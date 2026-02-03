Lebuktak az áfacsaló autónepperek

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) huszonöt gépjárművet foglalt le csaknem 144 millió forint értékben, valamint bankszámlákat zárolt és követeléseket is lefoglalt egy budapesti használtautó-kereskedésnél áfacsalás miatt.

A NAV azt közölte kedden az MTI-vel, hogy a vállalkozás és két beszállítója használt gépjárműveket szerzett be más uniós tagállamból az általános áfaszabályok szerint,

de azokat belföldön jogtalanul különbözeti adózással értékesítette,

ezzel jelentős összegű áfát elcsalva.

A vevőktől érkező foglalók sem a céghez, hanem az ügyvezető magánszámlájára érkeztek - tették hozzá.

