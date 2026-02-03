  • Megjelenítés
FONTOS Kilőtt az arany!
Februári útvesztő: keresi a helyét a forint a nagy januári rali után
Februári útvesztő: keresi a helyét a forint a nagy januári rali után

Portfolio
Minimális erősödéssel kezdte a forint a keddi napot a dollárral és euróval szemben is. Makrogazdasági adatokban nem fogunk ma bővelkedeni, két fontosabb adatközlés lesz csak: itthon az MNB publikálja a hitelintézetek decemberi összevont mérlegét, nemzetközi fronton pedig a francia januári inflációs adat kerül a fókuszba.
Megfagyott a forint árfolyama

Bár januárt erősen zárta a forint, a februári kezdés egyelőre még nem hozott érdemi mozgást a magyar devizában.

Előző héten a forint még közel 4 éves csúcsra, 314-ig erősödött.

Kedd reggel a dollár-forint árfolyama 322-es szinten áll.

Az euró ellenében is megvolt a lendület január utolsó hetében,

hiszen 380 alá is benézett az árfolyam,

azóta viszont nem találja az irányt.

