontról, ami megfelelt a piaci várakozásoknak, ugyanakkor a gyengülő üzleti bizalom és az emelkedő költségek árnyalják a kedvező képet.

A Caixin Insight Group és az S&P Global hétfőn közzétett felmérése szerint a kínai feldolgozóipari szektor teljesítménye továbbra is bővülő pályán mozog, mivel a mutató értéke a növekedést és a visszaesést elválasztó 50 pontos küszöb fölött maradt. Az 50,3 pontos januári adat az elmúlt három hónap legmagasabb szintje, vagyis tavaly október óta ez jelzi a legdinamikusabb bővülést az ágazatban.

A kedvező folyamatok hátterében elsősorban a megrendelésállomány növekedése és a termelési volumen mérsékelt emelkedése áll. Ennek hatására a feldolgozóipari vállalatok három hónapnyi stagnálást követően ismét a dolgozói létszám növelésére szánták el magukat, bár a foglalkoztatás bővülése egyelőre csak visszafogott mértékű.

A növekedési számok mellett ugyanakkor aggasztó jelenségek is láthatók. A költséginfláció januárban számottevően erősödött: a beszerzési árak tavaly szeptember óta nem tapasztalt ütemben emelkedtek, amit jelentős részben a fémek drágulása okozott. A magasabb inputköltségek miatt a gyártók 2024 novembere óta először kényszerültek termékeik árának emelésére.

További kockázatot jelent, hogy a vállalatok jövőbe vetett bizalma januárban kilenc hónapos mélypontra esett.

A borúlátóbb hangulat kialakulásához a gazdasági növekedési kilátásokat övező bizonytalanság és a fokozódó költségnyomás együttesen járult hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio