Jön az újabb havazás Magyarországon - Térképen mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó

Havazás éri el az országot kedden
A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint kedden az ország nagy részén borult, felhős marad az ég. Délelőtt a keleti területeken enyhébb lehet a felhőzet, ott átmenetileg a nap is kisüthet. Délután legfeljebb a délnyugati határszélen szakadozhat fel kissé a felhőzet.
Az északkelet felé vonuló, egyre intenzívebb csapadékrendszer eleinte sokfelé havazást okoz, a nap előrehaladtával azonban déli irányból fokozatosan átalakul a csapadék halmazállapota:
a havazást havas eső, majd fagyott eső és ónos eső, később pedig eső válthatja fel.
Az ónos esőre való tekintettel a HungaroMet kedd reggel több járásra is, narancssárga riasztást adott ki. A meteorológiai szolgálat azóta kiterjesztette a riasztás területét, így mostanra Pest, Bács-Kiskun, Tolna és Baranya vármegyékben is életbe lépett a narancssárga riasztás.
A HungaroMet ma reggeli Facebook-bejegyzésében különösen a Dél-Dunántúlra és a középső országrészre hívja fel a figyelmet, ahol főként a magasabban fekvő térségekben hosszan tartó ónos eső alakulhat ki, rendkívül veszélyes útviszonyokat teremtve.
Az Északi-középhegység területén és Budapest tágabb környékén a havazás tarthat ki a leghosszabb ideig, akár a késő esti órákig.
Ezeken a vidékeken általában 5–10 centiméter friss hó hullhat, amely azonban az enyhülés miatt fokozatosan olvadni kezd.
Másutt inkább csak átmeneti, kisebb hóréteg valószínű. Az esti óráktól újabb nedves légtömeg érkezik, amely már jellemzően eső formájában ad csapadékot. A mai napra ezekre a tájakra elsőfokú figyelmeztetés is életbe lépett a havazás miatt.
A szél tovább nehezítheti majd a közlekedést a mai nap folyamán, ugyanis a délkeleti és keleti irányú légáramlás sokfelé élénk lesz, az Észak-Dunántúlon pedig erős széllökésekre is számítani lehet. A nappali csúcshőmérséklet többnyire mínusz 1 és plusz 6 Celsius-fok között alakul, de a délnyugati határ közelében ennél néhány fokkal melegebb is lehet. Az esti órákban hasonló hőmérsékleti értékek várhatók, az idő fokozatosan tovább enyhül.
Időjárás szerdán
Szerda hajnalban folytatódik a borult, csapadékos időjárás. Az érkező újabb csapadékhullám már többnyire eső formájában érkezik, bár az Északi-középhegység környezetében kezdetben még havazás is előfordulhat. Ez fokozatosan havas esővé, fagyott esővé, majd ónos esővé alakul, a hajnali órákra pedig ott is jellemzően eső várható. A hegyvidéki területeken tartós ónos eső lehetőségére is figyelmeztetnek a szakemberek. Az éjszakai minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul majd, a leghidegebb az északi és északkeleti tájakon lesz. A további enyhülés miatt sokfelé már az esti órákban beáll a napi minimum-hőmérséklet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Hová lett a pénz a lakáskasszából? Sikkasztás gyanúja miatt tettek feljelentést Győrben
A győri polgármester szerint eltűnt a városi lakáskassza java
Váratlan fordulat a török gazdaságban: az elemzők is megdöbbentek a friss adatokon
Egy éves csúcsra ugrott a havi infláció.
30 éves a Market Építő Zrt.: túlélés és sikerek a rendszerváltás utáni Magyarországon
Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója beszélt az elmúlt három évtizedről.
Gigantikus bejelentés érkezett: új stratégiai partnert talált az Európai Unió
Líbia növeli a földgázkitermelését.
Szivárgást észleltek a NASA gigantikus rakétáján: elhalasztják a történelmi Hold-küldetést
Problémákat azonosítottak.
Narancs riasztást adtak ki az érkező ónos eső miatt
A HungaroMet figyelmeztet, egyre több járásban lehet riasztás
Jelentett a tőzsde legtitokzatosabb cége
Örülnek a befektetők.
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Miért ennyivel olcsóbb a kínai villanyautó? Nem (csak) az olcsó bér a válasz
Könnyű azt állítani, hogy a kínai e-autók csak az olcsóbb munkaerő miatt kerülnek jóval kevesebbe, mint európai versenytársaik, de ennél jóval többről van szó. Ma... The post Miért ennyiv
Végrehajtás indult ellened? Így lehet felfüggeszteni
Mutatjuk, hogyan lehet felfüggeszteni, szüneteltetni, vagy megszüntetni a már megindult végrehajtási eljárást, ingatlanárverést. Ezek a leghatékonyabb módjai a végrehajtási eljárás felfüg
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.