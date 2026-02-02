Szembement Trumppal az amerikai bíró, folytatódhat az elnök által elkaszált gigantikus projekt

A Trump-kormányzat által decemberben leállított mind az öt tengeriszélerőmű-projekt folytathatja az építkezést, miután egy szövetségi bíró engedélyezte a dán Ørsted számára a New York partjainál épülő Sunrise Wind beruházás újraindítását – írja a Reuters.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője Február 25-26-án jön a Planet Konferencia: Milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan valósítható meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon? Regisztráljon az ingyenes Planet Konferencia tiszta energiáról szóló napjára a konkrét válaszokért!

Az Ørsted kérelme volt az ötödik, amelyet tengeriszélerőmű-fejlesztő nyújtott be a belügyminisztérium december 22-i döntése ellen. A tárca nemzetbiztonsági okokra, konkrétan a radarok zavarásának kockázatára hivatkozva állíttatta le a több milliárd dollár értékű létesítmények építését.

Az Ørsted közölte, hogy azonnal folytatja a munkát, ugyanakkor fenntartja a belügyminisztérium eredeti döntése ellen indított perét. A vállalat hozzátette, hogy a kormánnyal együttműködve keresi a hosszú távú megoldást.

A cég eddig több mint 7 milliárd dollárt költött vagy kötött le a Sunrise Wind megvalósítására. Az Ørsted ügyvédei a tárgyaláson arra figyelmeztettek, hogy ha február 6-ig nem oldják fel a munkaleállítást, elveszíthetik a tenger alatti kábel lefektetéséhez szükséges speciális hajót.

Minden bíróság, amely eddig vizsgálta ezt a kérdést, arra jutott, hogy a speciális hajók elvesztése és az ebből fakadó késedelmek helyrehozhatatlan kárt okoznak. Ezzel egyetértek

– mondta Royce Lamberth szövetségi bíró, mielőtt helyt adott az Ørsted kérelmének.

Az igazságügyi minisztérium ügyvédje azzal érvelt, hogy a felfüggesztést új, minősített információk indokolták, amelyek a tengeri szélerőművek üzemeltetésének nemzetbiztonsági kockázataira vonatkoznak.

A tengeriszélerőmű-fejlesztőknek többször is komoly akadályokkal kellett szembenézniük Donald Trump elnöksége alatt.

Trump többször kijelentette, hogy a szélturbinákat csúnyának, drágának és hatékonytalannak tartja.

A Sunrise Wind a New York állambeli Long Islandtől mintegy 50 kilométerre keletre épül, és jelenleg körülbelül 45 százalékos készültségi szinten áll. A tervek szerint közel 600 ezer háztartást láthat majd el árammal, és akár már októberben megkezdheti a működését.

Címlapkép forrása: koiguo via Getty Images