Átvágták a gordiuszi csomót, vége lehet az amerikai kormányzati leállásnak

Az amerikai képviselőház republikánus többsége kedden megszavazta a kormányzati intézmények finanszírozásáról szóló törvényt, aminek nyomán újraindulhatnak a február elején leállt kormányzati intézmények.

Az alsóházi végső szavazáson

a demokraták egységes elutasítása mellett fogadták el az 1200 milliárd dolláros költségvetési törvényt,

ami szeptember végéig biztosítja a kulcsfontosságú kormányzati intézmények és minisztériumok finanszírozását. Az érintett intézmények között szerepel a hadügyi (Pentagon), a munkaügyi, oktatási, egészségügyi és lakásügyi minisztérium.

A szövetségi törvényhozás felsőháza, a szenátus pénteken egy kompromisszumot követően fogadta el a törvényt, amiből kimaradt a belbiztonsági minisztérium (DHS) és intézményeinek hosszú távú finanszírozása a bevándorlási hatóság fellépése körüli viták miatt. A jogszabály ezt követően kerülhetett végszavazásra a képviselőház elé. A DHS működése két hétre biztosított, a demokraták azt követelik, hogy a minisztérium működtetésének finanszírozásához való hozzájárulásuk fejében törvényben korlátozzák az illegális bevándorlás elleni fellépés végrehajtására hivatott Bevándorlási- és Vámvégrehajtás (ICE) jogköreit, tiltsák meg az ügynökök számára a maszk viselését.

A kérdésről politikai vita indul, amellyel kapcsolatban Mike Johnson, a képviselőház republikánus elnöke kedden kijelentette, hogy a törvényhozás abban nem akadályozhatja meg a szövetségi hatóságot, hogy az ország érvényben lévő bevándorlási törvényeit végrehajtsa. A demokraták álláspontja szerint a bevándorlási ügynökök a Minneapolisban és környékén zajló átfogó intézkedéssorozat során törvénysértő módon léptek fel.

Republikánus törvényhozók arra hívták fel a figyelmet, hogy a belbiztonsági minisztérium intézményeinek működését fenyegető vita nem érinti a bevándorlási hatóságot, amely már elfogadott költségvetéssel rendelkezik, hanem egy elhúzódó politikai folyamat a szintén a minisztériumhoz tartozó parti őrséget, a repülőtéri biztonsági ellenőrzéseket végző szervezetet (TSA) és a vészhelyzeti ügynökséget (FEMA) foszthatja meg a működését biztosító forrásoktól.

Donald Trump amerikai elnök korábban azt nyilatkozta, hogy a maga részéről azonnal aláírja a törvényt, amint az asztalára kerül.

