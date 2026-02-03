Átvágták a gordiuszi csomót, vége lehet az amerikai kormányzati leállásnak

Az alsóházi végső szavazáson
a demokraták egységes elutasítása mellett fogadták el az 1200 milliárd dolláros költségvetési törvényt,
ami szeptember végéig biztosítja a kulcsfontosságú kormányzati intézmények és minisztériumok finanszírozását. Az érintett intézmények között szerepel a hadügyi (Pentagon), a munkaügyi, oktatási, egészségügyi és lakásügyi minisztérium.
A szövetségi törvényhozás felsőháza, a szenátus pénteken egy kompromisszumot követően fogadta el a törvényt, amiből kimaradt a belbiztonsági minisztérium (DHS) és intézményeinek hosszú távú finanszírozása a bevándorlási hatóság fellépése körüli viták miatt. A jogszabály ezt követően kerülhetett végszavazásra a képviselőház elé. A DHS működése két hétre biztosított, a demokraták azt követelik, hogy a minisztérium működtetésének finanszírozásához való hozzájárulásuk fejében törvényben korlátozzák az illegális bevándorlás elleni fellépés végrehajtására hivatott Bevándorlási- és Vámvégrehajtás (ICE) jogköreit, tiltsák meg az ügynökök számára a maszk viselését.
A kérdésről politikai vita indul, amellyel kapcsolatban Mike Johnson, a képviselőház republikánus elnöke kedden kijelentette, hogy a törvényhozás abban nem akadályozhatja meg a szövetségi hatóságot, hogy az ország érvényben lévő bevándorlási törvényeit végrehajtsa. A demokraták álláspontja szerint a bevándorlási ügynökök a Minneapolisban és környékén zajló átfogó intézkedéssorozat során törvénysértő módon léptek fel.
Republikánus törvényhozók arra hívták fel a figyelmet, hogy a belbiztonsági minisztérium intézményeinek működését fenyegető vita nem érinti a bevándorlási hatóságot, amely már elfogadott költségvetéssel rendelkezik, hanem egy elhúzódó politikai folyamat a szintén a minisztériumhoz tartozó parti őrséget, a repülőtéri biztonsági ellenőrzéseket végző szervezetet (TSA) és a vészhelyzeti ügynökséget (FEMA) foszthatja meg a működését biztosító forrásoktól.
Donald Trump amerikai elnök korábban azt nyilatkozta, hogy a maga részéről azonnal aláírja a törvényt, amint az asztalára kerül.
Címlapkép forrása: Portfolio
Váratlan lépés a kormánytól: stratégiai jelentőségűvé nyilvánítottak egy csődbe ment céget
Rengeteg piaci szereplő kártalanítása válhat így egyszerűbbé.
Rekordidő alatt fejlesztették ki az új csodafegyvert: hamarosan megkapja az ukrán hadsereg
Sorsfordító hatása lehet az új fegyveradománynak.
A gyógyszeripar felé kacsingat az OpenAI
Megszólalt a cégvezér.
Zelenszkij kemény választ vár Amerikától: konkrét követelést fogalmazott meg Trump felé
Putyin támadásai után várja a lépéseket Washingtontól.
Sosem látott járvány tombol Magyarországon
Még felfutó szakaszban vagyunk.
Apró európai ország fegyverei dönthetik el Ukrajna sorsát: megdöbbentő, honnan érkezik a segítség
Egymilliárd eurós orosz hadihajókat semmisítenek meg fillérekből.
Ursula von der Leyen szép csendben több milliárd eurós ajándékot készít elő az EU-s iparnak
Hatalmas könnyítés készül a brüsszeli boszorkánykonyhában.
Megdöbbentő tervet vázolt fel Donald Trump: ez már a saját pártjának is sok
Meghúzták a határokat a Republikánus Párt tagjai a választásokat illetően.
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Miért ennyivel olcsóbb a kínai villanyautó? Nem (csak) az olcsó bér a válasz
Könnyű azt állítani, hogy a kínai e-autók csak az olcsóbb munkaerő miatt kerülnek jóval kevesebbe, mint európai versenytársaik, de ennél jóval többről van szó. Ma... The post Miért ennyiv
Végrehajtás indult ellened? Így lehet felfüggeszteni
Mutatjuk, hogyan lehet felfüggeszteni, szüneteltetni, vagy megszüntetni a már megindult végrehajtási eljárást, ingatlanárverést. Ezek a leghatékonyabb módjai a végrehajtási eljárás felfüg
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!