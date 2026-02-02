  • Megjelenítés
Szembement Trumppal az amerikai bíró, folytatódhat az elnök által elkaszált gigantikus projekt
Gazdaság

Szembement Trumppal az amerikai bíró, folytatódhat az elnök által elkaszált gigantikus projekt

Portfolio
A Trump-kormányzat által decemberben leállított mind az öt tengeriszélerőmű-projekt folytathatja az építkezést, miután egy szövetségi bíró engedélyezte a dán Ørsted számára a New York partjainál épülő Sunrise Wind beruházás újraindítását – írja a Reuters.
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
Február 25-26-án jön a Planet Konferencia: Milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan valósítható meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon?  Regisztráljon az ingyenes Planet Konferencia tiszta energiáról szóló napjára a konkrét válaszokért!
Információ és jelentkezés

Az Ørsted kérelme volt az ötödik, amelyet tengeriszélerőmű-fejlesztő nyújtott be a belügyminisztérium december 22-i döntése ellen. A tárca nemzetbiztonsági okokra, konkrétan a radarok zavarásának kockázatára hivatkozva állíttatta le a több milliárd dollár értékű létesítmények építését.

Az Ørsted közölte, hogy azonnal folytatja a munkát, ugyanakkor fenntartja a belügyminisztérium eredeti döntése ellen indított perét. A vállalat hozzátette, hogy a kormánnyal együttműködve keresi a hosszú távú megoldást.

A cég eddig több mint 7 milliárd dollárt költött vagy kötött le a Sunrise Wind megvalósítására. Az Ørsted ügyvédei a tárgyaláson arra figyelmeztettek, hogy ha február 6-ig nem oldják fel a munkaleállítást, elveszíthetik a tenger alatti kábel lefektetéséhez szükséges speciális hajót.

Minden bíróság, amely eddig vizsgálta ezt a kérdést, arra jutott, hogy a speciális hajók elvesztése és az ebből fakadó késedelmek helyrehozhatatlan kárt okoznak. Ezzel egyetértek

Még több Gazdaság

Az adóinga túloldalán, avagy üres zsebből nehéz takarékoskodni

Veszélyes front söpör végig az országon: jön a havazás és az ónos eső, 10 vármegyére adtak ki riasztást

Nagyon erős az amerikai feldolgozóipar

– mondta Royce Lamberth szövetségi bíró, mielőtt helyt adott az Ørsted kérelmének.

Az igazságügyi minisztérium ügyvédje azzal érvelt, hogy a felfüggesztést új, minősített információk indokolták, amelyek a tengeri szélerőművek üzemeltetésének nemzetbiztonsági kockázataira vonatkoznak.

A tengeriszélerőmű-fejlesztőknek többször is komoly akadályokkal kellett szembenézniük Donald Trump elnöksége alatt.

Trump többször kijelentette, hogy a szélturbinákat csúnyának, drágának és hatékonytalannak tartja.

A Sunrise Wind a New York állambeli Long Islandtől mintegy 50 kilométerre keletre épül, és jelenleg körülbelül 45 százalékos készültségi szinten áll. A tervek szerint közel 600 ezer háztartást láthat majd el árammal, és akár már októberben megkezdheti a működését.

Címlapkép forrása: koiguo via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Jó a hangulat az Egyesült Államokban, emelkedőben az indexek
Zsiday Viktor: még egy egyetemista is tudja, hogy lehetne 3 százalék körüli növekedés Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility