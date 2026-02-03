  • Megjelenítés
Franciaország nem mindennapi javaslattal állt elő - Drasztikus lépéssel mentenék meg a világgazdaságot
Gazdaság

Franciaország nem mindennapi javaslattal állt elő - Drasztikus lépéssel mentenék meg a világgazdaságot

Portfolio
Franciaország radikális ötlettel állt elő a G7-ek 2026-os elnökségének kezdetén: Roland Lescure pénzügyminiszter közös uniós és szövetségesi vámtarifák kidolgozását sürgeti a globális gazdasági egyensúlytalanságok megfékezésére - írta meg a Bloomberg.

Közös fellépés a globális egyensúlytalanságok ellen. Roland Lescure francia pénzügyminiszter kijelentette, hogy a G7-csoportnak (Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, Egyesült Királyság, Egyesült Államok) közös eszközrendszert kell kidolgoznia a világgazdaságot feszítő egyenlőtlenségek kezelésére.

A miniszter szerint a cél egy „elfogadható és használható eszközöket tartalmazó katalógus” létrehozása,

amely magában foglalhatja az összehangolt vámtarifák bevezetését is.

A francia G7-elnökség prioritásait részletező eseményen Lescure hangsúlyozta: a pénzügyminiszterek és jegybankelnökök 2026. május 18-19-én Párizsban ülnek össze, hogy megvitassák ezeket a lépéseket.

A francia javaslat hátterében három fő gazdasági feszültségpont áll:

  • Kína: hatalmas kereskedelmi többlet és az elégtelen belső kereslet.
  • Európa: krónikus alulinvesztáltság.
  • Egyesült Államok: hitelből fűtött túlfogyasztás.

A globális gazdasági és pénzügyi rend éppen felborulóban van

– figyelmeztetett Lescure, utalva a geopolitikai töredezettségre és a kereskedelmi feszültségekre, amelyek esetenként még a szövetségesek között is megjelennek.

Grönland és a transzatlanti feszültség. A francia G7-elnökségnek már a korai szakaszban komoly kihívásokkal kell szembenéznie. Donald Trump korábbi fenyegetései, amelyek az európai szövetségesek elleni vámtarifákról szóltak a Grönland körüli viták kapcsán, kemény választ váltottak ki Párizsból. A francia kormány szerint ilyen esetekben Európának a legerősebb kereskedelmi eszközeit kell bevetnie a válaszcsapáshoz.

Fenntarthatatlan a jelenlegi pálya. A francia vezetés szerint, ha nem történik előrelépés a párbeszédben és nem születnek korrekciós intézkedések, a jelenlegi folyamatoknak „rossz vége lesz”.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

