Itt a nagy mentőcsomag az éttermeknek - Mire számíthatnak a vendéglátósok?

A forgalom növekedését és a költségeik csökkenését várják a lapunknak nyilatkozó piaci szereplők a vendéglátó vállalkozások támogatását célzó 5+1 elemből álló kormányzati program adókönnyítési elemeitől. A szektor számára biztosított új hitelkonstrukciók révén pedig többek között a konyhai gépek cseréjét szolgáló beruházások valósulhatnak meg.

Nemrégiben jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium a vendéglátó vállalkozások támogatását célzó 5+1 elemből álló programot. Az ehhez szükséges jogszabály-módosítások társadalmi egyeztetése elkezdődött, illetve az erről szóló változások hamarosan megjelennek a Magyar Közlönyben. A program adókönnyítéseket tartalmazó elemei szerint

adómentessé válik az éttermi fogyasztáshoz kapcsolódó reprezentáció. A vállalkozások árbevételük 1%-áig, de legfeljebb évi 100 millió forintig adómentesen számolhatják el az éttermi fogyasztáshoz kötődő reprezentációt. A kedvezmény mentesíti a juttatást a személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó alól, a remények szerint ez ösztönzi az éttermi szolgáltatások céges igénybevételét. A normál üzleti év szerint működő vállalkozások már januártól élhetnek a lehetőséggel.

Emellett bővül a felszolgálási díj alkalmazásának lehetősége: az éttermek lehetőséget kapnak arra, hogy a felszolgálási díj alapjául szolgáló árbevétel legfeljebb 20%-át felszolgálási díjként osszák szét a dolgozóik között, abban az esetben is, amennyiben az adott étterem nem számol fel szervizdíjat. A kedvezményes kifizetés a minimálbért, valamint a garantált bérminimumot nem válthatja ki, csak az e szintek feletti juttatásnál alkalmazható a kedvezményes adózás a meghatározott összeghatárig. A kifizetés személyi jövedelemadótól és szociális hozzájárulási adótól mentes, kizárólag 18,5% társadalombiztosítási járulékot kell levonni. Az új szabály nem módosítja a vendég számára átadott bizonylat képét, azon továbbra is maximum 15% felszolgálási díj szerepeltethető. A könnyítés februártól alkalmazható, először a márciusban kifizetett bérek esetében lehet igénybe venni.

Sokat segíthet az adókönnyítés

Ezen intézkedésekkel kapcsolatban a Portfolio.hu több piaci szereplőt is megkeresett. Semsei Rudolf, a VakVarjú étteremcsalád tulajdonosa elmondta: bár a részletszabályok még nem jelentek meg, azonban szerinte már most látszik, hogy a programnak pozitív hatása lesz a vendéglátóhelyek eredményességére.

Az éttermi fogyasztáshoz kapcsolódó reprezentáció adómentessége várhatóan növeli a forgalmat, a turizmusfejlesztési hozzájárulás csökkentése és a bérek kedvezményes adózása pedig közvetlen költségmegtakarítást jelent

– mondta Semsei Rudolf.

A VakVarjú étteremcsalád tulajdonosának számításai szerint egy étterem esetében a forgalom nagyjából 75%-a képezi a turizmusfejlesztési hozzájárulás alapját. „Ennek megfelelően egy olyan étteremnél, amelynek árbevétele évi 100 millió forint, a turizmusfejlesztési hozzájárulás 2%-ra csökkentése körülbelül 1,5 millió forint éves megtakarítást eredményez” – tette hozzá.

A felszolgálási díj alkalmazási lehetőségének bővítésével kapcsolatban kiemelte: amennyiben egy vendéglátóhely korábban nem alkalmazott felszolgálási díjat, és az éves bérköltsége például 20 millió forint volt, a felszolgálási díj bevezetése nem többletbevételt jelent, hanem egy kedvezményes adózású bérjellegű tételt, amelynek köszönhetően további közel 5 millió forint maradhat a vállalkozásnál. „Ez az összeg elsősorban bérfejlesztésre, a működés során felhalmozódott veszteségek és nehézségek részbeni kompenzálására, valamint a likviditás javítására fordítható, de lehetőséget ad kisebb fejlesztések, hatékonyságot növelő beruházások megvalósítására is” – mondta Semsei Rudolf.

Az adókönnyítésekkel kapcsolatban a balatonszemesi Kistücsök Étterem tulajdonosa, Csapody Balázs a Portfolio.hu-nak elmondta: azok évi 10 millió forint feletti éves megtakarítást jelenthetnek számukra. „Ez nagy segítség, mert költségeink jelentős része a bértétel. Így többet tudunk fizetni a munkatársainknak, hosszabb időre meg tudjuk tartani a csapatot, ami egy étteremnél nagy stabilitást jelent. Valószínűleg így kevésbé akarnak külföldre menni dolgozni a munkavállalók.”

