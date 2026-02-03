Fordulat jön az időjárásban: az ország nagy részén káoszt okozhat a keddi ónos eső

Többfelé havazással indult a hét, Szeged környékén hullott a legtöbb hó, helyenként 5-6 centiméter. A HungaroMet előrejelzése szerint a kedd hajnalban dél, délnyugat felől érkező csapadékzóna észak, északkelet felé terjed, és sokfelé okoz vegyes halmazállapotú csapadékot.
A Dunántúl déli részein a kezdeti kisebb havazás után jellemzően ónos eső valószínű,
amely esőbe vált. A Dunántúli-középhegységben, a főváros tágabb térségében, illetve az Északi-középhegységben először tartósabb havazás várható, majd a legtöbb helyen átmenetileg ónos eső eshet, és csak estétől vált jellemzően esőbe a csapadék.
A Weather on Maps Facebook-posztja szerint átmeneti jegesedésre a Dél-Dunántúlon és a Duna-Tisza közén van esély, kedd este már ott is, ahol korábban még hó hullott.
A HungaroMet szerint a Duna-Tisza közén a kisebb havazás mellett átmeneti ónos eső, majd eső fordulhat elő. Az ónos esőből jellemzően néhány tized milliméter hullhat. Tartós ónos eső kedd délutánig a Mecsek tágabb térségében fordulhat elő (>1 mm), de az esti, éjszakai órákig a Dunántúli-középhegység és a fővárosi agglomeráció 200-300 méter fölötti területein, illetve szerda reggelig az Északi-középhegység magasabban fekvő részein akár több mm ónos eső is hullhat.
A lehulló friss hó vastagsága általában 3-8 (délebbre 1-2) cm között valószínű, de az Északi-középhegység magasabb részein 10 cm, vagy azt meghaladó hóréteg is kialakulhat. A hóréteg – főleg a síkvidéki részeken – dél felől az idő előrehaladtával egyre nagyobb területen olvadozni fog. Kedden napközben az északi országrészben,
főképp a magasabban fekvő területeken ráadásul a délkeleti szél hordhatja a havat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
