Egy plakátért többet fizettek, mint egy számítógépért az Apple-relikviák aukcióján

A Steve Jobs és az informatika forradalma című árverés keretében több mint 140 tétel került az RR Auction virtuális kalapácsa alá. Az alku mintegy két héten át online folyt, végül a január végi zárómérleg 8 millió 153 ezer dolláros bevételt jelzett.
Csekkek, banki kivonatok
Még nem létezett hivatalosan az Apple Computer, amikor az 500 dollárról szóló csekket kiállították Howard Cantin nevére, aki megtervezte a cég számára az első nyomtatott áramkört. A dátum 1976. március 16., az aláírók Steve Jobs és Steve Wozniak. A banki dokumentumok szerint aznap tették a számlára az 500 dollárt, amelyet azonnal felvett a jogosult. A csekket két héttel az Apple Computert hivatalosan megalapító, 1976. április 1-jei, partnerségi megállapodás előtt állították ki. Most az árverező jutalékával együtt pontosan 2.409.886 dollárt fizetett be a licit győztese.
Ugyancsak elkelt az Apple első tranzakcióit rögzítő Wells Fargo banki kivonata, amelyen látszik az 500 dollár befizetése is, dátuma 1976. március 31, az eredetileg 10.000 dollárra tartott papírért 663 ezer dollárig folyt az alku, így a ház nem kis jutalékával együtt 828.569 dollárt ért meg valakinek.
