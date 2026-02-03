  • Megjelenítés
Fordulat jön az időjárásban: az ország nagy részén káoszt okozhat a keddi ónos eső
Gazdaság

Fordulat jön az időjárásban: az ország nagy részén káoszt okozhat a keddi ónos eső

Portfolio
A február harmadikán érkezett melegfront felhőzetéből főként északon hullhat több centi hó, délebbre már ónos eső, havas eső, majd egyre inkább eső várható – írja az Időkép.

Többfelé havazással indult a hét, Szeged környékén hullott a legtöbb hó, helyenként 5-6 centiméter. A HungaroMet előrejelzése szerint a kedd hajnalban dél, délnyugat felől érkező csapadékzóna észak, északkelet felé terjed, és sokfelé okoz vegyes halmazállapotú csapadékot.

A Dunántúl déli részein a kezdeti kisebb havazás után jellemzően ónos eső valószínű,

amely esőbe vált. A Dunántúli-középhegységben, a főváros tágabb térségében, illetve az Északi-középhegységben először tartósabb havazás várható, majd a legtöbb helyen átmenetileg ónos eső eshet, és csak estétől vált jellemzően esőbe a csapadék.

A Weather on Maps Facebook-posztja szerint átmeneti jegesedésre a Dél-Dunántúlon és a Duna-Tisza közén van esély, kedd este már ott is, ahol korábban még hó hullott.

Még több Gazdaság

Meglepő lépés az ausztrál jegybanktól: pont az ellenkezőjét teszik, mint a világ többi része

Váratlan fordulat a török gazdaságban: az elemzők is megdöbbentek a friss adatokon

Gigantikus bejelentés érkezett: új stratégiai partnert talált az Európai Unió

A HungaroMet szerint a Duna-Tisza közén a kisebb havazás mellett átmeneti ónos eső, majd eső fordulhat elő. Az ónos esőből jellemzően néhány tized milliméter hullhat. Tartós ónos eső kedd délutánig a Mecsek tágabb térségében fordulhat elő (>1 mm), de az esti, éjszakai órákig a Dunántúli-középhegység és a fővárosi agglomeráció 200-300 méter fölötti területein, illetve szerda reggelig az Északi-középhegység magasabban fekvő részein akár több mm ónos eső is hullhat.

A lehulló friss hó vastagsága általában 3-8 (délebbre 1-2) cm között valószínű, de az Északi-középhegység magasabb részein 10 cm, vagy azt meghaladó hóréteg is kialakulhat. A hóréteg – főleg a síkvidéki részeken – dél felől az idő előrehaladtával egyre nagyobb területen olvadozni fog. Kedden napközben az északi országrészben,

főképp a magasabban fekvő területeken ráadásul a délkeleti szél hordhatja a havat.

Kapcsolódó cikkünk

Veszélyes front söpör végig az országon: jön a havazás és az ónos eső, 10 vármegyére adtak ki riasztást

Kiadták a veszélyjelzést, szélsőséges időjárás érkezik Magyarországra

Havazás érkezett Magyarországra, de már közel a fordulat az időjárásban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pluszban zárt Amerika
Zsiday Viktor: még egy egyetemista is tudja, hogy lehetne 3 százalék körüli növekedés Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility