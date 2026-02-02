  • Megjelenítés
Történelmi rekordot döntött Trump: hatalmas vagyont halmozott fel politikai ellenfelei ellen
Történelmi rekordot döntött Trump: hatalmas vagyont halmozott fel politikai ellenfelei ellen

Donald Trump politikai hadikasszája látványosan felduzzadt 2025 második felében. A szombaton benyújtott kampányfinanszírozási jelentések szerint példátlan összegű pénz áll az amerikai elnök rendelkezésére, hogy befolyásolja a 2026-os félidős választásokat és az azokat követő politikai folyamatokat, jóllehet újabb elnöki ciklusra már nem indulhat - összesítette a Politico.

Trump közös adománygyűjtő bizottsága az év második felében 26 millió dollárt kalapozott össze. Emellett további 8 millió dollár érkezett közvetlenül a vezetői politikai akcióbizottságába.

A hozzá köthető szuper PAC, a MAGA Inc. bankszámláján pedig több mint 300 millió dollár áll rendelkezésre.

Így mindent összeadva az elnökhöz köthető kampányszámlák hálózatán már mintegy 375 millió dollár halmozódott fel.

Ez az összeg messze meghaladja bármely más republikánus vagy demokrata politikus rendelkezésére álló forrásokat a 2026-os választások előtt. Trump továbbra is vezeti a republikánus adománygyűjtést, mind a nagyadományozók, mind a kisebb összegeket felajánló támogatók körében. A Trump National Committee a WinRed republikánus online adománygyűjtő platformon befolyt összegek mintegy egy Nyolcadát gyűjtötte be 2025 második felében.

Egyelőre nem világos, mire fordítja majd Trump ezt a hatalmas összeget. Csoportjai eddig visszafogottan viselkedtek a republikánus előválasztásokban.

Bár az elnök több a kongresszusban ülő republikánus képviselő ellen is támogatott kihívó jelölteket, komolyabb pénzügyi eszközöket eddig nem vetett be mellettük.

A tetemes hadikassza a hagyományos pártszerkezettől nagyrészt független politikai erővé teszi Trumpot. A Republikánus Nemzeti Bizottság év végén 95 millió dollárral rendelkezett, ami nagyjából a Trump-közeli csoportok forrásainak egynegyedét teszi ki. A Demokrata Nemzeti Bizottság helyzete ennél is kedvezőtlenebb: alig 14 millió dollár készpénze van, miközben adóssága meghaladja a 17 millió dollárt.

Címlapkép forrása: Official White House Molly Riley

