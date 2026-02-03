Jön az újabb havazás Magyarországon - Térképen mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó

Havazás éri el az országot kedden

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint kedden az ország nagy részén borult, felhős marad az ég. Délelőtt a keleti területeken enyhébb lehet a felhőzet, ott átmenetileg a nap is kisüthet. Délután legfeljebb a délnyugati határszélen szakadozhat fel kissé a felhőzet.

Az északkelet felé vonuló, egyre intenzívebb csapadékrendszer eleinte sokfelé havazást okoz, a nap előrehaladtával azonban déli irányból fokozatosan átalakul a csapadék halmazállapota:

a havazást havas eső, majd fagyott eső és ónos eső, később pedig eső válthatja fel.

Az ónos esőre való tekintettel a HungaroMet kedd reggel több járásra is, narancssárga riasztást adott ki. A meteorológiai szolgálat azóta kiterjesztette a riasztás területét, így mostanra Pest, Bács-Kiskun, Tolna és Baranya vármegyékben is életbe lépett a narancssárga riasztás.

A HungaroMet ma reggeli Facebook-bejegyzésében különösen a Dél-Dunántúlra és a középső országrészre hívja fel a figyelmet, ahol főként a magasabban fekvő térségekben hosszan tartó ónos eső alakulhat ki, rendkívül veszélyes útviszonyokat teremtve.

Az Északi-középhegység területén és Budapest tágabb környékén a havazás tarthat ki a leghosszabb ideig, akár a késő esti órákig.

Ezeken a vidékeken általában 5–10 centiméter friss hó hullhat, amely azonban az enyhülés miatt fokozatosan olvadni kezd.

Másutt inkább csak átmeneti, kisebb hóréteg valószínű. Az esti óráktól újabb nedves légtömeg érkezik, amely már jellemzően eső formájában ad csapadékot. A mai napra ezekre a tájakra elsőfokú figyelmeztetés is életbe lépett a havazás miatt.

A szél tovább nehezítheti majd a közlekedést a mai nap folyamán, ugyanis a délkeleti és keleti irányú légáramlás sokfelé élénk lesz, az Észak-Dunántúlon pedig erős széllökésekre is számítani lehet. A nappali csúcshőmérséklet többnyire mínusz 1 és plusz 6 Celsius-fok között alakul, de a délnyugati határ közelében ennél néhány fokkal melegebb is lehet. Az esti órákban hasonló hőmérsékleti értékek várhatók, az idő fokozatosan tovább enyhül.

Időjárás szerdán

Szerda hajnalban folytatódik a borult, csapadékos időjárás. Az érkező újabb csapadékhullám már többnyire eső formájában érkezik, bár az Északi-középhegység környezetében kezdetben még havazás is előfordulhat. Ez fokozatosan havas esővé, fagyott esővé, majd ónos esővé alakul, a hajnali órákra pedig ott is jellemzően eső várható. A hegyvidéki területeken tartós ónos eső lehetőségére is figyelmeztetnek a szakemberek. Az éjszakai minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul majd, a leghidegebb az északi és északkeleti tájakon lesz. A további enyhülés miatt sokfelé már az esti órákban beáll a napi minimum-hőmérséklet.

