Hihetetlen ötlettel állt elő egy cég: mikró méretű atomerőmű az ebédlőasztalon

A fúzió a bőséges, tiszta energia ígéretét hordozza, a technikai és mérnöki akadályok azonban továbbra is hatalmasak – különösen ilyen kis méretű reaktorok esetében. Ennek ellenére a befektetők hajlandóak jelentős összegeket kockáztatni: a Fúziósipari Szövetség 2025-ös jelentése szerint az iparág eddig már több mint 9,7 milliárd dollárt vonzott be eddig.

Robin Langtry vezérigazgató szerint a növekvő érdeklődést elsősorban a villamosenergia-igény robbanásszerű emelkedése hajtja, különösen az adatközpontok részéről.

Az Avalanche magneto-elektrosztatikus fúziós eljárást alkalmaz, amely erős mágneses tereket és nagyfeszültséget használ a plazma összetartására. Ezt a technológiát nehéz hagyományos, nagyméretű erőművekké fejleszteni, viszont a konstrukció jól illeszkedik a gyári tömegtermeléshez, ami hosszabb távon jelentősen csökkentheti a költségeket.

A startup kezdetben olyan felhasználási területekre összpontosít, amelyek nem igényelnek óriási energiamennyiséget, de hajlandóak felárat fizetni a folyamatosan rendelkezésre álló, ritkán tankolást igénylő tiszta energiáért.

Ilyenek például a katonai bázisok és az űrkutatási iparág.

Az első kereskedelmi termék várhatóan a 2030-as évek elejére készülhet el. A reaktor akár 100 kilowatt teljesítményt is képes lehet leadni – ez több mint 50 háztartás energiaigényét fedezheti – mindössze egy méter széles és két méter hosszú rendszerből.

A vállalat egy nagyobb, körülbelül 50 megawattos kapacitású változatot is fejleszt adatközpont-üzemeltetők számára, akik ezeket az egységeket modulárisan, csoportosan telepíthetnék.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio