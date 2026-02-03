  • Megjelenítés
Drasztikus változás a kávéknál: minden magyar vásárlót érint a kormány terve
Drasztikus változás a kávéknál: minden magyar vásárlót érint a kormány terve

A Magyar Élelmiszerkönyv kávékra és pótkávékra vonatkozó előírásainak tervezett módosítása jelentősen befolyásolhatja a hazai kávépiacot: a szabályozás szigorúbb és átláthatóbb lehet, és a fogyasztói tájékoztatás javítását is szolgálná - írta meg az Infostart.

Az Agrárminisztérium által kidolgozott tervezet alapjaiban gondolja újra a kávétermékek hazai szabályozási keretrendszerét. A változtatásokra elsősorban az uniós jogszabályokkal való összhang miatt van szükség, emellett a piaci átláthatóságot is erősítené törvényalkotó.

A tervezett szabályozás érdemben kibővíti az érintett termékkört: az új előírások nemcsak a hagyományos kávéra, hanem a pótkávéra, a különféle kávékeverékekre, valamint a kávé- és cikóriakivonatokra is vonatkoznak majd és az azonnal oldódó kávékeverékek is bekerülnek a szabályozott termékek közé. A jogalkotó részletesen rögzíti, hogy az egyes termékcsoportokban milyen alapanyagok használhatók fel, és meghatározza azt is, milyen mértékben lehet eltérni az előírt minőségi paraméterektől.

Újdonságként jelenik meg a szabályozásban a kávéspecialitások önálló termékkategóriája, amelynek eddig nem volt elkülönített jogi kerete. Ez a lépés a prémium szegmens növekvő piaci jelentőségét tükrözi, és a gyártók számára is egyértelműbb követelményeket teremt.

A koffeintartalom szabályozása terén is számottevő változások várhatók. Az új rendelkezések külön fejezetben foglalkoznak a koffeinmentes termékekkel, és részletesen meghatározzák az édesítőszerek alkalmazásának feltételeit. A pörkölt kávé definícióját is pontosítják, a nyerskávé esetében pedig rögzítik a megengedett nedvesség- és koffeintartalom határértékeit.

A fogyasztói tájékoztatás területén szigorúbb jelölési követelményeket vezetnek be.

A koffeinmentes és az ízesített termékek csomagolásán jól láthatóan és egyértelműen fel kell majd tüntetni ezeket a tulajdonságokat. Az a cél, hogy a vásárlók a termékek jellemzőiről teljes körű, könnyen értelmezhető információhoz jussanak.

Összességében a szabályozás kiterjed a fizikai paraméterekre, például a nedvességtartalomra és az egységes szemcseméretre, a kémiai összetételre, így a hamu- és koffeintartalomra, valamint az érzékszervi jellemzőkre is - utóbbiak közé tartozik többek között a szín és az ízprofil pontos meghatározása.

Az átállásra a jogalkotó felkészülési időt biztosít: ha a módosításokat elfogadják, a jelenlegi előírások szerint előállított kávétermékek

a változások hatályba lépését követően még két évig forgalomban maradhatnak.

Ez a 24 hónapos átmeneti időszak lehetőséget teremt a gyártóknak és a forgalmazóknak arra, hogy fokozatosan és zökkenőmentesen alkalmazkodjanak az új szabályozáshoz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