Csapody Balázs a reprezentációs adóval kapcsolatos könnyítés kapcsán pedig azt várja, hogy annak révén

jelentősen emelkedik az üzleti ebédek és vacsorák száma, ami főleg télen, a turistaforgalom csökkenésével adhat stabilitást számukra.

Szombati Károly, a Charles Hotel és a János Étterem tulajdonosa nagy segítségnek nevezte a turizmusfejlesztési hozzájárulás megfelezését és főleg a reprezentációs adóval kapcsolatos könnyítést.

A felszolgálási díj alkalmazási lehetőségének bővítésével kapcsolatban elmondta:

Mi 10%-os szervizdíjat számolunk fel, így az árbevétel 20%-áig alkalmazható, a könnyebb adózás is jól jön majd a bérek fizetésénél.

Viszont azt is kiemelte a budapesti I. kerületben működő szálloda és étterem tulajdonosa: nagyon nehéz új szakácsot, vagy felszolgálót találniuk, magyar vendég szinte nincs, és kevesebb a külföldi is. Még a koronavírus alatt felvett kölcsöneik egy részét is törlesztik, amelyeknek szerencsére mindig meghosszabbítják a futamidejét. „Nehéz a piaci helyzet. A héten például a söröket szállító nagykereskedő közölte, hogy több mint a másfélszeresére emeli az árait. Ezt pedig nem tudjuk teljes egészében a vendégre áthárítani” – mondta Szombati Károly.

A János Étterem például házhozszállítást nem is vállal a két nagyobb futárcégen keresztül, mert számításaik szerint egy bruttó 10 ezer forintos rendelésnél 3 ezer forintot elvinne a futárcég, 2160 forintot az ételeket terhelő ÁFA és 400 forintot a csomagolás. Vagyis, a maradék 4340 forintból kellene kigazdálkodniuk az anyag- és energiaköltségeket, illetve a munkadíjat, meg persze nem ártana valami nyereséget is termelni.

A vendéglátóhelyek száma 2019 júniusában még 51 459 volt, míg 2025 júniusára 42 332-re csökkent. Eközben új helyek is nyíltak, így a bezárások száma jóval meghaladta a 10 ezret.

Új hitelkonstrukciók

Az 5+1-es program keretében bővülnek a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont konstrukciói is. A meglévő kedvező hiteltermékek mellett új, vissza nem térítendő támogatással kombinált konstrukciók válnak elérhetővé az éttermek számára. A program keretében legfeljebb 5 millió forint hitel felvétele esetén további legfeljebb 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető, beruházási és forgóeszközhitel céljára egyaránt.

Ennek kapcsán a Kistücsök Étterem tulajdonosa azt emelte ki: abban bízik, hogy a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont kölcsönei előbb-utóbb magasabb hitelösszeggel is elérhetőek lesznek, mert számukra egy 100 millió forint körüli beruházás lenne értelmezhető.

Ekkora összegből már lehetne konyhai gépeket cserélni, a konyhát felújítani és új bútorokat venni

– tette hozzá Csapody Balázs.

Semsei Rudolf szerint maga a hitelakció önmagában ritkán ösztönzi az éttermeket a berendezések lecserélésére, ha azok jól működnek. Viszont egy átalakítás vagy kényszerű csere esetén komoly könnyebbség, hogy van hitellehetőség és támogatás.

Nem ritka, hogy egyetlen konyhai gép ára átlépi a 10 millió forintot, így a hitel valódi segítséget jelent a kisebb szereplőknek is

– mondta a VakVarjú étteremcsalád tulajdonosa.

Szombati Károly azt emelte ki, hogy vállalkozása megpályázza az 5+5 millió forintos hitelt, mert az elmúlt években „csak úgy tudtak túlélni, hogy sok fejlesztés elmaradt”.

Ki kellene cserélni a székeket, új teraszt szeretnénk kialakítani, de nem ártana lecserélni a konyhagépeket sem

– magyarázta a Charles Hotel és a János Étterem tulajdonosa.

Abban az általunk megkérdezett cégvezetők egyetértettek, hogy a támogatások és kedvezmények segítenek a költségek csökkentésében, de a hosszú távú sikerhez elengedhetetlen, hogy az emberek valóban visszatérjenek, fogyasszanak, és szívesen töltsenek időt a vendéglátóhelyeken. Röviden: elsősorban több fizetőképes, visszatérő vendégre lenne szükség.

Adminisztrációcsökkentés

Azzal kapcsolatban pedig, hogy az 5+1-es program részeként papírmentessé válhat a szektor 2027-től, a megkérdezett piaci szereplők azt reagálták, hogy erre nagy szükség lenne, de nemcsak az éttermek, hanem a beszállítók számára is. „A helyi hús-, zöldség- és gyümölcsbeszállítók számára is üdvözlendő lenne az adminisztrációs egyszerűsítés, mert jelenleg nagyon bonyolult a papírmunka” – összegzett Csapody Balázs. Az adminisztrációs terhek csökkentése a papíralapú számlázás elhagyására, valamint a számlamegőrzési szabályok enyhítésére vonatkozna.

