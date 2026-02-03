Megjelent a rezsistop rendelet: az eredeti terveknél milliárdokkal többe kerül a lakosság kimentése

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A 2026-os esztendő a szokásosnál jóval hidegebb időjárással indult, ami a magyar háztartások fűtési igényét jelentősen megemelte. A családok védelme érdekében a kormány rendeletben rögzítette a „januári rezsistop” részleteit. Az Energiaügyi Minisztérium friss tájékoztatásával kiegészülve most már pontosan látható, kik, mikor és milyen formában kapják meg a támogatást - és mennyibe kerül mindez.

Az előző heti Kormányinfón már megtudhattuk a januári rezsistop legfőbb részleteit. Ezek közé tartozik, hogy a kormány 30%-os mennyiségi és árkedvezményt biztosít a januári gáz-, áram- és távhőfogyasztásra a januári hideg okozta többletköltségek miatt.

A frissen megjelent kormányrendelet alapján immár a pontos részletek is megismerhetők.

Földgázzal fűtők

A földgázt használó lakossági fogyasztók számára a rendszer viszonylag egyszerűen működik, de

a számlázási mód jelentősen befolyásolja a kedvezmény megjelenésének idejét.

A kedvezmény megilleti az állami vagy önkormányzati lakások bérlőit is, a társasházaknál pedig a lakásszám alapján szorzott sávhatár érvényesül.

De nézzük a különböző elszámolási módok esetén mi a helyzet:

Diktálós és havi elszámolású ügyfelek. Esetükben a szolgáltató a január havi fogyasztás 30%-át kitevő mennyiségi kedvezményt közvetlenül a januári fogyasztást tartalmazó számlában érvényesíti. Amennyiben a kedvezmény összege magasabb lenne, mint maga a számla értéke, a fennmaradó részt a következő havi számlákból vonják le.

Esetükben a szolgáltató a január havi fogyasztás 30%-át kitevő mennyiségi kedvezményt közvetlenül a januári fogyasztást tartalmazó számlában érvényesíti. Amennyiben a kedvezmény összege magasabb lenne, mint maga a számla értéke, a fennmaradó részt a következő havi számlákból vonják le. Átalánydíjas (részszámlás) fogyasztók. A kedvezményt nem a havi részszámláikban fogják látni, hanem a 2026-os éves elszámoló számlájukban kapják meg egy összegben. Fontos, hogy ezeket a számlákat a szolgáltatók legkorábban 2026. május 16-tól kezdik kiküldeni.

A rendelet egyik legfontosabb eleme kimondja, hogy ha egy fogyasztó 2025-ben nem lépte át a rezsicsökkentett sávhatárt, akkor

a januári hideg miatt megnövekedett fogyasztása ellenére sem számlázhatnak neki piaci árat

- a "piaci ár" ez esetben a 1729 köbméteres éves fogyasztás feletti 767 forintos köbméterenkénti árat jelenti.

A rendelet kimondja, hogy a szolgáltató köteles a kedvezmény mértékét addig növelni, amíg a fogyasztó fizetési kötelezettsége a kedvezményes sávon belül marad.

Árammal fűtők

Ahogy azt eddig is többször kiemelték a kormányzati kommunikációban:

a villamos energia esetében a kedvezmény nem automatikus.

Az a fogyasztó, aki a gázfogyasztása után már részesült kedvezményben, nem jogosult az áramkedvezményre is.

Csak egyetlen mérési pontra (egy villanyórára) kérhető, akkor is, ha több van a fogyasztó nevén.

A szolgáltatók február 15-ig tájékoztatják az ügyfeleket a részletekről, ezt követően a fogyasztónak 2026. április 30-ig nyilatkoznia kell, hogy igényli a 30%-os jóváírást.

Aki ezt elmulasztja,

az véglegesen elveszíti a jogosultságát.



Távhőszolgáltatás és kártyás mérők

A távhővel fűtők számára a kedvezmény a januári hődíj (alapdíj nélküli rész) 30%-át jelenti, amelyet a tavaszi elszámolás során írnak jóvá. Az előre fizető (kártyás) mérővel rendelkező, jellemzően rászorulóbb fogyasztók pedig egy fix, 7000 forintos támogatást kapnak, amelyet a szolgáltató március 31-ig ír jóvá a folyószámla-egyenlegükön.

Eltérések

Bár a rendelet nagy része megegyezik az előzetesen bejelentettekkel, azért akadnak eltérések is:

A korábban emlegetett 50 milliárd forintos költség a jogszabályban már 55 milliárd forintra duzzadt.

A 30%-os kedvezmény távhő esetén kizárólag a szolgáltatási díj alapdíj nélküli részére vonatkozik. Mivel a távhőszámlák jelentős részét az alapdíj teszi ki, a tényleges végösszeg-csökkenés valószínűleg elmarad majd a teljes körű 30%-tól.

És ki fogja mindezt kifizetni?

A jogszabály értelmében a többlet költséget az energiapolitikáért felelős miniszter elkülönített költségvetési forrásból biztosítja a rezsivédelmi szolgáltatást nyújtó - lényegében MVM - költségnövekedésének és bevételkiesésének ellentételezésére.

Bár már korábban is jelezték, most vált hivatalossá, hogy az állam az energiaszolgáltatókra kivetett extra jövedelemadóból, tehát a "Robin Hood-adó" néven elhíresült többlet bevételi forrásból teremti elő a fedezet egy részét:

az érintett energiavállalatok a 2024-es árbevételük 0,5%-át fizetik be különadóként

- az adó mértéke ugyanakkor nem haladhatja meg a 2024-es jövedelemadó-alap 50%-át.

Ezzel a kormány gyakorlatilag az energiaszektor profitjának egy részét csoportosítja át közvetlenül a lakossági számlák kompenzálására.

