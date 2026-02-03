  • Megjelenítés
Kriptósok, figyelem: végre megvan, hol lehet szabályosan bitcoint venni Magyarországon
Kriptósok, figyelem: végre megvan, hol lehet szabályosan bitcoint venni Magyarországon

Portfolio
A Bitpanda az első és jelenleg egyetlen kriptóbróker, amely teljes mértékben megfelel a magyar kriptóeszköz-szabályozási rendszer követelményeinek, ezáltal lehetővé téve, hogy megszakítás nélkül nyújtson kriptóbefektetési szolgáltatásokat a magyarországi felhasználók számára, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban - olvasható a társaság közleményében.

Európa-szerte meglévő engedélyeire és szabályozói jóváhagyásaira építve a bécsi központú Bitpanda partnerségre lépett a Caduceus Zrt.-vel, amely a magyar jogi keretrendszer szerinti egyetlen engedélyezett validátorszolgáltató, annak érdekében, hogy megfeleljen a kriptóeszköz-tranzakciókra vonatkozó speciális helyi validációs követelményeknek.

Ez azt jelenti, hogy

a magyar felhasználók legálisan regisztrálhatnak, fektethetnek be és folytathatják kriptóbefektetéseiket a Bitpandán.

A felhasználók regisztrálhatnak, befizethetnek, kereskedhetnek, befektethetnek és kivehetik kriptóeszközeiket a Bitpandán, egy olyan platform támogatásával, amely megfelel mind az európai, mind a magyar szabályozási előírásoknak.

Új vezetőt igazol a Gránit Alapkezelő

Váratlan bejelentés: óriási árcsökkentés jön az amerikai boltokban, több fontos terméket érint

Az IMF ítéletet mondott: veszélyes útra lépett a régió egyik vezető országa

A Bitpandáról

A Bitpanda vezető európai bróker kripto- és egyéb digitális eszközök területén. Több mint 650 kriptoeszköz, kilenc index, négy nemesfém, valamint több mint 10 000 részvény, tőzsdén kereskedett alap (ETF) és tőzsdén kereskedett árupiaci termék (ETC) kínálatával a Bitpanda Európa egyik legátfogóbb digitális eszközkínálatát nyújtja. Több mint 7 millió regisztrált felhasználóval és számos blue-chip intézményi partnerrel rendelkezik a bécsi központú cég.

Még június végén módosították a Büntető Törvénykönyv egyes szabályait, ekkor új szabályokat vezettek be a kriptoeszközökkel való visszaélésekre vonatkozóan. A módosítás alapján

December 27-től illegálissá vált a kripto-kereskedés Magyarországon azon szolgáltatók számára, akik nem regisztráltak validátornál.

Aztán október végén jelent meg a közlönyben az a rendelet, amely a magyarországi kriptokereskedési platformok engedélyszerzésének részleteit tartalmazta, így végső soron a legális kriptózás alapjait fektette le. Az európai kriptós szabályozás, a MiCA szerinti engedély önmagában még nem elég a hazai kriptoszolgáltatások végzéséhez, ennél szigorúbb lett a hazai szabályozás: a tranzakciókat egyesével validáltatni kell egy validátorral.

Ám az első validátort csak december 19-én jelentették be, ami azt jelenti, hogy a kriptoszolgáltatást nyújtóknak mindössze pár munkanapjuk maradt arra, hogy az új rendszernek megfeleljenek.

A kriptovaluta-kereskedelem hazai szabályozása miatt december végére számos fontos nemzetközi és hazai szereplő kivonult a magyar piacról. Kivonult a mintegy 500 ezer kriptóst kiszolgáló Revolut, a legnagyobb hazai tulajdonú szolgáltató, a kb. 100 ezer ügyféllel rendelkező CoinCash, és kivonult az eToro-ra, a Skrill és a Kriptomat is.

A legtöbb szereplő a szabályozói bizonytalanság miatt tehát kivonult már Magyarországról, de már decemberben lehetett látni, hogy

van olyan vállalat, aki pont most tervezi megvetni a lábát hazánkban és jelentős piacot szeretne foglalni: az osztrák Bitpanda.

  Ács Zoltán, a Magyar Fintech Szövetség elnöke hívta fel a figyelmünket erre az eshetőségre.

