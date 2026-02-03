Franciaország nem mindennapi javaslattal állt elő - Drasztikus lépéssel mentenék meg a világgazdaságot

Közös fellépés a globális egyensúlytalanságok ellen. Roland Lescure francia pénzügyminiszter kijelentette, hogy a G7-csoportnak (Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, Egyesült Királyság, Egyesült Államok) közös eszközrendszert kell kidolgoznia a világgazdaságot feszítő egyenlőtlenségek kezelésére.
A miniszter szerint a cél egy „elfogadható és használható eszközöket tartalmazó katalógus” létrehozása,
amely magában foglalhatja az összehangolt vámtarifák bevezetését is.
A francia G7-elnökség prioritásait részletező eseményen Lescure hangsúlyozta: a pénzügyminiszterek és jegybankelnökök 2026. május 18-19-én Párizsban ülnek össze, hogy megvitassák ezeket a lépéseket.
A francia javaslat hátterében három fő gazdasági feszültségpont áll:
- Kína: hatalmas kereskedelmi többlet és az elégtelen belső kereslet.
- Európa: krónikus alulinvesztáltság.
- Egyesült Államok: hitelből fűtött túlfogyasztás.
A globális gazdasági és pénzügyi rend éppen felborulóban van
– figyelmeztetett Lescure, utalva a geopolitikai töredezettségre és a kereskedelmi feszültségekre, amelyek esetenként még a szövetségesek között is megjelennek.
Grönland és a transzatlanti feszültség. A francia G7-elnökségnek már a korai szakaszban komoly kihívásokkal kell szembenéznie. Donald Trump korábbi fenyegetései, amelyek az európai szövetségesek elleni vámtarifákról szóltak a Grönland körüli viták kapcsán, kemény választ váltottak ki Párizsból. A francia kormány szerint ilyen esetekben Európának a legerősebb kereskedelmi eszközeit kell bevetnie a válaszcsapáshoz.
Fenntarthatatlan a jelenlegi pálya. A francia vezetés szerint, ha nem történik előrelépés a párbeszédben és nem születnek korrekciós intézkedések, a jelenlegi folyamatoknak „rossz vége lesz”.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Vidámparkot építene egy befektető Budapesten
Barnamezős beruházás lehet a Népszigeten, ha senki nem él az elővásárlási jogával.
Meglepő fordulat a háborús övezetben: történelmi megállapodás született, ami mindent megváltoztathat
Örülni korai még, de ennyire jól kinéző megállapodás még nem született.
Az utolsó pillanatban jött a fordulat: megtorpedózták Trump mestertervét, százezrek lélegezhetnek fel
A Trump-kormányzat bírósághoz fordul.
Bod Péter Ákos: Trump egyszerűen nem érti a 21. századot, amivel veszélybe sodorja a dollárt
A Corvinus professzorának cikke.
Felfedezték a külföldiek a magyar turizmus rejtett tartalékait
A Checklist vendége volt Kökény László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezetője.
Fordulat a magyar ingatlanok körül: olyan változások jönnek, amelyekre évek óta várnak a befektetők
A Colliers közzétette tavalyi összefoglalóját és idei éves kitekintését.
Magyarország az évszázad legerősebb évét zárta egy mutatóban
1,17 millió tonna kőolaj.
Irán bejelentette: csak akkor ülnek tárgyalóasztalhoz, ha ez a feltétel teljesül
Eléggé gumifogalomnak néz ki.
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Miért ennyivel olcsóbb a kínai villanyautó? Nem (csak) az olcsó bér a válasz
Könnyű azt állítani, hogy a kínai e-autók csak az olcsóbb munkaerő miatt kerülnek jóval kevesebbe, mint európai versenytársaik, de ennél jóval többről van szó. Ma... The post Miért ennyiv
Végrehajtás indult ellened? Így lehet felfüggeszteni
Mutatjuk, hogyan lehet felfüggeszteni, szüneteltetni, vagy megszüntetni a már megindult végrehajtási eljárást, ingatlanárverést. Ezek a leghatékonyabb módjai a végrehajtási eljárás felfüg
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.