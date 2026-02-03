  • Megjelenítés
Gigantikus bejelentés érkezett: új stratégiai partnert talált az Európai Unió
Gigantikus bejelentés érkezett: új stratégiai partnert talált az Európai Unió

Portfolio
Líbia az elkövetkező öt évben jelentősen növelni szeretné földgázkitermelését, hogy 2030 elejére lényegesen nagyobb exportkapacitással rendelkezzen Európa felé – jelentette be Maszúd Szulejmán, a Líbiai Nemzeti Olajtársaság elnöke az LNG2026 konferencián.

A tervek szerint az észak-afrikai ország napi földgáztermelését csaknem egymilliárd köbméterre emelik.

Jelenleg az ország csupán elenyésző mennyiségű földgázt exportál, miközben Líbia összesen mintegy 80 billió köbméter földgáztartalékkal rendelkezik. Az év második felében megkezdik a palagázkészletek feltárását is.

Az olajtársaság elnöke arról is beszámolt, hogy február 11-én hirdetik ki a legutóbbi koncessziós pályázat nyerteseit. A tenderre 37 vállalat nyújtott be ajánlatot Ázsiából, Európából, Észak-Amerikából, a Közel-Keletről és Afrikából. A jelentkezők között olyan nagyvállalatok is szerepelnek, mint a Chevron, az Eni, a ConocoPhillips, valamint egy, a Repsolt is magában foglaló konzorcium.

Aggasztó jelek a gázpiacon: a háború óta nem voltak ilyen alacsonyak a készletek

Forrás: Reuters

