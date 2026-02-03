  • Megjelenítés
Fájdalmas felismerés a munkahelyekről: a vezetők teljesen mást látnak, mint ami a valóság
Gazdaság

Fájdalmas felismerés a munkahelyekről: a vezetők teljesen mást látnak, mint ami a valóság

Portfolio
Új megközelítésű tanulmányt készített a Nyitottak Vagyunk – We Are Open a Skanska bevonásával a vezetők szerepéről és a munkahelyi működés alapjairól. A Leading with trust című tanulmányból kiderül, hogy a bizalom tudatos építése a hatékony együttműködés és a fenntartható teljesítmény egyik alapja, miközben a vezetőknek és a munkavállalóknak sokszor más a szervezeten belüli bizalom szintjéről alkotott képe.

A tanulmány szerint a bizalom hatással van a csapatok együttműködésére, és arra, hogy milyen feltételek mellett tartható fenn a stabil teljesítmény emberi és szervezeti szinten. Tudatos építése nem csupán „jó gyakorlat”, hanem

a szervezeti ellenállóképesség és alkalmazkodóképesség egyik meghatározó tényezője.

Ezzel szemben a kontroll nemcsak elavult, hanem torzít is: az erre épülő vezetési működés ma már nehezen fenntartható és a szervezeti teljesítmény értelmezését is torzíthatja. A folyamatos ellenőrzés és a „látható jelenlét” túlértékelése könnyen olyan benyomást kelthet, mintha a teljesítmény elsősorban aktivitás, gyors reakciók és folyamatos elérhetőség kérdése lenne, miközben a valódi értékteremtés sok esetben kevésbé látványos, de annál következetesebb munkából áll össze.

Leading with trust
Leading with trust. Forrás: Skanska

Ez a torzulás különösen a hibrid működés során válhat hangsúlyossá, ahol a fizikai jelenlét önmagában már nem alkalmas mérce. Ilyenkor a kontroll könnyen áthelyeződik a mikromenedzsment irányába, ami feszültséget generál és mind az önállóságot, mind pedig a kezdeményezőkészséget is egyaránt csökkentheti. A tanulmány szerint a túlzott kontroll végső soron épp azt gyengítheti, amire a szervezeteknek a legnagyobb szükségük van: a felelősségvállalást, az együttműködést és a hosszú távon fenntartható teljesítményt.

Vezetői vakfolt: eltérő valóságok a munkahelyen

A tanulmány egyik legérdekesebb felismerése, hogy a bizalom szintjéről alkotott kép nem mindenki számára egyezik a szervezeten belül. A vezetők gyakran úgy érzékelik, hogy nyitott, támogató és együttműködő környezetet teremtenek, miközben a munkavállalói tapasztalat nem ezt mutatja. Ez az eltérés nem feltétlenül tudatos, és ritkán fakad rossz szándékból: sokkal inkább abból, hogy a mindennapi működésben más információk jutnak el a vezetőkhöz, mint amiket a csapatok a saját valóságukban megélnek.

Ez a „vakfolt” különösen akkor válhat meghatározóvá, amikor a szervezet gyorsan változik, több csapat párhuzamosan dolgozik, vagy a munkavégzés rugalmasabb keretek között zajlik. Ilyen helyzetekben a bizalom nemcsak a munkahelyi légkört befolyásolja, hanem azt is, mennyire gördülékenyen működik az együttműködés, mennyire vállalnak felelősséget az emberek, és mennyire mernek kezdeményezni. A tanulmány szerint a valódi előrelépéshez

tudatos figyelemre és folyamatos visszacsatolásra van szükség.

A bizalom, mint mentális tehercsökkentő

A tanulmány egy másik fontos felismerése, hogy a bizalom nemcsak a munkahelyi légkört alakítja, hanem a mentális terhelésre is közvetlen hatással van. Ahol a működés kiszámíthatatlan, ott a munkavállalók a mindennapokban rejtett többletenergiát fordítanak az alkalmazkodásra, az óvatosságra és a bizonytalanság kezelésére, ami hosszú távon a fókusz és a teljesítmény rovására mehet. Ezzel szemben a bizalom tehermentesít: ha a szervezet működése átlátható, a vezetői kommunikáció következetes, és a hibázás tanulási lehetőségként jelenik meg, az emberek mentális kapacitása felszabadul. Ez támogatja a koncentrációt, az önállóságot és a kezdeményezőkészséget, vagyis a fenntartható teljesítmény egyik alapfeltételét is megteremti.

Ha a szervezetek tudatosan csökkentik a fent említett vezetői vakfoltokat, mérséklik a kontroll torzító hatásait és kiszámíthatóbb kereteket teremtenek, az nemcsak az együttműködés minőségét erősíti, hanem a bizalomnak köszönhetően mentálisan is fenntarthatóbb munkakörnyezetet teremt. Az erről szóló teljes tanulmány itt olvasható.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

