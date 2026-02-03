Hihetetlen ötlettel állt elő egy cég: mikró méretű atomerőmű az ebédlőasztalon

A fúzió a bőséges, tiszta energia ígéretét hordozza, a technikai és mérnöki akadályok azonban továbbra is hatalmasak – különösen ilyen kis méretű reaktorok esetében. Ennek ellenére a befektetők hajlandóak jelentős összegeket kockáztatni: a Fúziósipari Szövetség 2025-ös jelentése szerint az iparág eddig már több mint 9,7 milliárd dollárt vonzott be eddig.
Robin Langtry vezérigazgató szerint a növekvő érdeklődést elsősorban a villamosenergia-igény robbanásszerű emelkedése hajtja, különösen az adatközpontok részéről.
Az Avalanche magneto-elektrosztatikus fúziós eljárást alkalmaz, amely erős mágneses tereket és nagyfeszültséget használ a plazma összetartására. Ezt a technológiát nehéz hagyományos, nagyméretű erőművekké fejleszteni, viszont a konstrukció jól illeszkedik a gyári tömegtermeléshez, ami hosszabb távon jelentősen csökkentheti a költségeket.
A startup kezdetben olyan felhasználási területekre összpontosít, amelyek nem igényelnek óriási energiamennyiséget, de hajlandóak felárat fizetni a folyamatosan rendelkezésre álló, ritkán tankolást igénylő tiszta energiáért.
Ilyenek például a katonai bázisok és az űrkutatási iparág.
Az első kereskedelmi termék várhatóan a 2030-as évek elejére készülhet el. A reaktor akár 100 kilowatt teljesítményt is képes lehet leadni – ez több mint 50 háztartás energiaigényét fedezheti – mindössze egy méter széles és két méter hosszú rendszerből.
A vállalat egy nagyobb, körülbelül 50 megawattos kapacitású változatot is fejleszt adatközpont-üzemeltetők számára, akik ezeket az egységeket modulárisan, csoportosan telepíthetnék.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Vidámparkot építene egy befektető Budapesten
Barnamezős beruházás lehet a Népszigeten, ha senki nem él az elővásárlási jogával.
Meglepő fordulat a háborús övezetben: történelmi megállapodás született, ami mindent megváltoztathat
Örülni korai még, de ennyire jól kinéző megállapodás még nem született.
Az utolsó pillanatban jött a fordulat: megtorpedózták Trump mestertervét, százezrek lélegezhetnek fel
A Trump-kormányzat bírósághoz fordul.
Bod Péter Ákos: Trump egyszerűen nem érti a 21. századot, amivel veszélybe sodorja a dollárt
A Corvinus professzorának cikke.
Felfedezték a külföldiek a magyar turizmus rejtett tartalékait
A Checklist vendége volt Kökény László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezetője.
Fordulat a magyar ingatlanok körül: olyan változások jönnek, amelyekre évek óta várnak a befektetők
A Colliers közzétette tavalyi összefoglalóját és idei éves kitekintését.
Magyarország az évszázad legerősebb évét zárta egy mutatóban
1,17 millió tonna kőolaj.
Irán bejelentette: csak akkor ülnek tárgyalóasztalhoz, ha ez a feltétel teljesül
Eléggé gumifogalomnak néz ki.
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Miért ennyivel olcsóbb a kínai villanyautó? Nem (csak) az olcsó bér a válasz
Könnyű azt állítani, hogy a kínai e-autók csak az olcsóbb munkaerő miatt kerülnek jóval kevesebbe, mint európai versenytársaik, de ennél jóval többről van szó. Ma... The post Miért ennyiv
Végrehajtás indult ellened? Így lehet felfüggeszteni
Mutatjuk, hogyan lehet felfüggeszteni, szüneteltetni, vagy megszüntetni a már megindult végrehajtási eljárást, ingatlanárverést. Ezek a leghatékonyabb módjai a végrehajtási eljárás felfüg
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!