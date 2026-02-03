  • Megjelenítés
Irán bejelentette: csak akkor ülnek tárgyalóasztalhoz, ha ez a feltétel teljesül
Irán bejelentette: csak akkor ülnek tárgyalóasztalhoz, ha ez a feltétel teljesül

Igazságos és méltányos tárgyalásokat akar az Egyesült Államokkal Maszúd Peszeskján iráni elnök, ezért kedden erre utasította az iráni külügyminisztert.

Peszeskján az X-en közzétett bejegyzésében számolt be róla: azt várja Abbász Aragcsi külügyminisztertől, hogy

igazságos és méltányos tárgyalásokat folytasson, a méltóság, a körültekintés és a célszerűség elveitől vezérelve.

Hozzátette: "feltéve, hogy megfelelő lesz a környezet - olyan, amely mentes a fenyegetésektől és az észszerűtlen elvárásoktól".

A tárgyalásokat "nemzeti érdekeink figyelembe vételével fogjuk lefolytatni" - hangsúlyozta az iráni elnök.

Amerikai sajtóértesülések szerint Aragcsi és az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff pénteken Isztambulban találkozik egymással.

A két ország tavaly már folytatott egymással tárgyalásokat Irán vitatott nukleáris programjáról, de a kulcskérdésekben nem jutottak dűlőre.

Washington azt akarja elérni, hogy Irán állítsa le egész urándúsító programját. Teherán viszont csak annak korlátozására lenne hajlandó.

