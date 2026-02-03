Megjelent a rezsistop rendelet: az eredeti terveknél milliárdokkal többe kerül a lakosság kimentése

Az előző heti Kormányinfón már megtudhattuk a januári rezsistop legfőbb részleteit. Ezek közé tartozik, hogy a kormány 30%-os mennyiségi és árkedvezményt biztosít a januári gáz-, áram- és távhőfogyasztásra a januári hideg okozta többletköltségek miatt.
A frissen megjelent kormányrendelet alapján immár a pontos részletek is megismerhetők.
Földgázzal fűtők
A földgázt használó lakossági fogyasztók számára a rendszer viszonylag egyszerűen működik, de
a számlázási mód jelentősen befolyásolja a kedvezmény megjelenésének idejét.
A kedvezmény megilleti az állami vagy önkormányzati lakások bérlőit is, a társasházaknál pedig a lakásszám alapján szorzott sávhatár érvényesül.
De nézzük a különböző elszámolási módok esetén mi a helyzet:
- Diktálós és havi elszámolású ügyfelek. Esetükben a szolgáltató a január havi fogyasztás 30%-át kitevő mennyiségi kedvezményt közvetlenül a januári fogyasztást tartalmazó számlában érvényesíti. Amennyiben a kedvezmény összege magasabb lenne, mint maga a számla értéke, a fennmaradó részt a következő havi számlákból vonják le.
- Átalánydíjas (részszámlás) fogyasztók. A kedvezményt nem a havi részszámláikban fogják látni, hanem a 2026-os éves elszámoló számlájukban kapják meg egy összegben. Fontos, hogy ezeket a számlákat a szolgáltatók legkorábban 2026. május 16-tól kezdik kiküldeni.
A rendelet egyik legfontosabb eleme kimondja, hogy ha egy fogyasztó 2025-ben nem lépte át a rezsicsökkentett sávhatárt, akkor
a januári hideg miatt megnövekedett fogyasztása ellenére sem számlázhatnak neki piaci árat
- a "piaci ár" ez esetben a 1729 köbméteres éves fogyasztás feletti 767 forintos köbméterenkénti árat jelenti.
A rendelet kimondja, hogy a szolgáltató köteles a kedvezmény mértékét addig növelni, amíg a fogyasztó fizetési kötelezettsége a kedvezményes sávon belül marad.
Árammal fűtők
Ahogy azt eddig is többször kiemelték a kormányzati kommunikációban:
a villamos energia esetében a kedvezmény nem automatikus.
- Az a fogyasztó, aki a gázfogyasztása után már részesült kedvezményben, nem jogosult az áramkedvezményre is.
- Csak egyetlen mérési pontra (egy villanyórára) kérhető, akkor is, ha több van a fogyasztó nevén.
- A szolgáltatók február 15-ig tájékoztatják az ügyfeleket a részletekről, ezt követően a fogyasztónak 2026. április 30-ig nyilatkoznia kell, hogy igényli a 30%-os jóváírást.
Aki ezt elmulasztja,
az véglegesen elveszíti a jogosultságát.
Távhőszolgáltatás és kártyás mérők
A távhővel fűtők számára a kedvezmény a januári hődíj (alapdíj nélküli rész) 30%-át jelenti, amelyet a tavaszi elszámolás során írnak jóvá. Az előre fizető (kártyás) mérővel rendelkező, jellemzően rászorulóbb fogyasztók pedig egy fix, 7000 forintos támogatást kapnak, amelyet a szolgáltató március 31-ig ír jóvá a folyószámla-egyenlegükön.
Eltérések
Bár a rendelet nagy része megegyezik az előzetesen bejelentettekkel, azért akadnak eltérések is:
- A korábban emlegetett 50 milliárd forintos költség a jogszabályban már 55 milliárd forintra duzzadt.
- A 30%-os kedvezmény távhő esetén kizárólag a szolgáltatási díj alapdíj nélküli részére vonatkozik. Mivel a távhőszámlák jelentős részét az alapdíj teszi ki, a tényleges végösszeg-csökkenés valószínűleg elmarad majd a teljes körű 30%-tól.
És ki fogja mindezt kifizetni?
A jogszabály értelmében a többlet költséget az energiapolitikáért felelős miniszter elkülönített költségvetési forrásból biztosítja a rezsivédelmi szolgáltatást nyújtó - lényegében MVM - költségnövekedésének és bevételkiesésének ellentételezésére.
Bár már korábban is jelezték, most vált hivatalossá, hogy az állam az energiaszolgáltatókra kivetett extra jövedelemadóból, tehát a "Robin Hood-adó" néven elhíresült többlet bevételi forrásból teremti elő a fedezet egy részét:
az érintett energiavállalatok a 2024-es árbevételük 0,5%-át fizetik be különadóként
- az adó mértéke ugyanakkor nem haladhatja meg a 2024-es jövedelemadó-alap 50%-át.
Ezzel a kormány gyakorlatilag az energiaszektor profitjának egy részét csoportosítja át közvetlenül a lakossági számlák kompenzálására.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Váratlan lépés a kormánytól: stratégiai jelentőségűvé nyilvánítottak egy csődbe ment céget
Rengeteg piaci szereplő kártalanítása válhat így egyszerűbbé.
Rekordidő alatt fejlesztették ki az új csodafegyvert: hamarosan megkapja az ukrán hadsereg
Sorsfordító hatása lehet az új fegyveradománynak.
A gyógyszeripar felé kacsingat az OpenAI
Megszólalt a cégvezér.
Zelenszkij kemény választ vár Amerikától: konkrét követelést fogalmazott meg Trump felé
Putyin támadásai után várja a lépéseket Washingtontól.
Sosem látott járvány tombol Magyarországon
Még felfutó szakaszban vagyunk.
Apró európai ország fegyverei dönthetik el Ukrajna sorsát: megdöbbentő, honnan érkezik a segítség
Egymilliárd eurós orosz hadihajókat semmisítenek meg fillérekből.
Ursula von der Leyen szép csendben több milliárd eurós ajándékot készít elő az EU-s iparnak
Hatalmas könnyítés készül a brüsszeli boszorkánykonyhában.
Megdöbbentő tervet vázolt fel Donald Trump: ez már a saját pártjának is sok
Meghúzták a határokat a Republikánus Párt tagjai a választásokat illetően.
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Miért ennyivel olcsóbb a kínai villanyautó? Nem (csak) az olcsó bér a válasz
Könnyű azt állítani, hogy a kínai e-autók csak az olcsóbb munkaerő miatt kerülnek jóval kevesebbe, mint európai versenytársaik, de ennél jóval többről van szó. Ma... The post Miért ennyiv
Végrehajtás indult ellened? Így lehet felfüggeszteni
Mutatjuk, hogyan lehet felfüggeszteni, szüneteltetni, vagy megszüntetni a már megindult végrehajtási eljárást, ingatlanárverést. Ezek a leghatékonyabb módjai a végrehajtási eljárás felfüg
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!