Jön az újabb havazás Magyarországon - Térképen mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó
Jön az újabb havazás Magyarországon - Térképen mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint kedden kiterjedt csapadékzóna és melegfront éri el Magyarországot, amely északkeleten akár 5–10 centiméteres hótakarót is eredményezhet. A meteorológiai szolgálat keddre több vármegyére is, Budapestet is beleértve, narancssárga riasztást rendelt el a tartós ónos esőre való tekintettel. A változó halmazállapotú csapadék és az élénk szél miatt különösen körültekintően érdemes ma autóval útnak indulni. A csapadékos időjárás szerdán is folytatódhat, akkorra azonban már zömében esőre van kilátás magyarországon.

Havazás éri el az országot kedden

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint kedden az ország nagy részén borult, felhős marad az ég. Délelőtt a keleti területeken enyhébb lehet a felhőzet, ott átmenetileg a nap is kisüthet. Délután legfeljebb a délnyugati határszélen szakadozhat fel kissé a felhőzet.

Az északkelet felé vonuló, egyre intenzívebb csapadékrendszer eleinte sokfelé havazást okoz, a nap előrehaladtával azonban déli irányból fokozatosan átalakul a csapadék halmazállapota:

a havazást havas eső, majd fagyott eső és ónos eső, később pedig eső válthatja fel.

Az ónos esőre való tekintettel a HungaroMet kedd reggel több járásra is, narancssárga riasztást adott ki. A meteorológiai szolgálat azóta kiterjesztette a riasztás területét, így mostanra Pest, Bács-Kiskun, Tolna és Baranya vármegyékben is életbe lépett a narancssárga riasztás.

Kép forrása: HungaroMet

A HungaroMet ma reggeli Facebook-bejegyzésében különösen a Dél-Dunántúlra és a középső országrészre hívja fel a figyelmet, ahol főként a magasabban fekvő térségekben hosszan tartó ónos eső alakulhat ki, rendkívül veszélyes útviszonyokat teremtve.

Az Északi-középhegység területén és Budapest tágabb környékén a havazás tarthat ki a leghosszabb ideig, akár a késő esti órákig.

Ezeken a vidékeken általában 5–10 centiméter friss hó hullhat, amely azonban az enyhülés miatt fokozatosan olvadni kezd.

3 órás csapadékösszeg az ECMWF időjárási modell előrejelzése szerint, február 3. 13 óráig. Kép forrása: HungaroMet

Másutt inkább csak átmeneti, kisebb hóréteg valószínű. Az esti óráktól újabb nedves légtömeg érkezik, amely már jellemzően eső formájában ad csapadékot. A mai napra ezekre a tájakra elsőfokú figyelmeztetés is életbe lépett a havazás miatt.

Kép forrása: HungaroMet

A szél tovább nehezítheti majd a közlekedést a mai nap folyamán, ugyanis a délkeleti és keleti irányú légáramlás sokfelé élénk lesz, az Észak-Dunántúlon pedig erős széllökésekre is számítani lehet. A nappali csúcshőmérséklet többnyire mínusz 1 és plusz 6 Celsius-fok között alakul, de a délnyugati határ közelében ennél néhány fokkal melegebb is lehet. Az esti órákban hasonló hőmérsékleti értékek várhatók, az idő fokozatosan tovább enyhül.

Időjárás szerdán

Szerda hajnalban folytatódik a borult, csapadékos időjárás. Az érkező újabb csapadékhullám már többnyire eső formájában érkezik, bár az Északi-középhegység környezetében kezdetben még havazás is előfordulhat. Ez fokozatosan havas esővé, fagyott esővé, majd ónos esővé alakul, a hajnali órákra pedig ott is jellemzően eső várható. A hegyvidéki területeken tartós ónos eső lehetőségére is figyelmeztetnek a szakemberek. Az éjszakai minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul majd, a leghidegebb az északi és északkeleti tájakon lesz. A további enyhülés miatt sokfelé már az esti órákban beáll a napi minimum-hőmérséklet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

