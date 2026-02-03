Februári útvesztő: keresi a helyét a forint a nagy januári rali után

Megfagyott a forint árfolyama
Bár januárt erősen zárta a forint, a februári kezdés egyelőre még nem hozott érdemi mozgást a magyar devizában.
Előző héten a forint még közel 4 éves csúcsra, 314-ig erősödött.
Kedd reggel a dollár-forint árfolyama 322-es szinten áll.
Az euró ellenében is megvolt a lendület január utolsó hetében,
hiszen 380 alá is benézett az árfolyam,
azóta viszont nem találja az irányt.
